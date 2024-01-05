Рейтинг@Mail.ru
ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 05.01.2024 (обновлено: 23:43 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/voz-1919867249.html
ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19
ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.01.2024
ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T20:53
2024-01-05T23:43
воз
в мире
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767796124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6abcb00b5a626825599191d7834a5acd.jpg
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах."Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников", - написал Тедрос на своей странице в социальной сети Х.В связи с этим он призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо."Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие, и убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа", - добавил глава ВОЗ.Он также призывает государства гарантировать доступ к тестам и вакцинам и поддерживать последовательность секвенирования COVID-19 для отслеживания развития мутаций.В конце декабря ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания COVID - 19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев.
https://ria.ru/20240105/preparat-1919841731.html
https://ria.ru/20240104/covid-19-1919657366.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767796124_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_611bc1223e29787bf2c3f4bcc588b8cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воз, в мире, здоровье - общество
ВОЗ, В мире, Здоровье - Общество
ВОЗ призвала носить маски и прививаться из-за роста заболеваемости COVID-19

ВОЗ призвала носить маски и вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПассажиры в защитных масках
Пассажиры в защитных масках - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в защитных масках . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 янв - РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал всех надеть маски и делать прививку от COVID-19 из-за увеличения числа случаев заболевания в течение нескольких недель во многих странах.
«
"Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников", - написал Тедрос на своей странице в социальной сети Х.
Девушка меряет температуру - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Ученые связали смерть 17 тысяч больных COVID-19 с одним лекарством
Вчера, 16:58
В связи с этим он призывает всех делать тесты на COVID-19 и обращаться за медицинской помощью, когда это необходимо.
«
"Продолжайте использовать маски, вентиляцию и дистанцирование, чтобы уменьшить воздействие, и убедитесь, что вы и ваши близкие вакцинированы от COVID-19 и гриппа", - добавил глава ВОЗ.
Он также призывает государства гарантировать доступ к тестам и вакцинам и поддерживать последовательность секвенирования COVID-19 для отслеживания развития мутаций.
В конце декабря ВОЗ сообщила, что число случаев заболевания COVID - 19 во всем мире увеличилось на 52% за 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями, зарегистрировано 850 тысяч случаев.
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
COVID-19 мутировал и стал сезонным, считает эксперт
4 января, 08:40
 
ВОЗВ миреЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала