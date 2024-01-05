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Разведка Ирана установила личность одного из исполнителей теракта в Кермане - РИА Новости, 05.01.2024
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23:22 05.01.2024 (обновлено: 23:24 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/terrorist-1919878420.html
Разведка Ирана установила личность одного из исполнителей теракта в Кермане
Разведка Ирана установила личность одного из исполнителей теракта в Кермане - РИА Новости, 05.01.2024
Разведка Ирана установила личность одного из исполнителей теракта в Кермане
Один из смертников, осуществивших взрывы в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T23:22
2024-01-05T23:24
в мире
иран
багдад (город)
таджикистан
касем сулеймани
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости. Один из смертников, осуществивших взрывы в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, был гражданином Таджикистана, сообщило министерство информации (разведки) Ирана. Ранее в пятницу замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади сообщил, что взрывы в Кермане осуществили два смертника. "Из двух... террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил о задержании ряда лиц, причастных к взрывам. По данным агентства IRNA, на данный момент число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет; всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ". В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
https://ria.ru/20240104/terakt-1919736463.html
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иран
багдад (город)
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в мире, иран, багдад (город), таджикистан, касем сулеймани, али хаменеи, корпус стражей исламской революции
В мире, Иран, Багдад (город), Таджикистан, Касем Сулеймани, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции
Разведка Ирана установила личность одного из исполнителей теракта в Кермане

Один из смертников, осуществивших взрывы в Кермане, был гражданином Таджикистана

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости. Один из смертников, осуществивших взрывы в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, был гражданином Таджикистана, сообщило министерство информации (разведки) Ирана.
Ранее в пятницу замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади сообщил, что взрывы в Кермане осуществили два смертника.
«
"Из двух... террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил о задержании ряда лиц, причастных к взрывам. По данным агентства IRNA, на данный момент число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет; всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
СБ ООН осудил теракт в иранском Кермане
4 января, 19:34
Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В США сочли, что взрывы в Иране выглядят как теракт ИГ*
4 января, 00:52
 
В миреИранБагдад (город)ТаджикистанКасем СулейманиАли ХаменеиКорпус стражей исламской революции
 
 
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