Рейтинг@Mail.ru
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:27 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/rospis-1919941013.html
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи - РИА Новости, 06.01.2024
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи
Реставраторы обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в Москве, специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:27
2024-01-06T14:27
религия
наталья сергунина
москва
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919940220_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_5843fb0c61112a539b5400bac1edb985.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реставраторы обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в Москве, специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "При проведении научно-исследовательских работ реставраторы сделали первые открытия. Они обнаружили фрагменты росписей и декора фасадов, исторические планировки помещений, отдельные архитектурные элементы", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Отмечается, что исследование восьми зданий проходило в рамках подготовки монастыря к реставрации. А найденные элементы внесут в предмет охраны памятника, чтобы сохранить их исторический вид.
https://ria.ru/20240106/passazhiry-1919939663.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919940220_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_b4a77538992fe3b9e384a3df514252b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наталья сергунина, москва, городское хозяйство москвы
Религия, Наталья Сергунина, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи

В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи фасадов

© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города МосквыФрагмент росписи в Симоновом монастыре в Москве
Фрагмент росписи в Симоновом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
Фрагмент росписи в Симоновом монастыре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реставраторы обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в Москве, специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"При проведении научно-исследовательских работ реставраторы сделали первые открытия. Они обнаружили фрагменты росписей и декора фасадов, исторические планировки помещений, отдельные архитектурные элементы", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Симонов монастырь в Москве
 Симонов монастырь в Москве
Симонов монастырь в Москве
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
1 из 2
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Симонов монастырь в Москве
 Симонов монастырь в Москве
Симонов монастырь в Москве
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
2 из 2
Симонов монастырь в Москве
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
1 из 2
Симонов монастырь в Москве
© Фото : Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы
2 из 2
Отмечается, что исследование восьми зданий проходило в рамках подготовки монастыря к реставрации. А найденные элементы внесут в предмет охраны памятника, чтобы сохранить их исторический вид.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Пассажирам метро Москвы помогут добраться до храмов в рождественскую ночь
Вчера, 14:20
 
РелигияНаталья СергунинаМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала