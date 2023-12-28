https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться

Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться - РИА Новости, 28.12.2023

Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться

Запад продолжает ходить вокруг да около темы конфискации замороженных российских активов. С одной стороны, в СМИ циркулируют инсайды об активной работе Белого... РИА Новости, 28.12.2023

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:00

2023-12-28T08:05

в мире

россия

европа

санкции в отношении россии

аналитика

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Запад продолжает ходить вокруг да около темы конфискации замороженных российских активов. С одной стороны, в СМИ циркулируют инсайды об активной работе Белого дома с союзниками по воплощению в жизнь данного шага. Пожалуй, самую интересную утечку опубликовала Financial Times, по сведениям которой Вашингтон продвигает среди членов "Большой семерки" концепцию, что деньги можно было бы экспроприировать в качестве "законной контрмеры тех государств, которые пострадали как особо затронутые российским нарушением международных прав". С другой стороны, в тех же СМИ все более громко звучат голоса экспертов, предупреждающих, что воровство русских золотовалютных резервов — это плохая, очень плохая идея. Среди скептиков как колумнисты Bloomberg, так и нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер. Последний и вовсе сказал, что это станет катаклизмом, если конфискация все-таки произойдет.Основные аргументы критиков конфискации хорошо известны: подрыв доверия всего мира к долларовой системе и Западу в целом, падение влияния США и Европы на международной арене, ускоренная дедолларизация финансовой системы планеты и так далее. Однако в происходящем есть чрезвычайно важный, но при этом остающийся в тени аспект: события вокруг замороженных российских ЗВР вольно или невольно создают впечатление, что Запад тормозит с их конфискацией, поскольку это беспрецедентный шаг, противоречащий действующему международному законодательству.На самом деле данная точка зрения является заблуждением, поскольку у Запада есть опыт — причем в современной истории — конфискации замороженных иностранных активов. "Росконгресс" подготовил доклад "Заморозка активов: традиции и новые принципы работы Запада с резервами третьих стран", в котором напомнил, что США уже неоднократно принимали решения о конфискации замороженных в американских банках иностранных средств — в частности, Ирака, Ирана, Афганистана, Кубы. Кстати, весной этого года Вашингтон в Международном суде в Гааге проиграл дело Тегерану о конфискации иранских активов.Так что все объяснения затягивания вопроса о конфискации российских активов беспрецедентностью необходимых решений и связанных с ними юридических коллизий — не более чем лицемерие. Если бы была возможность, американцы и европейцы давно и непринужденно провернули бы необходимую процедуру. Проблема именно в том, что они столкнулись с рядом серьезных и усугубляющихся трудностей.Безусловно, частично причина их бессилия в политической и экономической силе России — но только частично. Если Афганистан или Куба действительно небольшие, небогатые страны на краю географии, в отношении которых Запад не привык церемониться, то тот же Иран — мощная региональная держава, которая, однако, попала под каток санкций. Тегеран устоял, но это далось ему непросто.Главная причина нерешительности американцев и европейцев — не в силе России, а слабости самого Запада (к чему, впрочем, наша страна от души приложила свою тяжелую руку). На пике своего глобального доминирования Штаты с союзниками действительно могли если не уничтожить, то превратить в реального изгоя абсолютно любую, даже очень мощную державу: сильный, богатый и развитый Иран является тут просто ярчайшим примером. Да достаточно представить, если бы Россия вошла в клинч с Западом с текущим уровнем ожесточения в 2014 году... Очевидно, что тогда, десять лет назад, в режиме нынешних санкций нам бы пришлось намного-намного сложнее.Однако за прошедшее десятилетие мир изменился радикально: Запад ослабел и раздираем внутренними проблемами, во всех регионах быстро набирают силу его конкуренты, стремительно выстраиваются альтернативные, неподконтрольные Вашингтону международные структуры и процессы, дедолларизация идет полным ходом и с ускорением. Если бы Россию, как планировалось, удалось сломать об Украину, многое можно было бы переиграть, но и тут неудача.В этой ситуация идея украсть 300 миллиардов русских ЗВР — куда менее соблазнительна, нежели представлялось изначально. Москва с этими деньгами и так уже попрощалась — и они в любом случае для нее не критичны. При этом данные 300 миллиардов во многом виртуальны, а в реальности заполучить удастся куда меньшие суммы. Зато можно быть уверенным в том, что конфискация только подстегнет процесс дедолларизации и девестернизации планеты, поскольку от Запада начнут отгребать еще энергичнее все страны, которые имеют хоть минимальный выбор. Так что ничего удивительного, что в главных мировых медиа все громче звучат вразумляющие голоса, пытающиеся достучаться до собственных власть имущих.Правда, возникает вопрос: а неужто официальные лица в Вашингтоне, Берлине, Париже, Брюсселе и далее по списку не понимают всех этих очевидных обстоятельств? Есть подозрение, что понимают, но в складывающихся обстоятельствах считают это наилучшим из наихудших решений.Во-первых, ухудшающееся экономическое положение вынуждает Запад искать любые возможные источники финансирования, например, Киева. Конфискованные российские активы, до которых удастся реально дотянуться, дадут возможность закрыть данную статью расходов на год-другой. По нынешним временам это немалый срок.А во-вторых — и в-главных, события последних двух лет показывают, что США, не сумев прогнуть под себя большую часть мира, успешно организовали во имя собственного спасения жертвоприношение Европы. Выглядит совсем не случайным, что все упомянутые инсайды западных изданий сообщают об активной работе американцев с союзниками по вопросу конфискации российских активов. Есть подозрение, что, как и по очень многим другим вопросам, Вашингтон хочет "отправить в бой" европейцев, а сам остаться в стороне.На аргумент, что "Европа же не сошла с ума стрелять себе в ногу", хочется напомнить: ровно в том же самом Россия была убеждена по вопросу своего трубопроводного газа. Жизнь показала, насколько мы ошибались. Неделю назад германской прокуратурой инициирован процесс конфискации замороженных 720 миллионов евро российских активов — правда, пока не государственных, а частных. По мнению экспертов, суд почти наверняка удовлетворит требование прокуратуры. Так что с большой вероятностью нам предстоит наблюдать, как Старый Свет продолжит себя хоронить ради Нового.

https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

https://ria.ru/20231222/indiya-1917333851.html

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в мире, россия, европа, санкции в отношении россии, аналитика