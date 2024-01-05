https://ria.ru/20240105/putin-1919812260.html

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов - РИА Новости, 05.01.2024

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из 19 регионов

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина уже получил подписи в его поддержку из 19 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:23

2024-01-05T13:23

2024-01-05T20:42

политика

россия

московская область (подмосковье)

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919820320_0:249:2748:1795_1920x0_80_0_0_9be79790a43631f497e9932de05e356e.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина уже получил подписи в его поддержку из 19 регионов России, сообщила пресс-секретарь штаба Александра Суворова. "Еще 69 регионов будут привозить поочередно все собранные подписи. Наши юристы проверяют все эти подписи, чтобы не было никаких ошибок, ну и конечно, сбор документов по всей стране будет продолжаться", — сказала она. Новые партии подписей волонтеры начали привозить в штаб сегодня утром. Документы доставили 19 регионов: Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская и Ленинградская области. Тридцатого декабря собранные подписи поступили в штаб из Московской области.Как сообщали в штабе на прошлой неделе, по всей стране ранее собрали уже более полумиллиона подписей в поддержку Путина.Поставить подпись можно в региональном штабе кандидата — адреса представлены на сайте putin2024.ru, в региональных отделениях ОНФ, региональных и местных отделениях партии "Единая Россия", а также в мобильных точках сбора подписей — адреса пунктов обновляются раз в несколько дней, их можно уточнить в региональных штабах кандидата.Согласно закону, самовыдвиженцу необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей. При этом в каждом субъекте Федерации его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек, проживающих на этой территории. Подписи нужно предоставить в ЦИК до 31 января, после чего их проверят, рассмотрят все документы и в течение десяти дней примут решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.Группу избирателей в поддержку Путина зарегистрировали 20 декабря. Действующий глава государства подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента России назначили на 17 марта. Голосование будет проходить в три дня — с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240104/podpisi-1919701344.html

https://ria.ru/20231229/peskov-1918951201.html

https://ria.ru/20231229/putin-1918945975.html

россия

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, московская область (подмосковье), москва, владимир путин