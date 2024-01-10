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В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме - РИА Новости, 10.01.2024
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06:23 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/orvi-1920424278.html
В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме
В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме - РИА Новости, 10.01.2024
В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме
Эпидемический сезон по ОРВИ, гриппу и коронавирусу в целом соответствует норме, рост заболеваемости прогнозировался, дефицита лекарств не наблюдается, заявил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T06:23
2024-01-10T06:23
общество
здоровье - общество
россия
владимир чуланов
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Эпидемический сезон по ОРВИ, гриппу и коронавирусу в целом соответствует норме, рост заболеваемости прогнозировался, дефицита лекарств не наблюдается, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов. "На первой неделе 2024 года в Российской Федерации наблюдалось снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ по сравнению с последней неделей 2023 года. Также продолжается снижение заболеваемости COVID-19. В целом ситуация в этом эпидсезоне соответствует нормальной картине", - сказал Чуланов. Он уточнил, что в дальнейшем прирост заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19 и другими респираторными инфекциями исключать нельзя, так как продолжается эпидемический сезон. По словам Чуланова, рост заболеваемости ОРВИ в осенне-зимний период был ожидаем, так как он наступает ежегодно с приходом холодов. "Медицинские организации и аптеки были готовы к возросшему потоку пациентов и потребности в лекарствах, медицинская помощь оказывалась и оказывается всем обратившимся, недостатка лекарств не наблюдается. За их наличием следит Росздравнадзор",- подчеркнул специалист. Он добавил, что для профилактики ОРВИ и других респираторных инфекций следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания. Доказанным способом снижения риска инфицирования возбудителями ОРВИ, включая вирус гриппа, является ношение медицинских масок или респираторов, особенно в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте, отметил Чуланов.
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общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Чуланов, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Коронавирус в России
В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме

Чуланов: ситуация по ОРВИ и COVID в России соответствует норме, лекарств хватает

© iStock.com / South_agencyБолеющая женщина
Болеющая женщина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© iStock.com / South_agency
Болеющая женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Эпидемический сезон по ОРВИ, гриппу и коронавирусу в целом соответствует норме, рост заболеваемости прогнозировался, дефицита лекарств не наблюдается, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.
«
"На первой неделе 2024 года в Российской Федерации наблюдалось снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ по сравнению с последней неделей 2023 года. Также продолжается снижение заболеваемости COVID-19. В целом ситуация в этом эпидсезоне соответствует нормальной картине", - сказал Чуланов.
Он уточнил, что в дальнейшем прирост заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19 и другими респираторными инфекциями исключать нельзя, так как продолжается эпидемический сезон.
По словам Чуланова, рост заболеваемости ОРВИ в осенне-зимний период был ожидаем, так как он наступает ежегодно с приходом холодов.
"Медицинские организации и аптеки были готовы к возросшему потоку пациентов и потребности в лекарствах, медицинская помощь оказывалась и оказывается всем обратившимся, недостатка лекарств не наблюдается. За их наличием следит Росздравнадзор",- подчеркнул специалист.
Он добавил, что для профилактики ОРВИ и других респираторных инфекций следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания.
Доказанным способом снижения риска инфицирования возбудителями ОРВИ, включая вирус гриппа, является ношение медицинских масок или респираторов, особенно в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте, отметил Чуланов.
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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ более чем на 51 процент
9 января, 15:55
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ЧулановФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Коронавирус в России
 
 
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