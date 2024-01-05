https://ria.ru/20240105/voz-1919867249.html

ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19

ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2024

ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T20:53

2024-01-05T20:53

2024-01-05T23:43

воз

в мире

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767796124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6abcb00b5a626825599191d7834a5acd.jpg

ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах."Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников", - написал Тедрос на своей странице в социальной сети Х.В связи с этим он призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо."Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие, и убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа", - добавил глава ВОЗ.Он также призывает государства гарантировать доступ к тестам и вакцинам и поддерживать последовательность секвенирования COVID-19 для отслеживания развития мутаций.В конце декабря ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания COVID - 19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев.

https://ria.ru/20240105/preparat-1919841731.html

https://ria.ru/20240104/covid-19-1919657366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, в мире, здоровье - общество