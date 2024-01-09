https://ria.ru/20240109/tesli-1920248976.html

Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково

Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково - РИА Новости, 09.01.2024

Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково

Солиста группы "Щенки" Максима Тесли, который вышел на сцену в одном носке, задержали в аэропорту Пулково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.01.2024

2024-01-09T10:51

2024-01-09T10:51

2024-01-09T11:52

шоубиз

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калининский район

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пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Солиста группы "Щенки" Максима Тесли, который вышел на сцену в одном носке, задержали в аэропорту Пулково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сегодня ночью в аэропорту Пулково сотрудники полиции задержали данного гражданина, который пытался вылететь из Санкт-Петербурга в Свердловск, а затем в Казахстан", — сказал он. Собеседник агентства добавил, что лидера "Щенков" доставили в полицию Калининского района. По факту выступления против него возбудили административное производство по статье о мелком хулиганстве."Его поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия, после чего он будет административно передаваться в следственные органы СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", — уточнил источник. Официальным комментарием регионального главка МВД по поводу задержания Тесли РИА Новости пока не располагает. Группа "Щенки" выступала в петербургском ночном клубе MOD. Во время концерта Тесли появился на сцене в одном носке, которым были прикрыты его гениталии. Как заявили в клубе, для них это стало неожиданностью и они не имеют к этому никакого отношения.Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.

https://ria.ru/20240108/povestka-1920153860.html

https://ria.ru/20231230/vecherinka-1919121723.html

калининский район

санкт-петербург

свердловск

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происшествия, калининский район, санкт-петербург, свердловск, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), новости культуры