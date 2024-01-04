https://ria.ru/20240104/kiberpank-1919010490.html
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк - РИА Новости, 04.01.2024
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.
2024-01-04T12:00
2024-01-04T12:00
2024-01-04T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
кибератаки
искусственный интеллект (ии)
коррупция
преступления
будущее
литература
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Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.
audio/mpeg
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.
audio/mpeg
Как связаны постирония и киборги, почему киберпанк — это литература постмодернизма, и причем тут Дарвин, Фрейд, Маркс и нуар? На вопросы ответил аспирант кафедра философской антропологии и философии культуры СПбГУ, основатель портала Цифровая философия Дмитрий Ярочкин.В эпизоде "Империя должна жить" мы обсудили самые популярные альтернативные сценарии истории XX века вместе с историком и сценаристом комиксов.Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Об этом можете узнать в выпуске под названием "Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта".Эпизод подготовлен совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (Telegram/ВК).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Кибератаки, Искусственный интеллект (ИИ), Коррупция, преступления, будущее, Литература, Cyberpunk 2077, Компьютерные игры, Компьютеры, Книги, книги, Технологии, Санкт-Петербургский государственный университет, Карл Маркс, Зигмунд Фрейд, Чарльз Дарвин
Нищие киборги против всемогущих синдикатов. О чем на самом деле киберпанк
Небоскребы и куча неона, высокие технологии и низкий уровень жизни, власть мега-корпораций и разгул преступности, аугментация тела и виртуальная реальность — неотъемлемая часть киберпанка или форма, победившая суть жанра? Какие социальные и экономические факторы влияли на становление киберпанка, и как критикующий систему жанр сам стал ее продуктом.