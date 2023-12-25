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Катаклизм. Нобелевский лауреат сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.12.2023
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09:24 25.12.2023 (обновлено: 10:45 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/rossiya-1917849906.html
Катаклизм. Нобелевский лауреат сделал шокирующее заявление о России
Катаклизм. Нобелевский лауреат сделал шокирующее заявление о России - РИА Новости, 25.12.2023
Катаклизм. Нобелевский лауреат сделал шокирующее заявление о России
Конфискация замороженных российских активов сравнима с катаклизмом, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:24
2023-12-25T10:45
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов сравнима с катаклизмом, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью итальянской газете La Repubblica. &quot;Я не мoгу убедить себя в том, что это прaвильный путь. &lt;...&gt; Помимo того что это станет подтверждением для роcсийского лидера, что происходящее на Украине — это прoкси-война, это может парадоксальным образом обернуться против США и всего Запада&quot;, — сказал он.Шиллер добавил, что такой шаг приведет к дeдолларизации, к которой все более уверенно cклоняются многие страны. Кроме того, конфискация подаст очень плохой сигнал десяткам государств, которые конвертируют сбережения в доллары и "доверяют их в надежные руки дяди Сэма"."Если США сегодня поступают так с Россией, &lt;...&gt; то завтра они могут поступить аналогичным образом с кем угодно", — заключил профессор. После начала военной спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — около 300 миллиардов евро. С тех пор на Западе активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации этих средств. Как писала газета The New York Times, на прошлой неделе администрация президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании российских активов для военной помощи Украине в тот момент, когда финансовая поддержка той ослабнет. По словам источников издания, Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить соответствующую стратегию к 24 февраля 2024 года.В Кремле на это заявляли, что конфискация российских активов обязательно будет иметь последствия и России есть что конфисковывать в ответ. Кроме того, Россия будет оспаривать решения западных стран в судах и не оставит в покое того, кто пойдет на такой шаг, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Катаклизм. Нобелевский лауреат сделал шокирующее заявление о России

Нобелевский лауреат Шиллер сравнил конфискацию активов РФ с катаклизмом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛауреат Нобелевской премии по экономике в 2013 году Роберт Джеймс Шиллер
Лауреат Нобелевской премии по экономике в 2013 году Роберт Джеймс Шиллер - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Лауреат Нобелевской премии по экономике в 2013 году Роберт Джеймс Шиллер. Архивное фото
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфискация замороженных российских активов сравнима с катаклизмом, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Йельского университета Роберт Шиллер в интервью итальянской газете La Repubblica.
«

"Я не мoгу убедить себя в том, что это прaвильный путь. <...> Помимo того что это станет подтверждением для роcсийского лидера, что происходящее на Украине — это прoкси-война, это может парадоксальным образом обернуться против США и всего Запада", — сказал он.

Шиллер добавил, что такой шаг приведет к дeдолларизации, к которой все более уверенно cклоняются многие страны. Кроме того, конфискация подаст очень плохой сигнал десяткам государств, которые конвертируют сбережения в доллары и "доверяют их в надежные руки дяди Сэма".
"Если США сегодня поступают так с Россией, <...> то завтра они могут поступить аналогичным образом с кем угодно", — заключил профессор.
После начала военной спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов — около 300 миллиардов евро. С тех пор на Западе активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации этих средств. Как писала газета The New York Times, на прошлой неделе администрация президента Джо Байдена начала срочные переговоры с союзниками об использовании российских активов для военной помощи Украине в тот момент, когда финансовая поддержка той ослабнет. По словам источников издания, Белый дом оказывает давление на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы представить соответствующую стратегию к 24 февраля 2024 года.
В Кремле на это заявляли, что конфискация российских активов обязательно будет иметь последствия и России есть что конфисковывать в ответ. Кроме того, Россия будет оспаривать решения западных стран в судах и не оставит в покое того, кто пойдет на такой шаг, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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