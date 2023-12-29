https://ria.ru/20231229/entsefalit-1918877390.html

Впервые за 27 лет. Стало известно о заражении человека опасным вирусом

Впервые за 27 лет. Стало известно о заражении человека опасным вирусом - РИА Новости, 29.12.2023

Впервые за 27 лет. Стало известно о заражении человека опасным вирусом

Случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявлен в Аргентине, об этом Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам... РИА Новости, 29.12.2023

2023-12-29T03:32

2023-12-29T03:32

2023-12-29T11:20

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аргентина

воз

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявлен в Аргентине, об этом Национальный координационный центр по медико-санитарным правилам Аргентины 20 декабря уведомил Всемирную организацию здравоохранения, сообщается на сайте ВОЗ.Как отметили в организации, это первый за почти три десятилетия подтвержденный случай заражения человека этой инфекцией. До этого WEE был выявлен в Аргентине в 1982/1983 годах, когда произошла вспышка заболевания среди лошадей, и в 1996-м – тогда был выявлен единичный случай заражения человека.В ВОЗ отметили, что заболевший – взрослый из провинции Санта-Фе, сельский рабочий из местности, где ранее у лошадей имелся положительный результат теста на инфекцию.В середине ноября у пациента развились симптомы, включающие головную боль, миалгию, головокружение, дезориентацию и внезапную лихорадку. Заболевшего доставили в медицинское учреждение, где ему потребовалась интенсивная терапия, в течение 12 дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Пациент был выписан 20 декабря и находится под амбулаторным наблюдением.Западный лошадиный энцефалит - редкое заболевание, переносимое комарами, которое поражает лошадей и людей. У человека WEE может вызывать заболевания, варьирующиеся от субклинических или умеренных симптомов до тяжелых форм асептического менингита и энцефалита.

https://ria.ru/20231229/zombi-1918877083.html

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в мире, аргентина, воз, здоровье - общество