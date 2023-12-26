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СМИ рассказали о последствиях конфискации активов России для США - РИА Новости, 26.12.2023
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17:58 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/aktivy-1918269538.html
СМИ рассказали о последствиях конфискации активов России для США
СМИ рассказали о последствиях конфискации активов России для США - РИА Новости, 26.12.2023
СМИ рассказали о последствиях конфискации активов России для США
Попытки США принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы Центробанка РФ, подорвут влияние Вашингтона в мире и продемонстрируют другим странам,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T17:58
2023-12-26T17:58
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Попытки США принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы Центробанка РФ, подорвут влияние Вашингтона в мире и продемонстрируют другим странам, что лучше хранить средства в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро, считает колумнист агентства Bloomberg. "Такой шаг вызовет геополитические вопросы. Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, у которых напряженные отношения с США, что активы их центробанков будут конфискованы следующими, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. Поэтому они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах, отличных от доллара и евро. В долгосрочной перспективе это может подорвать влияние США", - говорится в материале. Принятие законов для использования активов ЦБ другого государства будет противоречить международному праву и будет считаться лицемерным для всего остального мира, добавляет колумнист. Он также считает, что такой способ получения денег Вашингтоном для помощи Киеву неразумен и неправилен. Кроме того, страны, не поддерживающие нарратив в США по конфликту на Украине, такие как, например, ЮАР, Индонезия и Бразилия, убедятся в том, что "США делают, что хотят, а затем это оправдывают". Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация в США замороженных активов РФ и их передача Украине будут негативны для всей глобальной финансовой системы, а Банк России продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты интересов страны. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html
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сша, россия, в мире
США, Россия, В мире
СМИ рассказали о последствиях конфискации активов России для США

Bloomberg: попытки США конфисковать активы РФ подорвут имидж Вашингтона в мире

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Попытки США принять закон, позволяющий конфисковать замороженные активы Центробанка РФ, подорвут влияние Вашингтона в мире и продемонстрируют другим странам, что лучше хранить средства в независимых банковских центрах и в других валютах, кроме доллара и евро, считает колумнист агентства Bloomberg.
"Такой шаг вызовет геополитические вопросы. Одним из последствий на деле будет сигнал Китаю и другим странам, у которых напряженные отношения с США, что активы их центробанков будут конфискованы следующими, если, скажем, Китай нападет на Тайвань. Поэтому они удвоят усилия, чтобы держать активы в нейтральных банковских центрах и валютах, отличных от доллара и евро. В долгосрочной перспективе это может подорвать влияние США", - говорится в материале.
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Принятие законов для использования активов ЦБ другого государства будет противоречить международному праву и будет считаться лицемерным для всего остального мира, добавляет колумнист. Он также считает, что такой способ получения денег Вашингтоном для помощи Киеву неразумен и неправилен. Кроме того, страны, не поддерживающие нарратив в США по конфликту на Украине, такие как, например, ЮАР, Индонезия и Бразилия, убедятся в том, что "США делают, что хотят, а затем это оправдывают".
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю - передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация в США замороженных активов РФ и их передача Украине будут негативны для всей глобальной финансовой системы, а Банк России продолжит предпринимать все необходимые шаги для защиты интересов страны.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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