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Общественники попросили проверить солиста "Щенков" на пропаганду ЛГБТ*
Общественники попросили проверить солиста "Щенков" на пропаганду ЛГБТ* - РИА Новости, 09.01.2024
Общественники попросили проверить солиста "Щенков" на пропаганду ЛГБТ*
Солиста группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев), который выступил на концерте в одном носке, проверят на пропаганду ЛГБТ*, сообщил в своем РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T11:58
2024-01-09T11:58
2024-01-09T12:26
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Солиста группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев), который выступил на концерте в одном носке, проверят на пропаганду ЛГБТ*, сообщил в своем Телеграм-канале глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин. "Солист группы "Щенки" вышел на сцену в одном носке в Петербурге. [...] Это пропаганда ЛГБТ. Готовим обращение для возбуждения уголовного дела", — написал Бородин. Во время выступления на концерте 7 января в петербургском ночном клубе MOD Тесли вышел к зрителям в одном носке, который прикрывал его гениталии. Об этом стало известно из видеороликов, которые сняли некоторые зрители и разместили в соцсетях.Выходка Максима Тесли вызвала волну негатива среди пользователей и общественников. Ранее стало известно, что лидера "Щенков" задержали в аэропорту Пулково. Отмечается, что артист пытался вылететь из Санкт-Петербурга в Свердловск, а затем в Казахстан. Исполнителя доставили в полицию Калининского района. По факту выступления против него возбудили административное производство по статье о мелком хулиганстве.* Экстремистская организация, запрещена в РФ
https://ria.ru/20240109/schenki-1920248234.html
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, анастасия ивлеева, москва, санкт-петербург, vacio (рэпер), пулково (аэропорт), свердловск, казахстан
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Анастасия Ивлеева, Москва, Санкт-Петербург, Vacio (рэпер), Пулково (аэропорт), Свердловск, Казахстан
Общественники попросили проверить солиста "Щенков" на пропаганду ЛГБТ*
Выступившего в носке рэпера Максима Тесли решили проверить на пропаганду ЛГБТ*