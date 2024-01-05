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Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов - РИА Новости, 05.01.2024
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13:23 05.01.2024 (обновлено: 20:42 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/putin-1919812260.html
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов - РИА Новости, 05.01.2024
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов
Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина уже получил подписи в его поддержку из 19 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:23
2024-01-05T20:42
политика
россия
московская область (подмосковье)
москва
владимир путин
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина уже получил подписи в его поддержку из 19 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова. "Еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок, ну и конечно, сбор документов по всей стране будет продолжаться", — сказала она. Новые партии подписей волонтеры начали привозить в штаб сегодня утром. Документы доставили 19 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области. Тридцатого декабря собранные подписи поступили в штаб из Московской области.Как сообщали в штабе на прошлой неделе, по всей стране ранее собрали уже более полумиллиона подписей в поддержку Путина.Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата — адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей — адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата.Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Группу избирателей в поддержку Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить в три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20240104/podpisi-1919701344.html
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политика, россия, московская область (подмосковье), москва, владимир путин
Политика, Россия, Московская область (Подмосковье), Москва, Владимир Путин
Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов, сбор продолжается

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВолонтеры доставляют из регионов РФ в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года. 5 января 2024
Волонтеры доставляют из регионов РФ в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Волонтеры доставляют из регионов РФ в предвыборный штаб Владимира Путина подписи в поддержку его кандидатуры на выборах в президенты 2024 года. 5 января 2024
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина уже получил подписи в его поддержку из 19 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова.
«
"Еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок, ну и конечно, сбор документов по всей стране будет продолжаться", — сказала она.
Новые партии подписей волонтеры начали привозить в штаб сегодня утром.
Документы доставили 19 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области.
Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Ростовской области в поддержку Путина собрали уже 25 тысяч подписей
Вчера, 14:33
Тридцатого декабря собранные подписи поступили в штаб из Московской области.
Как сообщали в штабе на прошлой неделе, по всей стране ранее собрали уже более полумиллиона подписей в поддержку Путина.
Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата — адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей — адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата.
Волонтеры ведут сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина в торговом центре в Казани - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Песков рассказал о сборе подписей в поддержку выдвижения Путина
29 декабря 2023, 13:23
Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Группу избирателей в поддержку Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.
Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить в три дня — с 15 по 17 марта.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков
29 декабря 2023, 13:09
 
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