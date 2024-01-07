https://ria.ru/20240107/ochered-1920064384.html

У храма Христа Спасителя с "Троицей" образовалась очередь из верующих

У храма Христа Спасителя с "Троицей" образовалась очередь из верующих - РИА Новости, 07.01.2024

У храма Христа Спасителя с "Троицей" образовалась очередь из верующих

Очередь из верующих образовалась у входа в храм Христа Спасителя, в который к празднованию Рождества Христова привезли икону "Троица" Андрея Рублева, передает... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T16:34

2024-01-07T16:34

2024-01-07T16:34

религия

религия

храм христа спасителя

москва

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МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Очередь из верующих образовалась у входа в храм Христа Спасителя, в который к празднованию Рождества Христова привезли икону "Троица" Андрея Рублева, передает корреспондент РИА Новости. Накануне праздничную литургию в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"),а не григорианским ("новым стилем"). Двадцать пятого декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, храм христа спасителя, москва