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Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк - РИА Новости, 04.01.2024
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12:00 04.01.2024
https://ria.ru/20240104/kiberpank-1919010490.html
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк - РИА Новости, 04.01.2024
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.
2024-01-04T12:00
2024-01-04T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
кибератаки
искусственный интеллект (ии)
коррупция
преступления
будущее
литература
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Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.
audio/mpeg
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.
audio/mpeg
Как связаны постирония и киборги, почему киберпанк — это литература постмодернизма, и причем тут Дарвин, Фрейд, Маркс и нуар? На вопросы ответил аспирант кафедра философской антропологии и философии культуры СПбГУ, основатель портала Цифровая философия Дмитрий Ярочкин.В эпизоде "Империя должна жить" мы обсудили самые популярные альтернативные сценарии истории XX века вместе с историком и сценаристом комиксов.Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Об этом можете узнать в выпуске под названием "Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта".Эпизод подготовлен совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (Telegram/ВК).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, кибератаки, искусственный интеллект (ии), коррупция, преступления, будущее, литература, cyberpunk 2077, компьютерные игры, компьютеры, книги, книги, технологии, санкт-петербургский государственный университет, карл маркс, зигмунд фрейд, чарльз дарвин, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Кибератаки, Искусственный интеллект (ИИ), Коррупция, преступления, будущее, Литература, Cyberpunk 2077, Компьютерные игры, Компьютеры, Книги, книги, Технологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Чарльз Дарвин
Мы все умрём. Но это не точно

Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк

Мы все умрём. Но это не точно
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Вчера, 12:00
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Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.
Как связаны постирония и киборги, почему киберпанк — это литература постмодернизма, и причем тут Дарвин, Фрейд, Маркс и нуар? На вопросы ответил аспирант кафедра философской антропологии и философии культуры СПбГУ, основатель портала Цифровая философия Дмитрий Ярочкин.
В эпизоде "Империя должна жить" мы обсудили самые популярные альтернативные сценарии истории XX века вместе с историком и сценаристом комиксов.
Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Об этом можете узнать в выпуске под названием "Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта".
Эпизод подготовлен совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (Telegram/ВК).
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастКибератакиИскусственный интеллект (ИИ)КоррупцияпреступлениябудущееЛитератураCyberpunk 2077Компьютерные игрыКомпьютерыКнигикнигиТехнологииСанкт-Петербургский государственный университетКарл МарксЗигмунд ФрейдЧарльз Дарвин
 
 
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