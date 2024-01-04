Рейтинг@Mail.ru
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов - РИА Новости, 04.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:17 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/tekhnologii-1919667669.html
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов - РИА Новости, 04.01.2024
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов
В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и... РИА Новости, 04.01.2024
2024-01-04T10:17
2024-01-04T10:17
наука
русская православная церковь
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913704452_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_2e5bfece1340fec7f89ee60d40e09f18.jpg
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов. "Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа", – считает протоиерей. Это, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком. "В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру", – сказал он.
https://ria.ru/20231222/rosatom-1916747129.html
https://ria.ru/20240102/ii-1919430661.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913704452_394:0:3125:2048_1920x0_80_0_0_fe6983afc0383e6fd9c41307a79d83b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, религия
Наука, Русская православная церковь, Религия
Профессор рассказал о негативном влиянии ИИ на обучение студентов

Протоиерей Максим Козлов: ИИ может лишить дипломы в вузах смысла

© iStock.com / BlackJack3DИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© iStock.com / BlackJack3D
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. В ближайшие годы новые технологии искусственного интеллекта приведут к тому, что написание студентами итоговых квалификационных работ утратит смысл, и аттестация вернется к формату устного ответа, сказал РИА Новости глава учебного комитета Русской православной церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры (ОЦАД) имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов.
"Новые технологии требуют глубокого церковного ответа. Тот же искусственный интеллект будет предполагать, что в ближайшие годы придется изменять характер итоговой аттестации, потому что написание итоговых студенческих работ утратит смысл. Мы вернемся к формату устного ответа", – считает протоиерей.
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Росатом: искусственный интеллект - путь к эффективной промышленности
22 декабря 2023, 18:23
Это, считает священнослужитель, возможно, вынудит человека снова стать человеком.
"В каком-то смысле это хорошо: человек будет вынужден быть человеком, а не приложением к компьютеру", – сказал он.
Металлическая голова, символизирующая искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Эксперты предупредили об опасности отсутствия мирового консенсуса по ИИ
2 января, 09:21
 
НаукаРусская православная церковьРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала