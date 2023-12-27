https://ria.ru/20231227/roskongress-1918339587.html

В "Росконгрессе" считают, что активы России вряд ли конфискуют

В "Росконгрессе" считают, что активы России вряд ли конфискуют - РИА Новости, 27.12.2023

В "Росконгрессе" считают, что активы России вряд ли конфискуют

Страны Запада готовят законодательную базу для конфискации замороженных российских активов, но для России эти риски остаются низкими – такие выводы содержатся в РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:27

2023-12-27T00:27

2023-12-27T00:27

россия

сша

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

ирак

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Страны Запада готовят законодательную базу для конфискации замороженных российских активов, но для России эти риски остаются низкими – такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "Заморозка активов: традиции и новые принципы работы Запада с резервами третьих стран", с которым ознакомилось РИА Новости. "Примеры других государств показывают возможность конфискации (национальных резервов – ред.) вопреки международному законодательству", - говорится в докладе. В частности, США ранее принимали решения о конфискации замороженных в американских банках средств Ирака, Ирана, Афганистана. Кроме того, США периодически используют замороженные счета кубинских компаний для выплаты различных компенсаций. При этом заморозка активов центральных банков по-прежнему не имеет четкого регулирования на международном уровне. "Законодательство в области заморозки и конфискации активов будет развиваться в различных странах", - полагают эксперты. "Реальные риски конфискации резервов ЦБ РФ остаются низкими", – уверены авторы. Страны Запада начали блокировать российские активы после 24 февраля 2022 года. По оценке главы Минфина РФ Антона Силуанова, под заморозку попали около 300 миллиардов долларов - около половины российских резервов. Министерство финансов США оценило стоимость замороженных активов РФ по всему миру примерно в 280 миллиардов долларов, из которых 71 миллиард заморозила Франция, 58 миллиардов – Япония, 55 миллиардов – Германия, 38 миллиардов – США, 26 миллиардов - Великобритания, 17 миллиардов – Австрия и 16 миллиардов – Канада. "Заморозка активов Банка России производится не в рамках четких международно правовых конструкций, а на основе внутреннего законодательства нескольких десятков стран, которые ввели соответствующие санкции", - подчеркивается в докладе. "Любое решение об использовании резервов ЦБ РФ будет негативно воспринято правительствами, чьи резервы размещены в странах, поддержавших санкции. Национальные власти могут оказаться втянутыми в длительные международные судебные разбирательства с неясным исходом. Поэтому активы будут оставаться замороженными до стабилизации отношений с Россией или до появления общего решения, которое снимет указанные риски", – полагают эксперты. "Заморозка российских активов в Европе осложнена тем, что на поиски точных мест их хранения требуется много времени. Большая часть резервов была вложена в ценные бумаги, но нет официальной информации о банках, в которых они хранились, и нет сведений о том, как именно Банк России инвестировал активы и контролировал их", - отмечают эксперты. Так, по данным Еврокомиссии, в странах ЕС арестованы 211 миллиардов евро, но в марте 2023 года стало известно, что блок располагает информацией о точном местонахождении активов на сумму лишь около 21 миллиарда евро.

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

https://ria.ru/20231222/aktivy-1917439988.html

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россия, сша, антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, ирак, экономика