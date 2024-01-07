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Празднование Рождества в России - РИА Новости, 07.01.2024
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10:32 07.01.2024 (обновлено: 10:39 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/rozhdestvo-1920020383.html
Празднование Рождества в России
Празднование Рождества в России - РИА Новости, 07.01.2024
Празднование Рождества в России
В России отмечают один из главных праздников Православной церкви — Рождество Христово. Самые яркие моменты празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:32
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фото
россия
донецк
иисус христос
русская православная церковь
грузинская православная церковь
рождество христово
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В России отмечают один из главных праздников Православной церкви — Рождество Христово. Самые яркие моменты празднования — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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Фото, Россия, Донецк, Иисус Христос, Русская православная церковь, Грузинская православная церковь, Рождество Христово

Празднование Рождества в России

Читать ria.ru в
В России отмечают один из главных праздников Православной церкви — Рождество Христово. Самые яркие моменты празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа.

Верующая во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Рождество Христово отмечается 7 января (25 декабря по старому стилю). Это один из двунадесятых (12 важнейших) праздников, отмечаемый церковью в честь рождения во плоти Господа Иисуса Христа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанк

В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества.

Верующие на Рождественской литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе в Екатеринбурге

В последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), свидетельствующее об особенной важности наступающего торжества.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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2 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.

Женский хор во время всенощного бдения в храме Успения Божией Матери во Владивостоке

Накануне праздника утреннее и вечернее богослужение соединяется во "всенощное бдение", которое бывает лишь дважды в году – на Рождество и Пасху.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 14
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Всенощное бдение открывает молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении.

Казак Енисейского казачьего войска отражается в иконе во время Рождественской литургии в деревянной Знаменской православной церкви в Дивногорске Красноярского края

Всенощное бдение открывает молитва "Царю Небесный". Далее звучит ектенья и гимн "С нами Бог", напоминающий о пророчестве Исайи за 700 лет до Рождества Христова о Его пришествии, земной жизни, смерти и воскресении.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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4 из 14
© POOL | Перейти в медиабанк

Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории государственной резиденции Ново-Огарево

Песнь Симеона Богоприимца говорит о принесении Богомладенца в Иерусалимский храм на 40-й день после рождения.

© POOL
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© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение".

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) проводит Рождественскую литургию в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе

На Утрени в рождественскую ночь поется Ангельская песнь: "Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение".

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.

Священнослужитель во время Рождественской литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Священники служат в белых облачениях. Белый – символ Божественного нетварного света.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.

Верующие во время Рождественской литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

По уставу Русской православной церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) – время особой духовной радости и продолжения празднования.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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8 из 14
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

Священнослужитель во время Рождественской литургии в Казанском соборе в Санкт-Петербурге

Вместе с Русской православной церковью праздник Рождества Христова в ночь с 6 на 7 января встречают Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные церкви, афонские монастыри, а также католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 14
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло и в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела.

Женщина на рождественском богослужении в Свято-Николаевском архиерейском соборе Донецка

Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло и в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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10 из 14
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Многие прихожане Спасо-Преображенского кафедрального храма Донецка посетили божественную литургию.

Верующие на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка

Многие прихожане Спасо-Преображенского кафедрального храма Донецка посетили божественную литургию.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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11 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Ежегодно Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на 7 января по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны – кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

В 2023 году рождественские службы посетили более 1,3 миллиона россиян.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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13 из 14
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Накануне праздника в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

Икона Святая Троица Андрея Рублева перед началом Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве

Накануне праздника в храм Христа Спасителя доставили икону "Троица" Андрея Рублева.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ФотоРоссияДонецкИисус ХристосРусская православная церковьГрузинская православная церковьРождество Христово
 
 
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