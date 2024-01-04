https://ria.ru/20240104/tekhnologii-1919667669.html

Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов

Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов - РИА Новости, 04.01.2024

Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов

В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и... РИА Новости, 04.01.2024

2024-01-04T10:17

2024-01-04T10:17

2024-01-04T10:17

наука

русская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913704452_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_2e5bfece1340fec7f89ee60d40e09f18.jpg

МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов. "Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа", – считает протоиерей. Это, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком. "В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру", – сказал он.

https://ria.ru/20231222/rosatom-1916747129.html

https://ria.ru/20240102/ii-1919430661.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

русская православная церковь, религия