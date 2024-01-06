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В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество - РИА Новости, 06.01.2024
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Религия
 
12:21 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/khramy-1919926248.html
В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество
В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество - РИА Новости, 06.01.2024
В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество
Около 550 храмов будут работать в Рождество в Москве, ожидается, что их посетят порядка миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:21
2024-01-06T12:21
религия
религия
москва
рождество христово
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Около 550 храмов будут работать в Рождество в Москве, ожидается, что их посетят порядка миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков. "Где-то будет около 550 храмов. Я думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше, но около миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько храмов будет работать в Москве в Рождество и сколько людей ожидается там. Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.
https://ria.ru/20240106/rozhdestvenskiy_sochelnik-1917916418.html
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религия, москва, рождество христово
Религия, Религия, Москва, Рождество Христово
В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество

В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество, их посетит миллион человек

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМолодые люди на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве
Молодые люди на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Молодые люди на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Около 550 храмов будут работать в Рождество в Москве, ожидается, что их посетят порядка миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.
"Где-то будет около 550 храмов. Я думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше, но около миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько храмов будет работать в Москве в Рождество и сколько людей ожидается там.
Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.
Священнослужители во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
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