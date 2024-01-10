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СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 10.01.2024
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Религия
 
18:38 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/lavra-1920592525.html
СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры
СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 10.01.2024
СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры
Служба безопасности Украины сообщила в среду в своём Telegram-канале, что завела уголовное дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры, его обвиняют в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:38
2024-01-10T18:38
религия
украина
украинская православная церковь
в мире
россия
московский патриархат
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду в своём Telegram-канале, что завела уголовное дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры, его обвиняют в информационно-подрывной деятельности в пользу России. "Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего послушника Киево-Печерской лавры, причастного к информационно-подрывной деятельности в пользу России. Будучи клириком Украинской православной церкви, фигурант оправдывал вооруженную агрессию России", - говорится в сообщении ведомства. В СБУ не назвали имени подозреваемого. По данным следствия, мужчина якобы публично распространил фейки об украинских военных на восточном фронте. Экспертиза, инициированная правоохранительными органами, якобы подтвердила его "подрывную деятельность" против государственной безопасности Украины. Из сообщения следует, что подозреваемому предъявлено обвинение "в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников", ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества. С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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украина, украинская православная церковь, в мире, россия, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Религия, Украина, Украинская православная церковь, В мире, Россия, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ возбудила дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры

СБУ сообщила, что возбудила дело против экс-послушника Киево-Печерской лавры

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду в своём Telegram-канале, что завела уголовное дело против бывшего послушника Киево-Печерской лавры, его обвиняют в информационно-подрывной деятельности в пользу России.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего послушника Киево-Печерской лавры, причастного к информационно-подрывной деятельности в пользу России. Будучи клириком Украинской православной церкви, фигурант оправдывал вооруженную агрессию России", - говорится в сообщении ведомства.
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В СБУ не назвали имени подозреваемого. По данным следствия, мужчина якобы публично распространил фейки об украинских военных на восточном фронте. Экспертиза, инициированная правоохранительными органами, якобы подтвердила его "подрывную деятельность" против государственной безопасности Украины.
Из сообщения следует, что подозреваемому предъявлено обвинение "в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников", ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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