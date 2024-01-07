https://ria.ru/20240107/baykal-1918064347.html

"Этот лед — огонь!" Зимний Байкал: когда стоит ехать и что нужно знать

"Этот лед — огонь!" Зимний Байкал: когда стоит ехать и что нужно знать - РИА Новости, 07.01.2024

"Этот лед — огонь!" Зимний Байкал: когда стоит ехать и что нужно знать

Долгое время самое глубокое озеро в мире считалось летним направлением. Турбазы в холодный период закрывались. Но несколько лет назад все изменилось, и теперь... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:00

2024-01-07T08:08

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости, Светлана Давыдова. Долгое время самое глубокое озеро в мире считалось летним направлением. Турбазы в холодный период закрывались. Но несколько лет назад все изменилось, и теперь зимой здесь не меньше туристов, чем летом. Чем уникален лед Байкала, где искупаться в термальных источниках и покататься на горных лыжах, что смотреть и пробовать — в материале РИА Новости.Легенды и фактыВ 2023-м в мире отмечали годовщину открытия Байкала: 380 лет назад к берегу вышел отряд казаков, составивших первую карту озера.Глубина водоема достигает 1600 метров. Береговая линия постоянно меняется из-за сейсмической активности. Байкал увеличивается со скоростью два сантиметра в год, иногда разом поглощая сотни гектаров суши.Озеро, по форме напоминающее лунный серп, содержит примерно четвертую часть мировых запасов пресной воды.Этот гигантский тектонический разлом в земной коре возник более 25 миллионов лет назад.По местным преданиям, озеро создали духи. Поэтому тут много мистических мест. Прежде всего — на острове Ольхон.Рядом с мысом Бурхан (или скалой Шаманка) стоят 13 столбов — сэргэ. Здесь просят исполнить заветную мечту, совершая особый ритуал.Но духи, живущие в лесах, могут заставить заблудиться в трех соснах. Особенно они наказывают за неуважение к Байкалу: нельзя плевать в воду и бросать туда мусор.Ледниковый периодЗимой, согласно данным сервиса бронирования экскурсионных путевок "Турслет", спрос на Байкал выше, чем летом. Лед озера стал настоящим брендом. Байкал замерзает только в конце января, поэтому сезон короткий — чуть больше месяца. Впрочем, на мелководье лед образуется уже к Новому году, так что без красивых фото не останетесь."Первые заявки мы обычно получаем в октябре, а пик продаж приходится на вторую половину января и начало февраля. При этом популярные объекты размещения, например, на Ольхоне, как правило, на стопе уже с середины осени", — рассказывает руководитель "Турслета" Ксения Андрианкова.Раньше турбазы закрывались на зиму, лишь редкие энтузиасты устраивали лыжные экспедиции по льду с ночевками в палатках."Мы одними из первых поехали на зимний Байкал. Многие говорили, что там нечего делать. Но когда мы показали это великолепие пузырьков, ледяные пещеры, катание на хивусах, мощь, больше ни у кого сомнений не осталось", — вспоминает тревел-блогер Ирина Полежаева."В 2012-м возник формат комфортного путешествия с нормальным размещением, теплым транспортом и хорошим питанием. Стали приглашать известных блогеров", — добавляет основатель туроператора по приключенческому туризму на Байкале "Байкалика" Алексей Стрелюк.По его словам, это просто поездка за красотой. "Байкальский лед — огонь! Такого — чистого, прозрачного, с наплесками и пузырьками — нет больше нигде в мире. И не нужны специальные компетенции и экипировка", — отмечает он.В 2014-м возникла первая волна интереса к зимнему Байкалу, а с 2020-го поток туристов увеличился на 50 процентов.Как сэкономить и где житьНа Байкал лучше ехать группой — выгоднее, советует Полежаева. Аренда хивуса (судно на воздушной подушке, на котором можно передвигаться по льду, не опасаясь трещин) — 50 тысяч рублей в день, и неважно, сколько пассажиров. Багги, специальные автомобили для бездорожья, тоже нужно бронировать заранее и на группу.Так же и с жильем. Особенно в пик сезона, то есть с середины февраля до середины марта. "Самостоятельным туристам рекомендую озаботиться этим вопросом хотя бы за два-три месяца. Или даже раньше, чтобы не пришлось выбирать лучшее из худшего. Внезапно отпраздновать 23 Февраля или 8 Марта на Байкале не получится: мест, скорее всего, не будет", — предупреждает Стрелюк.Есть неплохие трех- и четырехзвездочные отели: "Порт Ольхон", BaikalWood Eco Lodge&Spa, туристический комплекс "СаРайский" (Ольхон), "Анастасия", "Маяк" (Листвянка), юрточный глэмпинг "Улигер" (Большое Голоустное), "Гранд Байкал" (Байкальск), "Байкальская резиденция" (Северобайкальск). В Листвянке реновировали "Байкал". А на восточном берегу в поселке Турка в Бурятии строят современный четырехзвездочный комплекс "Грин Флоу Байкал" на 153 номера."У нас несколько зимних вариантов. Например, "Новый год на Байкале" — на шесть дней. Заезд 31 декабря, от 55 тысяч рублей на человека. Специальные "ледовые" туры — с февраля. Но в этом году мы не наблюдаем большого спроса на них", — говорит PR-директор компании "Интурист" Дарья Домостроева.Правила настоящих походниковСюда приезжают и за экстримом, и за походной романтикой. В частности, ради трансбайкальской экспедиции "Весь твой Байкал" — это маршрут прояженностью 800 километров через все озеро с юга на север на четырех видах транспорта.Можно организовать путешествие самостоятельно. Так, в прошлом году состоялась экспедиция "Байкал от края до края" на мотобуксировщиках. Необычное средство передвижения с санями на гусеничном ходу от российского производителя позволяет ехать довольно быстро, преодолевая трещины, торосы и глубокий снег. Девять отважных путешественников преодолели тысячу километров за 12 дней и поставили мировой рекорд."Ехать придется на морозе, поэтому одежда и обувь должны быть очень теплыми и непромокаемыми. Есть правило: запасной комплект отдать другому члену команды, чтобы он тоже не промок. Желательно взять с собой специальные грелки, которые активируются при взаимодействии с кислородом. Обувь должна быть с шипами, иначе ходить по льду невозможно. Также с нами был запас еды, дрова, горючее в 200-литровой канистре, палатка, что держит тепло при температуре до минус 30, туристические коврики, буржуйка", — перечисляет мотопутешественница, обладательница трех российских и мировых рекордов Татьяна Зиганшина.Также обязательно нужно взять средства от солнца. Сгореть можно моментально, несмотря на мороз."Я даже не думала, что увижу такие неземные пейзажи: горные хребты со всех сторон, солнце, садящееся в белый снег. Лед потрясающий. Особенно в районе Малого моря, где замерзший метан образует как будто огромные бусы. Стоять над темной бездной страшновато, даже зная, что толщина льда больше метра. Вокруг озера Ольхон возникают настоящие "дворцы", ни один скульптор такое не сотворит. Голос Байкала ни с чем не сравнить", — подчеркивает Татьяна.Принято после ночевки оставлять для следующих гостей идеальный порядок в домике, еду, запас дров и наколотую щепу, чтобы сразу разжечь огонь и согреться. В суровых условиях людям надо поддерживать друг друга и таким образом.ВидыЗимний Байкал не столь безлюден, как можно подумать: проложены дороги, по которым передвигаются местные жители. "Рыбалка тут — национальный промысел. Любой мужчина считает своим долгом половить омуля — ну он правда очень вкусный. Рыбачат по несколько дней прямо в палатке", — рассказывает Зиганшина.Омуль — действительно один из главных гастрономических брендов Прибайкалья. Особенно уха, приготовленная на костре. Гурманы еще рекомендуют попробовать сугудай (закуска из свежей рыбы с луком и перцем), а также блюдо кочевников буузы — большие пирожки с мясом.Стоит прокатиться по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) — это часть Транссибирской магистрали, уникальный памятник инженерного искусства начала XX века и одна из важных достопримечательностей. Поезд идет по берегу Байкала.СклоныПрибайкалье считается идеальным местом для катания на горных лыжах. Даже в пиковые холодные месяцы на юге озера столбик термометра не опускается ниже 15 градусов. А снег мягкий и рыхлый, с ноября по февраль на склонах хребта Хамар-Дабан снежный покров три-пять метров. Не тает до середины мая, поэтому горнолыжный сезон продолжается почти полгода."Гора Соболиная" недалеко от Байкальска — как для опытных лыжников, так и для начинающих. Но главное — с трасс открывается великолепный вид на Байкал.Еще один комплекс прямо на берегу — "Истлэнд" в Листвянке. Там также сноуборд-парк с трамплинами — единственный такого уровня в Сибири. На верхней станции кресельного подъемника — смотровая площадка "Камень Черского", где можно отдохнуть в кафе-баре и полюбоваться Байкалом.На водыМестные с юмором относятся к здешним термальным курортам, называя их своим Таиландом. В северной части озера много горячих ключей. Самые известные — Хакусы."Они бьют не из земли, а прямо из скал. Так круто погружаться в горячую воду на морозе! Здесь еще в советское время был лечебный комплекс, есть база отдыха с теплыми домиками, кафе со вполне нормальными ценами. А от испарений все вокруг в снежных кружевах", — объясняет Татьяна Зиганшина.Базы отдыха с термальными источниками есть и на мысе Котельниковском. Но на некоторые попасть можно только по воде или льду, поэтому работают они не круглый год.Недалеко от Северобайкальска туристов ждет гостиничный комплекс "Хозяин" с гидротермальным источником Гоуджекит.

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