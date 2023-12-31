https://ria.ru/20231231/khadzh-1919272290.html

В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции

В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции - РИА Новости, 31.12.2023

В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции

Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T17:12

2023-12-31T17:12

2023-12-31T17:12

в мире

турция

саудовская аравия

эр-рияд (город)

мухаммед бен сальман

реджеп тайип эрдоган

хадж

религия

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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа (мусульманского паломничества). В социальных сетях и ряде турецких оппозиционных СМИ появились сообщения о том, что Эр-Рияд якобы запретил гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. "Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман запретит гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", не соответствует действительности. Ни одна из стран не сделала официального заявления и не приняла решения, которое могло бы запретить гражданам Турции посещать Саудовскую Аравию для совершения паломничества хадж. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики. В последние дни одной из главных тем в турецкой общественно-политической повестке стал срыв матча за Суперкубок Турции по футболу, проведение которого планировалось в Саудовской Аравии. Матч не состоялся из-за того, что саудовская сторона запретила футболистам выходить на поле с баннером, содержащим цитату основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и в футболках с его изображением. Клубы "Галатасарай" и "Фенербахче", участвующие в финале, отказались выходить на поле и вернулись на родину. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию не "устраивать шоу и провокаций" после случившегося.

https://ria.ru/20230615/khadzh-1800471339.html

турция

саудовская аравия

эр-рияд (город)

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Наталья Макарова

в мире, турция, саудовская аравия, эр-рияд (город), мухаммед бен сальман, реджеп тайип эрдоган, хадж