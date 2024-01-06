https://ria.ru/20240106/belgorod-1919953088.html

В Белгороде отменили ночные богослужения

В Белгороде отменили ночные богослужения - РИА Новости, 06.01.2024

В Белгороде отменили ночные богослужения

Ночные богослужения в Белгороде на Рождество отменены в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:58

2024-01-06T15:58

2024-01-06T15:58

религия

белгород

белгородская область

россия

валентин демидов

общество

массированный обстрел центра белгорода

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БЕЛГОРОД, 6 янв — РИА Новости. Ночные богослужения в Белгороде на Рождество отменены в связи со сложной оперативной обстановкой, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Хочу предупредить, что по согласованию с владыкой Иоанном сегодня ночные богослужения в Белгороде отменены в связи с оперативной обстановкой", — проинформировал Демидов.Он уточнил, что всю необходимую информацию прихожанам расскажут настоятели городских храмов. Также мэр поздравил жителей с наступающим праздником и с Рождественским сочельником. Минобороны России сообщило, что 4 января около 23.40 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет реактивной системы залпового огня "Ольха". Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле пострадали два человека, в результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом в Белгороде выбиты окна более чем в 90 квартирах, повреждены более 30 автомобилей.

https://ria.ru/20240106/rozhdestvenskiy_sochelnik-1917916418.html

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белгород, белгородская область, россия, валентин демидов, общество, массированный обстрел центра белгорода