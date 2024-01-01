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Россия стала председателем в СНГ - РИА Новости, 01.01.2024
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07:46 01.01.2024 (обновлено: 09:37 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/sng-1919312163.html
Россия стала председателем в СНГ
Россия стала председателем в СНГ - РИА Новости, 01.01.2024
Россия стала председателем в СНГ
C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T07:46
2024-01-01T09:37
россия
снг
в мире
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств. Среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам. В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия. По словам президента России Владимира Путина, за год та провела активную работу и Москва намерена действовать в тесной координации с бывшим председателем. Приоритеты: экономика, безопасность и суверенитет В роли председателя Россия выделяет несколько направлений. По словам Путина, в сфере экономики продолжится работа по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств. Кроме того, президент России отметил важность совместной работы в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Акцент российского председательства будет сделан также на расширении культурно-гуманитарных связей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта. Как объяснил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, для Кремля важной задачей на фоне продолжающейся спецоперации станет укрепление дружественных связей внутри СНГ. "В условиях, в которых мы находимся, главные усилия будут привязаны к ситуации, связанной с Украиной. Нужно постараться, чтобы страны СНГ были более дружественными. И содействовали решению прежде всего транзитных экономических, энергетических проблем. Чтобы объединение отвечало слову "содружество" в его названии. Это большая и очень тяжелая работа", — считает эксперт. Сотрудничество с другими объединениями Отдельно говорится о планах российского руководства "обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ". Речь идет о взаимодействии с ОДКБ и ШОС в области безопасности и с ЕАЭС в экономической сфере. "Будем исходить из принципа взаимосвязанности экономик государств СНГ и ЕАЭС, важности синхронизации решений на национальном и евразийском уровне с целью обеспечения устойчивости этих региональных интеграционных объединений в новых реалиях", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Кроме того, на фоне председательства в 2024 году не только в СНГ, но и в БРИКС Россия намерена помочь укреплять связи между этими организациями. Вызовы в 2024-м: выход Молдавии, будущее Армении Под вопросом остается будущее Молдавии в СНГ. Ее власти еще с 2022 года говорят о необходимости денонсации некоторых соглашений с содружеством. К 8 февраля 2024 года завершится выход республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что ассамблее это никакого урона не нанесет, но будет огромной потерей для самого Кишинева. К тому же выходить из зоны свободной торговли СНГ Молдавия не хочет, чтобы не терять важные экономические связи. "Молдавия добровольно не покинет ни один рынок", — заявляли молдавские власти, хотя и выражали намерение продолжить денонсацию соглашений, которые им кажутся неэффективными. После событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года и установления Азербайджаном окончательного контроля над спорными территориями премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на несколько встреч, в том числе и на саммит СНГ в Киргизии. Путин, со своей стороны, говорил, что причины отсутствия Пашиняна "вполне понятны" и что в его понимании "никуда Армения из СНГ не уходит". Уже в конце декабря премьер Армении посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, на полях которого пообщался в том числе и с лидером Азербайджана Алиевым. В марте исполнится 10 лет с тех пор, как Украина приостановила членство в СНГ. На фоне продолжающегося конфликта ожидать ее возвращения к активному участию в содружестве не приходится. Но, как говорил на саммите в Киргизии Путин, Украина в полном формате никогда и не присоединялась к СНГ, так как киевские власти не ратифицировали его основополагающие документы. Несмотря на трудности с некоторыми странами, устойчивость и перспективы СНГ не вызывают сомнений, считает Андрей Суздальцев. "Нужно сделать участие в СНГ более взаимовыгодным для его членов. Настолько взаимовыгодным, чтобы соседи посмотрели на нас с завистью", — добавил он. Саммиты и мероприятия в России Традиционный саммит СНГ планируется провести 8 октября в Москве. Еще одним мероприятием, которое соберет глав государств в России, может стать неформальная предновогодняя встреча в Санкт-Петербурге, которая стала уже традицией. Помимо саммитов, ожидается насыщенная программа, которая включает порядка 150 различных мероприятий. В 2025-м председательство в СНГ перейдет к Таджикистану. Москва намерена работать в координации с Душанбе, чтобы в рамках содружества обеспечить преемственность в реализации инициатив.
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россия, снг, в мире
Россия, СНГ, В мире
Россия стала председателем в СНГ

Россия стала председателем в СНГ и рассчитывает укрепить авторитет организации

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. C 1 января Россия стала председателем в Содружестве Независимых Государств.
Среди ключевых задач на предстоящий год Москва называет укрепление авторитета организации и связей с региональными объединениями, а также совместное противодействие внешним вызовам.
Неформальная встреча глав государств-участников СНГ. - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Путин оценил гуманитарное сотрудничество со странами СНГ
26 декабря 2023, 19:28
В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия. По словам президента России Владимира Путина, за год та провела активную работу и Москва намерена действовать в тесной координации с бывшим председателем.

Приоритеты: экономика, безопасность и суверенитет

В роли председателя Россия выделяет несколько направлений. По словам Путина, в сфере экономики продолжится работа по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах, что позволит надежнее обеспечить экономический и финансовый суверенитет государств.
Кроме того, президент России отметил важность совместной работы в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией. Акцент российского председательства будет сделан также на расширении культурно-гуманитарных связей, сотрудничестве в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.
Как объяснил РИА Новости доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев, для Кремля важной задачей на фоне продолжающейся спецоперации станет укрепление дружественных связей внутри СНГ.
"В условиях, в которых мы находимся, главные усилия будут привязаны к ситуации, связанной с Украиной. Нужно постараться, чтобы страны СНГ были более дружественными. И содействовали решению прежде всего транзитных экономических, энергетических проблем. Чтобы объединение отвечало слову "содружество" в его названии. Это большая и очень тяжелая работа", — считает эксперт.

Сотрудничество с другими объединениями

Отдельно говорится о планах российского руководства "обеспечить сопряжение интеграционных процессов на пространстве СНГ". Речь идет о взаимодействии с ОДКБ и ШОС в области безопасности и с ЕАЭС в экономической сфере.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Песков назвал неформальный саммит СНГ в Петербурге удачным
26 декабря 2023, 22:59
"Будем исходить из принципа взаимосвязанности экономик государств СНГ и ЕАЭС, важности синхронизации решений на национальном и евразийском уровне с целью обеспечения устойчивости этих региональных интеграционных объединений в новых реалиях", — заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Кроме того, на фоне председательства в 2024 году не только в СНГ, но и в БРИКС Россия намерена помочь укреплять связи между этими организациями.

Вызовы в 2024-м: выход Молдавии, будущее Армении

Под вопросом остается будущее Молдавии в СНГ. Ее власти еще с 2022 года говорят о необходимости денонсации некоторых соглашений с содружеством. К 8 февраля 2024 года завершится выход республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что ассамблее это никакого урона не нанесет, но будет огромной потерей для самого Кишинева.
К тому же выходить из зоны свободной торговли СНГ Молдавия не хочет, чтобы не терять важные экономические связи.
"Молдавия добровольно не покинет ни один рынок", — заявляли молдавские власти, хотя и выражали намерение продолжить денонсацию соглашений, которые им кажутся неэффективными.
Неформальная встреча глав государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Путин заявил о планах расширить расчеты в нацвалютах между странами СНГ
26 декабря 2023, 18:59
После событий в Нагорном Карабахе осенью 2023 года и установления Азербайджаном окончательного контроля над спорными территориями премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал на несколько встреч, в том числе и на саммит СНГ в Киргизии. Путин, со своей стороны, говорил, что причины отсутствия Пашиняна "вполне понятны" и что в его понимании "никуда Армения из СНГ не уходит". Уже в конце декабря премьер Армении посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, на полях которого пообщался в том числе и с лидером Азербайджана Алиевым.
В марте исполнится 10 лет с тех пор, как Украина приостановила членство в СНГ. На фоне продолжающегося конфликта ожидать ее возвращения к активному участию в содружестве не приходится. Но, как говорил на саммите в Киргизии Путин, Украина в полном формате никогда и не присоединялась к СНГ, так как киевские власти не ратифицировали его основополагающие документы.
Несмотря на трудности с некоторыми странами, устойчивость и перспективы СНГ не вызывают сомнений, считает Андрей Суздальцев.
"Нужно сделать участие в СНГ более взаимовыгодным для его членов. Настолько взаимовыгодным, чтобы соседи посмотрели на нас с завистью", — добавил он.
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
"Набивают себе цену". Почему Молдавия выходит из СНГ
26 декабря 2023, 08:00

Саммиты и мероприятия в России

Традиционный саммит СНГ планируется провести 8 октября в Москве. Еще одним мероприятием, которое соберет глав государств в России, может стать неформальная предновогодняя встреча в Санкт-Петербурге, которая стала уже традицией.
Помимо саммитов, ожидается насыщенная программа, которая включает порядка 150 различных мероприятий.
В 2025-м председательство в СНГ перейдет к Таджикистану. Москва намерена работать в координации с Душанбе, чтобы в рамках содружества обеспечить преемственность в реализации инициатив.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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22 декабря 2023, 14:02
 
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