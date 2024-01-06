https://ria.ru/20240106/episkop-1919341044.html

Епископ Пантелеимон: помогая другим, обретаешь подлинную радость

Епископ Пантелеимон: помогая другим, обретаешь подлинную радость - РИА Новости, 06.01.2024

Епископ Пантелеимон: помогая другим, обретаешь подлинную радость

Русская православная церковь помогает беженцам, жителям новых регионов и всем нуждающимся людям, в том числе собирает и передает подарки к Рождеству Христову. О РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:00

2024-01-06T08:00

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Русская православная церковь помогает беженцам, жителям новых регионов и всем нуждающимся людям, в том числе собирает и передает подарки к Рождеству Христову. О том, как принять участие в этих акциях, какая помощь нужна Церкви и почему Христос отождествляет себя с нуждающимися, в интервью РИА Новости рассказал председатель Синодального отдела РПЦ по благотворительности, руководитель Патриаршей гуманитарной миссии епископ Верейский Пантелеимон (Шатов).— Ваше Преосвященство, расскажите, пожалуйста, какие проекты Церковь реализует к Рождеству Христову, как в них принять участие?— Рождество Христово – праздник очень важный. Всесильный Господь становится человеком и входит в нашу скорбь, принимает на себя наши человеческие немощи, чтобы нас спасти. Вспомним события Рождества. Христос фактически входит в мир как бездомный человек. Его семье не находится места в гостинице. С самых первых дней его жизни Он находится в уязвимом положении. И это очень важно: все Евангелие проникнуто призывом о любви и милосердии к тем, кому тяжело. Христос сам себя сравнивает с людьми, которые страдают. Он ни с кем себя так не отождествляет, как с теми, кто нуждается, кто страдает.Прямо сейчас в тяжелом положении находится огромное число людей, прежде всего в зоне конфликта. Сейчас наши священники и волонтеры передают подарки детям, чьи семьи не могут встретить в атмосфере полноценного праздника Рождество и Новый год. Они привозят подарки в те населенные пункты, которые находятся рядом с линией боев, где сейчас еще не до конца восстановлена мирная жизнь. Также поздравляют пациентов госпиталей по всей территории России и в зоне конфликта. Мы постараемся в эти предрождественские и рождественские дни поддержать и утешить всех, кто находится сейчас в больничных условиях.Московская православная служба "Милосердие" проводит акцию "Дари радость на Рождество". Это ежегодная акция. Мы призываем всех желающих привезти в пункт приема или пожертвовать средства на подарки тем, кому нужны наша любовь и забота: людям с инвалидностью, многодетным, бездомным, пожилым. Также мы собираем подарки для раненых в госпитали.— Какую еще помощь сегодня оказывает Церковь беженцам и пострадавшим от конфликта мирным жителям в новых регионах, какие есть результаты?— Вся Церковь участвует в помощи, разные епархии отправляют гуманитарные грузы. Особенно можно выделить Крымскую митрополию и их Специальный гуманитарный центр, сотрудники которого с риском для жизни отправляют помощь в поселки возле линии фронта, куда больше практически никто не приезжает.По благословлению Святейшего Патриарха Кирилла в августе этого года была создана Патриаршая гуманитарная миссия. Святейший лично уделяет огромное внимание этой работе. Мы развернули центры помощи в Северодонецке, Луганске, Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе, Волновахе, Горловке, Голой Пристани, Скадовске. Координационные центры – это Москва и Мариуполь. Наши представители из Симферопольской, Казанской, Екатеринбургской, Ростовской-на-Дону епархий поддерживают адресно церковную социальную деятельность в каждом из четырех регионов зоны конфликта.В России Церковь собрала, закупила и передала больше 3330 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 2220 тонн направлено в зону конфликта. С 2022 года мы зафиксировали 195 тысяч обращений в наши центры помощи. Ежемесячно поступает до 4000 звонков на нашу горячую линию социальной помощи 8-800-70-70-222. Мы стараемся откликнуться на каждую просьбу и помочь тем, кто нуждается.Меня очень радует, что многие люди откликнулись на призыв о помощи, и с весны прошлого года каждую неделю выезжают в больницы в зоне конфликта все новые смены наших волонтеров. Съездило уже больше 1200 человек. Мы охватили помощью крупнейшие больницы Донецка, Луганска, Горловки, Макеевки, Мариуполя, Новоазовска.Важный проект – восстановление частных домов нуждающихся людей в Мариуполе. С марта 2023 года съездили более 630 добровольцев-ремонтников: они отремонтировали более 180 частных домов. Многие, начав заниматься благотворительностью, пришли к Богу. Также изменилась жизнь конкретных людей, которым мы помогли.— Какая помощь сейчас нужна Церкви? Нужны ли еще добровольцы?— Сейчас нам очень нужны средства для помощи беженцам и всем тем, кто находится в зоне конфликта. Остаются без отопления в эти зимние дни тысячи людей в Северодонецке – мы закупили 1700 обогревателей, раздали их, но нужно еще больше. Мы просим всех отозваться и присоединиться к помощи: можно стать добровольцем, а можно пожертвовать средства. Вся информация опубликована на нашем сайте помочьвбеде.рф.В связи с наступлением холодов нам также очень нужны добровольцы со строительными специальностями для восстановления частных домов мирных жителей в Мариуполе. В первую очередь нужны штукатуры, сантехники, плиточники, маляры, электрики, отделочники. Летом наши добровольцы работали на крышах, а сейчас требуется больше времени уделить именно внутренней отделке.Также нужна помощь в больницах в зоне конфликта. Можно записаться на курсы по уходу на сайте церковной больницы Святителя Алексия.— Как вы полагаете, зачем люди становятся добровольцами, помогают другим?— Добровольцы жертвуют свое время и свои силы для того, чтобы помочь другому человеку, и это их самих приближает к Богу. Даже если человек далек от Церкви, не знает о Боге — он тоже может стать добровольцем. Главное, чтобы у него было искреннее желание сделать доброе дело. Многие люди, начиная помогать другим, понимают, что их жизнь меняется изнутри, они обретают подлинную радость.— Что вы могли бы пожелать верующим на Рождество Христово?— Хочется пожелать, несмотря ни на что, радости и подлинного мира в душе и вокруг нас. Чтобы мы старались искоренить из своего сердца злобу, ненависть, обиды. Чтобы мы примирились со своими ближними и стали ближе к Богу.

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https://ria.ru/20231226/rozhdestvo-1913835689.html

https://ria.ru/20231220/ieromonakh-1916889025.html

https://ria.ru/20231011/obitel-1901900545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, религия, россия, русская православная церковь