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Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта - РИА Новости, 31.07.2021

Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?

2021-07-31T12:00

2021-07-31T12:00

2021-07-31T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов? audio/mpeg

Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов? audio/mpeg

Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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