Разведка Ирана установила личность одного из исполнителей теракта в Кермане
Один из смертников, осуществивших взрывы в Кермане, был гражданином Таджикистана
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
ТЕГЕРАН, 4 янв - РИА Новости. Один из смертников, осуществивших взрывы в среду в городе Керман на юго-востоке Ирана во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, был гражданином Таджикистана, сообщило министерство информации (разведки) Ирана.
Ранее в пятницу замминистра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и сил правопорядка Сейед Маджид Мирахмади сообщил, что взрывы в Кермане осуществили два смертника.
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"Из двух... террористов-смертников один имел таджикское гражданство, личность второго террориста пока окончательно не установлена", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди заявил о задержании ряда лиц, причастных к взрывам. По данным агентства IRNA, на данный момент число погибших составило 89 человек, 12 из которых - дети младше 15 лет; всего в происшествии получили ранения 284 человека. Взрывы, как указывает другое иранское агентство, Tasnim, были произведены дистанционно: две сумки со взрывчаткой находились недалеко от входа на кладбище в городе Керман.
Правительство Ирана объявило четверг днем национального траура по погибшим, а президент страны Эбрахим Раиси, отложивший запланированный на 4 января визит в Турцию, заявил, что заказчики и исполнители теракта будут выявлены силами безопасности и правоохранительными органами исламской республики и наказаны по заслугам. В свою очередь, верховный руководитель Ирана Али Хаменеи заявил в послании, что исполнители и организаторы теракта станут мишенью для приведения в исполнение справедливого наказания и должны знать, что за катастрофой, которую они создали, последует "жесткий ответ".
В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад.