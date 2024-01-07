https://ria.ru/20240107/ikona-1920028255.html

Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы

Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы - РИА Новости, 07.01.2024

Путин рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы

Президент Владимир Путин после рождественской службы рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:10

2024-01-07T10:10

2024-01-07T14:16

религия

нью-йорк (город)

россия

владимир путин

рождество христово

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин после рождественской службы рассказал, как вернул из Нью-Йорка икону мученицы Елизаветы с частицей ее мощей."Эту икону с мощами мне подарил предстоятель зарубежной церкви в Нью-Йорке. Я ее сюда (в подмосковную резиденцию Ново-Огарево. — Прим. ред.) привез, дома поставил и не сразу осознал, что она вернулась к себе домой. Ведь это ее дом, она здесь жила. Потом перенес ее сюда, в церковь. А эта церковь была их домовым храмом", — сказал он. Путин назвал такое стечение обстоятельств символичным и удивительным.Глава государства встретил Рождество в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Вместе с президентом в церемонии участвовали семьи погибших в спецоперации Героев России. После службы президент рассказал им о представленной иконе мученицы Елизаветы.

https://ria.ru/20240107/patriarkh_kirill-1920007888.html

нью-йорк (город)

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Варвара Скокшина

нью-йорк (город), россия, владимир путин, рождество христово