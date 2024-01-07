Празднование Рождества в России

Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа.
Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа.
В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества.
В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества.
Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.
Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.
Всенощное бдение открывает молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении.
Всенощное бдение открывает молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении.
Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.
Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.
На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение".
На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение".
Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.
Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.
По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.
По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.
Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло и в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела.
Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло и в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела.
Многие прихожане Спасо-Преображенского кафедрального храма Донецка посетили божественную литургию.
Многие прихожане Спасо-Преображенского кафедрального храма Донецка посетили божественную литургию.
Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.
В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.
Накануне праздника в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева.
Накануне праздника в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева.