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В Белгороде отменили ночные богослужения - РИА Новости, 06.01.2024
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Религия
 
15:58 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/belgorod-1919953088.html
В Белгороде отменили ночные богослужения
В Белгороде отменили ночные богослужения - РИА Новости, 06.01.2024
В Белгороде отменили ночные богослужения
Ночные богослужения в Белгороде на Рождество отменены в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:58
2024-01-06T15:58
религия
белгород
белгородская область
россия
валентин демидов
общество
массированный обстрел центра белгорода
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БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Ночные богослужения в Белгороде на Рождество отменены в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", — проинформировал Демидов.Он уточнил, что всю необходимую информацию прихожанам расскажут настоятели городских храмов. Также мэр поздравил жителей с наступающим праздником и с Рождественским сочельником. Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна более чем в 90 квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
https://ria.ru/20240106/rozhdestvenskiy_sochelnik-1917916418.html
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белгород, белгородская область, россия, валентин демидов, общество, массированный обстрел центра белгорода
Религия, Белгород, Белгородская область, Россия, Валентин Демидов, Общество, Массированный обстрел центра Белгорода
В Белгороде отменили ночные богослужения

Демидов: в Белгороде отменили ночные богослужения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Православный крест. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Ночные богослужения в Белгороде на Рождество отменены в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
"Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", — проинформировал Демидов.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Он уточнил, что всю необходимую информацию прихожанам расскажут настоятели городских храмов. Также мэр поздравил жителей с наступающим праздником и с Рождественским сочельником.
Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна более чем в 90 квартирах, повреждены более 30 автомобилей.
Священнослужители во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Рождественский сочельник в Православной церкви
Вчера, 02:01
 
РелигияБелгородБелгородская областьРоссияВалентин ДемидовОбществоМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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