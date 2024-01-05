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Трутнев исполнил новогодние мечты детей из Петербурга, ДНР и ДФО - РИА Новости, 05.01.2024
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11:48 05.01.2024 (обновлено: 12:06 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/trutnev-1919799633.html
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из Петербурга, ДНР и ДФО
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из Петербурга, ДНР и ДФО - РИА Новости, 05.01.2024
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из Петербурга, ДНР и ДФО
Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты юных дальневосточников, детей из... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:48
2024-01-05T12:06
общество
санкт-петербург
советская гавань
россия
юрий трутнев
вооруженные силы украины
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты юных дальневосточников, детей из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Ранее Трутнев в рамках акции "Елка желаний" пообещал выполнить мечты Алисы из Донецка о роликовых коньках, Вероники из Санкт-Петербурга об умной станции, а также пяти детей из регионов Дальнего Востока, включая Льва из города Советская Гавань Хабаровского края, который очень хочет побывать в роли штурмана парусного судна. По информации пресс-службы, выполняя желания юных россиян, вице-премьер пообщался по видеосвязи с семьями из Санкт-Петербурга и Советской Гавани. Шестилетняя Вероника из Санкт-Петербурга получила в подарок умную колонку со встроенным голосовым помощником. Ей и ее младшей сестре вручили сладкие подарки и небольшие сувениры. Вместе с родителями они смогут посетить новогоднее представление в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. А девятилетнему Льву из Советской Гавани подарили сертификат на экскурсию на учебный фрегат "Паллада". Экскурсию по фрегату проведёт капитан судна. Дополнительно мальчику подарили модель парусника для сборки, кимоно и сладкий подарок. Отмечается, что во время рабочей поездки в Донецк Трутнев лично вручил двенадцатилетней Алисе роликовые коньки, у которых есть дополнительная возможность поменять колеса на лезвия, чтобы кататься на них, как на коньках, по льду, а также комплект защиты и сладкий подарок. "Вице-премьер обратил внимание на повреждённые окна в квартире. В мае прошлого года под обстрел ВСУ попал дом, где проживает семья девочки. Были повреждены оконные рамы и разбиты стеклопакеты в двух комнатах. Окна были заделаны фанерой. По поручению вице-премьера в квартире были установлены новые стеклопакеты", - сказано в сообщении. Уточняется, что восьмилетней Елизавете из Петропавловска-Камчатского, загадавшей желание побывать в собачьем питомнике, вручили сертификат на экскурсию на снегоходах на Авачинский перевал у подножия вулкана, посещение собачьего питомника с собаками-участниками знаменитой камчатской гонки "Берингия" и катание на собачьих упряжках. Тринадцатилетнему Николаю из Магадана, который мечтает побывать пилотом самолёта, подарили сертификат, включающий экскурсии в кабины самолёта и вертолёта, ознакомительный полёт, месячное посещение авиационно-технического центра "Дельта-авиа" с практическими занятиями на единственном в России тренажере "Дельталёт", обучение на авиасимуляторе с использованием VR оборудования, обучение управлением беспилотным летательным аппаратом. Четырнадцатилетний Максим из Николаевска-на-Амуре, по данным пресс-службы, получил набор гитариста. Пятнадцатилетняя Валентина из Благовещенска попросила сюрприз, и Трутнев решил подарить ноутбук, который поможет подростку развивать свои навыки и умения. Акция "Ёлка желаний" является проектом организации "Движение первых" при поддержке Росмолодёжи. Впервые акция состоялась в 2018 году. Ежегодно она проходит с середины ноября по конец февраля. Главная цель – исполнить новогодние желания детей от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За последние пять лет участие в акции приняли не менее 40 тысяч российских граждан. Им удалось исполнить более 106 тысяч детских желаний.
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
https://ria.ru/20240103/mechty-1919553825.html
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общество, санкт-петербург, советская гавань, россия, юрий трутнев, вооруженные силы украины, новый год, елка желаний
Общество, Санкт-Петербург, Советская Гавань, Россия, Юрий Трутнев, Вооруженные силы Украины, Новый год, Елка желаний
Трутнев исполнил новогодние мечты детей из Петербурга, ДНР и ДФО

Трутнев в рамках "Елки желаний" исполнил мечты детей из Петербурга, ДНР и ДФО

© Фото : Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерациив Дальневосточном федеральном округеПолпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев возле "Елки желаний"
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев возле Елки желаний - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерациив Дальневосточном федеральном округе
Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев возле "Елки желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогодние мечты юных дальневосточников, детей из Санкт-Петербурга и Донецкой Народной Республики, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Ранее Трутнев в рамках акции "Елка желаний" пообещал выполнить мечты Алисы из Донецка о роликовых коньках, Вероники из Санкт-Петербурга об умной станции, а также пяти детей из регионов Дальнего Востока, включая Льва из города Советская Гавань Хабаровского края, который очень хочет побывать в роли штурмана парусного судна. По информации пресс-службы, выполняя желания юных россиян, вице-премьер пообщался по видеосвязи с семьями из Санкт-Петербурга и Советской Гавани. Шестилетняя Вероника из Санкт-Петербурга получила в подарок умную колонку со встроенным голосовым помощником. Ей и ее младшей сестре вручили сладкие подарки и небольшие сувениры. Вместе с родителями они смогут посетить новогоднее представление в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных. А девятилетнему Льву из Советской Гавани подарили сертификат на экскурсию на учебный фрегат "Паллада". Экскурсию по фрегату проведёт капитан судна. Дополнительно мальчику подарили модель парусника для сборки, кимоно и сладкий подарок.
Отмечается, что во время рабочей поездки в Донецк Трутнев лично вручил двенадцатилетней Алисе роликовые коньки, у которых есть дополнительная возможность поменять колеса на лезвия, чтобы кататься на них, как на коньках, по льду, а также комплект защиты и сладкий подарок. "Вице-премьер обратил внимание на повреждённые окна в квартире. В мае прошлого года под обстрел ВСУ попал дом, где проживает семья девочки. Были повреждены оконные рамы и разбиты стеклопакеты в двух комнатах. Окна были заделаны фанерой. По поручению вице-премьера в квартире были установлены новые стеклопакеты", - сказано в сообщении.
Уточняется, что восьмилетней Елизавете из Петропавловска-Камчатского, загадавшей желание побывать в собачьем питомнике, вручили сертификат на экскурсию на снегоходах на Авачинский перевал у подножия вулкана, посещение собачьего питомника с собаками-участниками знаменитой камчатской гонки "Берингия" и катание на собачьих упряжках.
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Тринадцатилетнему Николаю из Магадана, который мечтает побывать пилотом самолёта, подарили сертификат, включающий экскурсии в кабины самолёта и вертолёта, ознакомительный полёт, месячное посещение авиационно-технического центра "Дельта-авиа" с практическими занятиями на единственном в России тренажере "Дельталёт", обучение на авиасимуляторе с использованием VR оборудования, обучение управлением беспилотным летательным аппаратом.
Четырнадцатилетний Максим из Николаевска-на-Амуре, по данным пресс-службы, получил набор гитариста. Пятнадцатилетняя Валентина из Благовещенска попросила сюрприз, и Трутнев решил подарить ноутбук, который поможет подростку развивать свои навыки и умения.
Акция "Ёлка желаний" является проектом организации "Движение первых" при поддержке Росмолодёжи. Впервые акция состоялась в 2018 году. Ежегодно она проходит с середины ноября по конец февраля. Главная цель – исполнить новогодние желания детей от 3 до 17 лет, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За последние пять лет участие в акции приняли не менее 40 тысяч российских граждан. Им удалось исполнить более 106 тысяч детских желаний.
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ОбществоСанкт-ПетербургСоветская ГаваньРоссияЮрий ТрутневВооруженные силы УкраиныНовый годЕлка желаний
 
 
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