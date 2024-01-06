https://ria.ru/20240106/khramy-1919926248.html

В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество

В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество - РИА Новости, 06.01.2024

В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество

Около 550 храмов будут работать в Рождество в Москве, ожидается, что их посетят порядка миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:21

2024-01-06T12:21

2024-01-06T12:21

религия

религия

москва

рождество христово

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Около 550 храмов будут работать в Рождество в Москве, ожидается, что их посетят порядка миллиона человек, сообщил РИА Новости руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков. "Где-то будет около 550 храмов. Я думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше, но около миллиона", - сказал Сучков, отвечая на вопрос, сколько храмов будет работать в Москве в Рождество и сколько людей ожидается там. Рождество Христово ежегодно отмечают 7 января. Накануне праздника православные христиане посещают службу в храмах, а потом отмечают его в своих семьях.

https://ria.ru/20240106/rozhdestvenskiy_sochelnik-1917916418.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, москва, рождество христово