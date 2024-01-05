https://ria.ru/20240105/putin-1919879438.html

В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года

В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года - РИА Новости, 05.01.2024

В Дагестана назвали визит Путина главным позитивным событием года

Администрация главы Дагестана составила и опубликовала в своем Telegram-канале рейтинг 20 главных позитивных событий для республики в 2023 году; на первом и... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:35

2024-01-05T23:35

2024-01-05T23:35

россия

дербент

буйнакск

владимир путин

расул гамзатов

валентина матвиенко

совет федерации рф

россети

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МАХАЧКАЛА, 5 янв - РИА Новости. Администрация главы Дагестана составила и опубликовала в своем Telegram-канале рейтинг 20 главных позитивных событий для республики в 2023 году; на первом и третьем местах расположены события, связанные с прибытием в регион президента России Владимира Путина. Главный позитивный итог минувшего года для Дагестана, по мнению руководства региона, – "совещание по развитию туризма в Дербенте и встреча Владимира Путина с горожанами". На третьем месте "встреча девочки из Дербента с президентом России и поручение выделить Дагестану дополнительно 5 миллиардов рублей". На второе место власти поставили масштабное празднование 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова во многих регионах РФ и дружественных странах. В топ-20 также выделение "Россетям" дополнительных 1,2 миллиардов рублей на ремонт сетей в регионе, парламентский форум "Историко-культурное наследие России" в Дагестане с участием спикера Совфеда Валентины Матвиенко, обеспечение 70 тысяч жителей чистой водой благодаря пуску водовода Чиркей – Буйнакск, открытие реабилитационных центров для детей в Каспийске и Дербенте, поддержка участников спецоперации и их семей, начало строительства комплексов системы обращения с ТКО с полным циклом движения отходов и некоторые другие события. Путин 28 июня прошлого года посетил дагестанской Дербент. В самом южном городе страны президент осмотрел древнюю крепость Нарын-Кала, посетил старинную Джума-мечеть, провел совещание по развитию туризма, а в конце рабочего дня приехал в парк, где установлен самый большой в России мультимедийный фонтан. Там российского лидера встретили очень эмоционально – аплодисментами и восторженными возгласами. Жители буквально окружили президента, задавая вопросы и снимая происходящее на телефоны, а одной девочке даже удалось сделать с ним селфи. Однако 8-летней Раисат Акиповой не удалось увидеть президента из-за окруживших его людей, и девочка сильно расстроилась. Позже Путин рассказал, что ему показали фотографию, на которой она плачет, после этого глава государства пригласил девочку с родителями в Кремль. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову, и президент заявил, что у республики есть выпадающие доходы на несколько миллиардов. Силуанов ответил, что региону будет выделено 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20231221/dagestan-1917359269.html

https://ria.ru/20230928/kontsert-1899303190.html

россия

дербент

буйнакск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дербент, буйнакск, владимир путин, расул гамзатов, валентина матвиенко, совет федерации рф, россети