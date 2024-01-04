https://ria.ru/20240104/tekhnologii-1919667669.html
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов - РИА Новости, 04.01.2024
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов
В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:17
2024-01-04T10:17
2024-01-04T10:17
наука
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913704452_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_2e5bfece1340fec7f89ee60d40e09f18.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов. "Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа", – считает протоиерей. Это, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком. "В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру", – сказал он.
https://ria.ru/20231222/rosatom-1916747129.html
https://ria.ru/20240102/ii-1919430661.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913704452_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_fe6983afc0383e6fd9c41307a79d83b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, религия
Наука, Русская православная церковь, Религия
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов
Протоиерей Максим Козлов: ИИ может лишить дипломы в вузах смысла
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов.
"Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа", – считает протоиерей.
Росатом: искусственный интеллект - путь к эффективной промышленности
Это, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком.
"В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру", – сказал он.
Эксперты предупредили об опасности отсутствия мирового консенсуса по ИИ