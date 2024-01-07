https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html
Путин пообещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии
Путин пообещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии - РИА Новости, 07.01.2024
Путин пообещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии
Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии, отметив, что здесь есть нюансы,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T01:31
2024-01-07T01:31
2024-01-07T01:31
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НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии, отметив, что здесь есть нюансы, поскольку церковь в России отделена от государства и не хочет от него зависеть. Внимание главы государства на этот вопрос обратили семьи военных, погибших в ходе специальной военной операции, с которыми Путин встретился в Рождество в своей подмосковной резиденции. Президенту рассказали, что многие священники сегодня трудятся на фронте, и предложили, чтобы военное духовенство имело какой-то определенный статус при ведомстве в структуре Минобороны. "Я со Святейшим переговорю обязательно. Хочу понять позицию Церкви по этому вопросу. Здесь есть нюанс. В чем он заключается? У нас Церковь отделена от государства, а в случае, если они становятся чуть ли не военнослужащими... Церковь хочет быть отделенной от государства. Она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем", - сказал Путин. Он отметил, что "как только батюшка становится частью военного механизма", возникают "другие правоотношения".
https://ria.ru/20240107/putin-1919997248.html
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владимир путин, россия
Религия, Владимир Путин, Россия
Путин пообещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии
Путин пообещал обсудить с патриархом Кириллом вопрос статуса священника в армии
НОВО-ОГАРЕВО, 7 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал обсудить с патриархом Московским и всея Руси Кириллом вопрос статуса священников в армии, отметив, что здесь есть нюансы, поскольку церковь в России отделена от государства и не хочет от него зависеть.
Внимание главы государства на этот вопрос обратили семьи военных, погибших в ходе специальной военной операции, с которыми Путин встретился в Рождество в своей подмосковной резиденции. Президенту рассказали, что многие священники сегодня трудятся на фронте, и предложили, чтобы военное духовенство имело какой-то определенный статус при ведомстве в структуре Минобороны.
"Я со Святейшим переговорю обязательно. Хочу понять позицию Церкви по этому вопросу. Здесь есть нюанс. В чем он заключается? У нас Церковь отделена от государства, а в случае, если они становятся чуть ли не военнослужащими... Церковь хочет быть отделенной от государства. Она не хочет зависеть от государства. И мы это всячески поддерживаем", - сказал Путин.
Он отметил, что "как только батюшка становится частью военного механизма", возникают "другие правоотношения".
Путин встречает Рождество в церкви в Ново-Огарево