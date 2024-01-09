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Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково - РИА Новости, 09.01.2024
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Шоубиз
 
10:51 09.01.2024 (обновлено: 11:52 09.01.2024)
https://ria.ru/20240109/tesli-1920248976.html
Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково
Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково - РИА Новости, 09.01.2024
Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково
Солиста группы "Щенки" Максима Тесли, который вышел на сцену в одном носке, задержали в аэропорту Пулково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 09.01.2024
2024-01-09T10:51
2024-01-09T11:52
шоубиз
происшествия
калининский район
санкт-петербург
свердловск
пулково (аэропорт)
следственный комитет россии (ск рф)
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Солиста группы "Щенки" Максима Тесли, который вышел на сцену в одном носке, задержали в аэропорту Пулково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сегодня ночью в аэропорту Пулково сотрудники полиции задержали данного гражданина, который пытался вылететь из Санкт-Петербурга в Свердловск, а затем в Казахстан", — сказал он. Собеседник агентства добавил, что лидера "Щенков" доставили в полицию Калининского района. По факту выступления против него возбудили административное производство по статье о мелком хулиганстве."Его поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия, после чего он будет административно передаваться в следственные органы СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", — уточнил источник. Официальным комментарием регионального главка МВД по поводу задержания Тесли РИА Новости пока не располагает. Группа "Щенки" выступала в петербургском ночном клубе MOD. Во время концерта Тесли появился на сцене в одном носке, которым были прикрыты его гениталии. Как заявили в клубе, для них это стало неожиданностью и они не имеют к этому никакого отношения.Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.
https://ria.ru/20240108/povestka-1920153860.html
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происшествия, калининский район, санкт-петербург, свердловск, пулково (аэропорт), следственный комитет россии (ск рф), новости культуры
Шоубиз, Происшествия, Калининский район, Санкт-Петербург, Свердловск, Пулково (аэропорт), Следственный комитет России (СК РФ), Новости культуры
Источник: выступавшего в одном носке солиста "Щенков" задержали в Пулково

Выступавшего в одном носке солиста группы "Щенки" Тесли задержали в Пулково

© ЩЕНКИ/ВконтактеГруппа "Щенки"
Группа Щенки
© ЩЕНКИ/Вконтакте
Группа "Щенки". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — РИА Новости. Солиста группы "Щенки" Максима Тесли, который вышел на сцену в одном носке, задержали в аэропорту Пулково, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий сегодня ночью в аэропорту Пулково сотрудники полиции задержали данного гражданина, который пытался вылететь из Санкт-Петербурга в Свердловск, а затем в Казахстан", — сказал он.
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Собеседник агентства добавил, что лидера "Щенков" доставили в полицию Калининского района. По факту выступления против него возбудили административное производство по статье о мелком хулиганстве.
"Его поместили в камеру для административно задержанных. С утра с ним проводятся процессуальные действия, после чего он будет административно передаваться в следственные органы СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела", — уточнил источник.
Официальным комментарием регионального главка МВД по поводу задержания Тесли РИА Новости пока не располагает.
Группа "Щенки" выступала в петербургском ночном клубе MOD. Во время концерта Тесли появился на сцене в одном носке, которым были прикрыты его гениталии. Как заявили в клубе, для них это стало неожиданностью и они не имеют к этому никакого отношения.
Как сообщается на странице группы "Щенки" в соцсети "ВКонтакте", родина группы — город Кингисепп (Ленинградская область), создана она была в 2014 году.
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ШоубизПроисшествияКалининский районСанкт-ПетербургСвердловскПулково (аэропорт)Следственный комитет России (СК РФ)Новости культуры
 
 
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