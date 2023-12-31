https://ria.ru/20231231/khadzh-1919272290.html
В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции
В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции - РИА Новости, 31.12.2023
В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции
Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T17:12
2023-12-31T17:12
2023-12-31T17:12
в мире
турция
саудовская аравия
эр-рияд (город)
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реджеп тайип эрдоган
хадж
религия
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АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа (мусульманского паломничества). В социальных сетях и ряде турецких оппозиционных СМИ появились сообщения о том, что Эр-Рияд якобы запретил гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. "Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман запретит гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", не соответствует действительности. Ни одна из стран не сделала официального заявления и не приняла решения, которое могло бы запретить гражданам Турции посещать Саудовскую Аравию для совершения паломничества хадж. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики. В последние дни одной из главных тем в турецкой общественно-политической повестке стал срыв матча за Суперкубок Турции по футболу, проведение которого планировалось в Саудовской Аравии. Матч не состоялся из-за того, что саудовская сторона запретила футболистам выходить на поле с баннером, содержащим цитату основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и в футболках с его изображением. Клубы "Галатасарай" и "Фенербахче", участвующие в финале, отказались выходить на поле и вернулись на родину. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал оппозицию не "устраивать шоу и провокаций" после случившегося.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, саудовская аравия, эр-рияд (город), мухаммед бен сальман, реджеп тайип эрдоган, хадж
В мире, Турция, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Мухаммед бен Сальман, Реджеп Тайип Эрдоган, хадж, Религия
В Анкаре опровергли сообщения о запрете Эр-Рияда на хадж гражданам Турции
В Анкаре заявили, что Эр-Рияд не запрещал турецким гражданам совершать хадж
АНКАРА, 31 дек - РИА Новости. Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Саудовская Аравия якобы запретила турецким гражданам посещать королевство для совершения хаджа (мусульманского паломничества).
В социальных сетях и ряде турецких оппозиционных СМИ появились сообщения о том, что Эр-Рияд якобы запретил гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность.
«
"Распространенное в некоторых социальных сетях утверждение о том, что "наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман
запретит гражданам Турции ездить в Саудовскую Аравию для совершения хаджа", не соответствует действительности. Ни одна из стран не сделала официального заявления и не приняла решения, которое могло бы запретить гражданам Турции посещать Саудовскую Аравию для совершения паломничества хадж. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям Администрации президента Турецкой Республики.
В последние дни одной из главных тем в турецкой общественно-политической повестке стал срыв матча за Суперкубок Турции по футболу, проведение которого планировалось в Саудовской Аравии. Матч не состоялся из-за того, что саудовская сторона запретила футболистам выходить на поле с баннером, содержащим цитату основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и в футболках с его изображением. Клубы "Галатасарай" и "Фенербахче", участвующие в финале, отказались выходить на поле и вернулись на родину.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
призвал оппозицию не "устраивать шоу и провокаций" после случившегося.
Хадж: история возникновения, правила и запреты