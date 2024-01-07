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Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы
Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы - РИА Новости, 07.01.2024
Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы
Президент Владимир Путин после рождественской службы рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T10:10
2024-01-07T10:10
2024-01-07T14:16
религия
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россия
владимир путин
рождество христово
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин после рождественской службы рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей."Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда (в подмосковную резиденцию Ново-Огарево. — Прим. ред.) привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом", — сказал он. Путин назвал такое стечение обстоятельств символичным и удивительным.Глава государства встретил Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Вместе с президентом в церемонии участвовали семьи погибших в спецоперации Героев России. После службы президент рассказал им о представленной иконе мученицы Елизаветы.
https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920007888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк (город), россия, владимир путин, рождество христово
Религия, Нью-Йорк (город), Россия, Владимир Путин, Рождество Христово
Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы
Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с мощами
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин после рождественской службы рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей.
"Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда (в подмосковную резиденцию Ново-Огарево. — Прим. ред.) привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом", — сказал он.
Путин
назвал такое стечение обстоятельств символичным и удивительным.
Глава государства встретил Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Вместе с президентом в церемонии участвовали семьи погибших в спецоперации Героев России. После службы президент рассказал им о представленной иконе мученицы Елизаветы.
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