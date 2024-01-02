https://ria.ru/20240102/covid-19-1919442977.html

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась за неделю почти на 30 процентов

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась за неделю почти на 30 процентов - РИА Новости, 02.01.2024

Заболеваемость COVID-19 в России снизилась за неделю почти на 30 процентов

Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 28,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:03

2024-01-02T11:03

2024-01-02T11:03

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 28,6%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID. "Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 37,68 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в шести субъектах Российской Федерации, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 6046 человек с коронавирусом, что на 22,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъектах России, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровели за неделю 89 424 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за 52 неделю 206 человека, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20231229/vaktsina-1918981342.html

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19