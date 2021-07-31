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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20210731/skaynet-1743611035.html
Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта
Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта - РИА Новости, 31.07.2021
Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта
Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?
2021-07-31T12:00
2021-07-31T12:00
мы все умрём. но это не точно
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Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта
Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?
audio/mpeg
Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта
Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?
audio/mpeg
Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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12:00 31.07.2021
 

Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

Мы все умрём. Но это не точно
Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта
12:00
Читать ria.ru в
Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?
Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём Буфтяк
Монтаж Анастасии Паниоти
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