https://ria.ru/20231229/shos-1918928992.html

Белоруссия присоединится к 11 документам в рамках ШОС

Белоруссия присоединится к 11 документам в рамках ШОС - РИА Новости, 29.12.2023

Белоруссия присоединится к 11 документам в рамках ШОС

Белоруссия присоединится ещё к 11 документам в рамках Шанхайской организации сотрудничества, сообщил в пятницу замглавы МИД республики Евгений Шестаков. РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T12:02

2023-12-29T12:02

2023-12-29T12:02

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МИНСК, 29 дек - РИА Новости. Белоруссия присоединится ещё к 11 документам в рамках Шанхайской организации сотрудничества, сообщил в пятницу замглавы МИД республики Евгений Шестаков. "Белорусской стороной проделан большой путь по оформлению полноправного членства в организации. Ратифицирован меморандум (об обязательствах в целях получения статуса члена ШОС - ред.), выполнены внутригосударственные процедуры по присоединению к 29 международным документам, действующим в рамках ШОС, подготовлен проект постановления Совета министров о присоединении страны еще к 10 договорам и одному межбанковскому соглашению, присоединение к которым не требует принятия закона", - сообщил Шестаков, представляя депутатам в парламенте законопроект о присоединении Минска к соглашению о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС. Он подчеркнул, что процесс подготовки и принятия постановления правительства находится на завершающей стадии. В свою очередь глава комиссии по международным делам нижней палаты парламента Андрей Савиных отметил, что членство Белоруссии в ШОС оформляется очень быстрыми темпами, поскольку несет стране "неоспоримые преимущества как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия с крупнейшими государствами Евразии". Савиных отметил, что Минск считает ШОС уникальным проектом создания и развития организации, которая "не на словах, а на деле будет руководствоваться принципами международного права". Он подчеркнул, что философия ШОС позволяет гармонизировать интересы ее членов, формировать атмосферу доверия и сотрудничества. Депутат заявил, что это "разительно отличается от международных организаций, которые контролируют страны коллективного Запада". "Сегодня ШОС - шанс глобального человечества на создание справедливого и безопасного миропорядка для всех стран без исключения", - подчеркнул Савиных. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Белоруссия и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. Ожидается, что саммит ШОС пройдет в июле 2024 года в Астане. В июле в рамках саммита ШОС был подписан меморандум об обязательствах Белоруссии в целях присоединения к организации в качестве полноправного государства-члена. Тогда первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил по итогам саммита, что Белоруссия присоединится к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноправного члена на саммите в 2024 году.

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