https://ria.ru/20240110/orvi-1920424278.html

В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме

В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме - РИА Новости, 10.01.2024

В Минздраве заявили, что эпидемический сезон по ОРВИ соответствует норме

Эпидемический сезон по ОРВИ, гриппу и коронавирусу в целом соответствует норме, рост заболеваемости прогнозировался, дефицита лекарств не наблюдается, заявил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T06:23

2024-01-10T06:23

2024-01-10T06:23

общество

здоровье - общество

россия

владимир чуланов

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

коронавирус в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844184057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_093b355d644fc833fd120e3d21818a91.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Эпидемический сезон по ОРВИ, гриппу и коронавирусу в целом соответствует норме, рост заболеваемости прогнозировался, дефицита лекарств не наблюдается, заявил РИА Новости главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов. "На первой неделе 2024 года в Российской Федерации наблюдалось снижение числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ по сравнению с последней неделей 2023 года. Также продолжается снижение заболеваемости COVID-19. В целом ситуация в этом эпидсезоне соответствует нормальной картине", - сказал Чуланов. Он уточнил, что в дальнейшем прирост заболеваемости гриппом, ОРВИ, COVID-19 и другими респираторными инфекциями исключать нельзя, так как продолжается эпидемический сезон. По словам Чуланова, рост заболеваемости ОРВИ в осенне-зимний период был ожидаем, так как он наступает ежегодно с приходом холодов. "Медицинские организации и аптеки были готовы к возросшему потоку пациентов и потребности в лекарствах, медицинская помощь оказывалась и оказывается всем обратившимся, недостатка лекарств не наблюдается. За их наличием следит Росздравнадзор",- подчеркнул специалист. Он добавил, что для профилактики ОРВИ и других респираторных инфекций следует регулярно мыть руки с мылом или пользоваться кожными антисептиками, стараться не прикасаться грязными руками к лицу, избегать контактов с людьми, у которых наблюдаются симптомы заболевания. Доказанным способом снижения риска инфицирования возбудителями ОРВИ, включая вирус гриппа, является ношение медицинских масок или респираторов, особенно в местах массового скопления людей, в том числе в транспорте, отметил Чуланов.

https://ria.ru/20240109/gripp-1920333128.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, владимир чуланов, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии