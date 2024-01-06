https://ria.ru/20240106/rospis-1919941013.html
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи - РИА Новости, 06.01.2024
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи
Реставраторы обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в Москве, специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:27
2024-01-06T14:27
2024-01-06T14:27
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Реставраторы обнаружили подлинные фрагменты росписи и декора фасадов в Симоновом монастыре в Москве, специалисты исследовали восемь зданий, входящих в ансамбль, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "При проведении научно-исследовательских работ реставраторы сделали первые открытия. Они обнаружили фрагменты росписей и декора фасадов, исторические планировки помещений, отдельные архитектурные элементы", - приводятся на портале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной. Отмечается, что исследование восьми зданий проходило в рамках подготовки монастыря к реставрации. А найденные элементы внесут в предмет охраны памятника, чтобы сохранить их исторический вид.
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наталья сергунина, москва, городское хозяйство москвы
Религия, Наталья Сергунина, Москва, Городское хозяйство Москвы
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи
В Симоновом монастыре в Москве обнаружили подлинные фрагменты росписи фасадов