https://ria.ru/20240110/lavra-1920592525.html

СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры

СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 10.01.2024

СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины сообщила в среду в своём Telegram-канале, что завела уголовное дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры, его обвиняют в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T18:38

2024-01-10T18:38

2024-01-10T18:38

религия

украина

украинская православная церковь

в мире

россия

московский патриархат

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857249178_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e333f879c911eaca8d6ba4892e1f0b71.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду в своём Telegram-канале, что завела уголовное дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры, его обвиняют в информационно-подрывной деятельности в пользу России. "Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего послушника Киево-Печерской лавры, причастного к информационно-подрывной деятельности в пользу России. Будучи клириком Украинской православной церкви, фигурант оправдывал вооруженную агрессию России", - говорится в сообщении ведомства. В СБУ не назвали имени подозреваемого. По данным следствия, мужчина якобы публично распространил фейки об украинских военных на восточном фронте. Экспертиза, инициированная правоохранительными органами, якобы подтвердила его "подрывную деятельность" против государственной безопасности Украины. Из сообщения следует, что подозреваемому предъявлено обвинение "в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников", ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20231002/kiev-1899530700.html

https://ria.ru/20230913/kiev-1895947019.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, украинская православная церковь, в мире, россия, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр