https://ria.ru/20240106/rospis-1919941013.html

В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи

В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи - РИА Новости, 06.01.2024

В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи

Реставраторы обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в Москве, специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:27

2024-01-06T14:27

2024-01-06T14:27

религия

наталья сергунина

москва

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919940220_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_5843fb0c61112a539b5400bac1edb985.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реставраторы обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в Москве, специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "При проведении научно-исследовательских работ реставраторы сделали первые открытия. Они обнаружили фрагменты росписей и декора фасадов, исторические планировки помещений, отдельные архитектурные элементы", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Отмечается, что исследование восьми зданий проходило в рамках подготовки монастыря к реставрации. А найденные элементы внесут в предмет охраны памятника, чтобы сохранить их исторический вид.

https://ria.ru/20240106/passazhiry-1919939663.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наталья сергунина, москва, городское хозяйство москвы