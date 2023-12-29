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Дочь Кадырова направила жалобу в минздрав из-за нарушения врачебной этики - РИА Новости, 29.12.2023
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22:50 29.12.2023
https://ria.ru/20231229/zhaloba-1919065685.html
Дочь Кадырова направила жалобу в минздрав из-за нарушения врачебной этики
Дочь Кадырова направила жалобу в минздрав из-за нарушения врачебной этики - РИА Новости, 29.12.2023
Дочь Кадырова направила жалобу в минздрав из-за нарушения врачебной этики
Старшая дочь главы Чечни, вице-премьер республики Айшат Кадырова, направила жалобу в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики, сообщил министр... РИА Новости, 29.12.2023
2023-12-29T22:50
2023-12-29T22:50
айшат кадырова
здоровье - общество
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни, вице-премьер республики Айшат Кадырова, направила жалобу в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики, сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов. "К сожалению, никто не застрахован от столкновений с нарушителями профессиональной этики, которые есть в любой сфере, в том числе и медицинской. А посещая недобросовестного врача, можно рисковать не только здоровьем, но и репутацией. С нарушением врачебной этики пришлось столкнуться и вице-премьеру ЧР, уважаемой Айшат Кадыровой, соответствующую жалобу она направила в минздрав ЧР. Поступок врача здесь является не только проявлением вопиющего непрофессионализма, но и просто нарушением базовых моральных принципов", - написал Алханов в Telegram-канале регионального минздрава. Министр пообещал принять соответствующие меры не только в отношении недобросовестного врача, с которым столкнуться Айшат Кадырова, но и со всеми, кто в Чечне будет позорить благородную профессию врача.
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айшат кадырова, здоровье - общество
Айшат Кадырова, Здоровье - Общество
Дочь Кадырова направила жалобу в минздрав из-за нарушения врачебной этики

Дочь Кадырова направила жалобу в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАйшат Кадырова
Айшат Кадырова - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Айшат Кадырова . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 дек - РИА Новости. Старшая дочь главы Чечни, вице-премьер республики Айшат Кадырова, направила жалобу в минздрав Чечни из-за нарушения врачебной этики, сообщил министр здравоохранения республики Адам Алханов.
«
"К сожалению, никто не застрахован от столкновений с нарушителями профессиональной этики, которые есть в любой сфере, в том числе и медицинской. А посещая недобросовестного врача, можно рисковать не только здоровьем, но и репутацией. С нарушением врачебной этики пришлось столкнуться и вице-премьеру ЧР, уважаемой Айшат Кадыровой, соответствующую жалобу она направила в минздрав ЧР. Поступок врача здесь является не только проявлением вопиющего непрофессионализма, но и просто нарушением базовых моральных принципов", - написал Алханов в Telegram-канале регионального минздрава.
Министр пообещал принять соответствующие меры не только в отношении недобросовестного врача, с которым столкнуться Айшат Кадырова, но и со всеми, кто в Чечне будет позорить благородную профессию врача.
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