Рейтинг@Mail.ru
В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/putin-1919879438.html
В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года
В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года - РИА Новости, 05.01.2024
В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года
Администрация главы Дагестана составила и опубликовала в своем Telegram-канале рейтинг 20 главных позитивных событий для республики в 2023 году; на первом и... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T23:35
2024-01-05T23:35
россия
дербент
буйнакск
владимир путин
расул гамзатов
валентина матвиенко
совет федерации рф
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg
МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Администрация главы Дагестана составила и опубликовала в своем Telegram-канале рейтинг 20 главных позитивных событий для республики в 2023 году; на первом и третьем местах расположены события, связанные с прибытием в регион президента России Владимира Путина. Главный позитивный итог минувшего года для Дагестана, по мнению руководства региона, – "совещание по развитию туризма в Дербенте и встреча Владимира Путина с горожанами". На третьем месте "встреча девочки из Дербента с президентом России и поручение выделить Дагестану дополнительно 5 миллиардов рублей". На второе место власти поставили масштабное празднование 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова во многих регионах РФ и дружественных странах. В топ-20 также выделение "Россетям" дополнительных 1,2 миллиардов рублей на ремонт сетей в регионе, парламентский форум "Историко-культурное наследие России" в Дагестане с участием спикера Совфеда Валентины Матвиенко, обеспечение 70 тысяч жителей чистой водой благодаря пуску водовода Чиркей – Буйнакск, открытие реабилитационных центров для детей в Каспийске и Дербенте, поддержка участников спецоперации и их семей, начало строительства комплексов системы обращения с ТКО с полным циклом движения отходов и некоторые другие события. Путин 28 июня прошлого года посетил дагестанской Дербент. В самом южном городе страны президент осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а в конце рабочего дня приехал в парк, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там российского лидера встретили очень эмоционально – аплодисментами и восторженными возгласами. Жители буквально окружили президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке даже удалось сделать с ним селфи. Однако 8-летней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей, и девочка сильно расстроилась. Позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет, после этого глава государства пригласил девочку с родителями в Кремль. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у республики есть выпадающие доходы на несколько миллиардов. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20231221/dagestan-1917359269.html
https://ria.ru/20230928/kontsert-1899303190.html
россия
дербент
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bd94a1b0cdc4d9ccf393519bad804ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дербент, буйнакск, владимир путин, расул гамзатов, валентина матвиенко, совет федерации рф, россети
Россия, Дербент, Буйнакск, Владимир Путин, Расул Гамзатов, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Россети
В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года

Власти Дагестана назвали приезд Путина в регион главным позитивным событием года

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Администрация главы Дагестана составила и опубликовала в своем Telegram-канале рейтинг 20 главных позитивных событий для республики в 2023 году; на первом и третьем местах расположены события, связанные с прибытием в регион президента России Владимира Путина.
Главный позитивный итог минувшего года для Дагестана, по мнению руководства региона, – "совещание по развитию туризма в Дербенте и встреча Владимира Путина с горожанами". На третьем месте "встреча девочки из Дербента с президентом России и поручение выделить Дагестану дополнительно 5 миллиардов рублей".
На второе место власти поставили масштабное празднование 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова во многих регионах РФ и дружественных странах.
В топ-20 также выделение "Россетям" дополнительных 1,2 миллиардов рублей на ремонт сетей в регионе, парламентский форум "Историко-культурное наследие России" в Дагестане с участием спикера Совфеда Валентины Матвиенко, обеспечение 70 тысяч жителей чистой водой благодаря пуску водовода Чиркей – Буйнакск, открытие реабилитационных центров для детей в Каспийске и Дербенте, поддержка участников спецоперации и их семей, начало строительства комплексов системы обращения с ТКО с полным циклом движения отходов и некоторые другие события.
Темирлан Абуталимов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Герой России рассказал, как пригласил Путина в Дагестан
21 декабря 2023, 22:34
Путин 28 июня прошлого года посетил дагестанской Дербент. В самом южном городе страны президент осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а в конце рабочего дня приехал в парк, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там российского лидера встретили очень эмоционально – аплодисментами и восторженными возгласами. Жители буквально окружили президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке даже удалось сделать с ним селфи.
Однако 8-летней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей, и девочка сильно расстроилась. Позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет, после этого глава государства пригласил девочку с родителями в Кремль. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у республики есть выпадающие доходы на несколько миллиардов. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей.
Президент РФ Владимир Путин на музыкально-театрализованном представлении Люди, люди высокие звезды... в Государственном Кремлевском дворце, посвященном 100-летию народного поэта Дагестана Расула Гамзатова - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Путин посетил концерт в честь столетия поэта Расула Гамзатова
28 сентября 2023, 20:47
 
РоссияДербентБуйнакскВладимир ПутинРасул ГамзатовВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала