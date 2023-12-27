https://ria.ru/20231227/svo-1918318135.html

России пора отдавать свой самый большой долг

России пора отдавать свой самый большой долг - РИА Новости, 27.12.2023

России пора отдавать свой самый большой долг

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия выполнила главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление. За этими сухими словами —... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:00

2023-12-27T08:00

2023-12-27T15:48

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Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская армия выполнила главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление. За этими сухими словами — взятие Бахмута и Марьинки, продвижение наших войск по всей линии фронта, паника в Киеве, Лондоне и Вашингтоне, массовое дезертирство украинцев — от рядовых вэсэушников до титулованных пропагандистов. Это тяжелая и смертельно опасная работа, которую почти два года выполняют наши герои. Но кто они, что мы о них знаем?Вот русский танк вступает в неравный бой и на наших изумленных глазах уничтожает шесть бронированных машин и два танка противника. "Это наш "Алеша"!" — кричит за кадром оператор дрона ефрейтор Илья Гаврилов. Экипажем легендарного танка (через несколько дней все они получат звезды Героев России) командует лейтенант Александр Леваков — казак из поселка Липовцы в Приморье, историк по образованию, выпускник Дальневосточного федерального университета.Вот наши десантники двое суток удерживают гигантский аэропорт Гостомель под Киевом, сражаясь против на порядок превосходящих их сил противника. Кадры высадки наших военных обошли тогда весь мир. Киевская верхушка несколько раз объявляла об их уничтожении. "Двести спартанцев" — прозвали их тогда в народе.Одним из героев-десантников был гвардии сержант Георгий Авраменко. Посмертно он награжден орденом Мужества. Его похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге, хотя жил он там без прописки: просто однажды приехал, влюбился в город на Неве и не смог с ним расстаться. Георгий Авраменко был послушником на острове Валаам и не сразу получил благословение на военную службу. "Я тебя на смерть благословлять не буду", — повторял ему батюшка.Вот первый герой России, получивший это звание на полях СВО. Обычный современный парень из Дагестана, он увлекался горными лыжами, сочинял стихи. В бою он был тяжело ранен и подорвал гранатой себя вместе с вэсэушниками. Потом президент Путин скажет о его подвиге: "Я русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, мне хочется сказать: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин..."Эти люди — соль нашей земли. Это ее аристократия, ее интеллигенция, ее элита в истинном смысле этих слов. Одних тех историй, что я рассказала выше, хватило бы на несколько прекрасных фильмов, романов, сериалов. Однако в нашем культурном сообществе на эту тему стоит оглушительная тишина. Ни фильмов, ни спектаклей об их подвигах. Все словно чего-то ждут.Между тем народная любовь к героям огромна. Недавно по соцсетям прошла информация, что ветерану СВО, получившему на фронте инвалидность, хамят его соседи. Как же возмутились люди, сколько писем ветерану написали со словами поддержки. Это все делается искренне, от души.Последние слова павших героев вышивают на шевронах. Им посвящают стихи, песни, видеоролики. Народное творчество на темы СВО, кстати, просто кипит. Недавно на встрече Путина с выпускниками военных училищ летчик прочитал стихи. Там есть строка: "Встречайте, суки, папу!" — это последние слова летчика ЧВК "Вагнер", Героя России Александра Антонова, направившего свой горящий самолет в колонну бронетехники ВСУ.Да, это не так романтично, как "Будем жить!" в фильме "Бой идут одни старики", однако есть подозрение, что реальный прототип "Смуглянки", Евгений Быковский, тоже кричал перед гибелью что-то нецензурное, да простит нас Роскомнадзор.Сюжеты с полей СВО поражают воображение. Двести семьдесят два человека за это время были удостоены там звания Героя России. Нет сомнения, что, случись такое с американскими военными, в Голливуде уже смастерили бы дюжины вдохновляющих картин на тему, причем сделали бы это не халтурно, а от души. У нас пока не так. Хотя почему бы тому же Жоре Крыжовникову после своего замечательного "Слова пацана" не взяться за историю об СВО?К сожалению, советские навыки создания прекрасных фильмов о разведчиках, десантниках, моряках канули в прошлое. Мы разучились прославлять своих героев. Недавно в Москве умер легендарный генерал-майор ВДВ, Герой Советского Союза Александр Солуянов. Родись он сто лет назад, про его подвиги писали бы стихи Симонов и Твардовский, а романы — Бондарев и Быков. Сегодня фамилия героя Афганской войны почти ничего никому не говорит.Единственное, что вспомнили СМИ, это то, что Никита Михалков, когда группа "Любэ" пригласила его сделать клип на песню "Батяня-комбат", поговорил с десантниками, служившими в Афгане, и те сказали, что на роль отца-командира надо звать именно Солуянова. Печальная ирония в том, что Михалков этот клип так и не снял. А скромный Солуянов сказал, что это правильно, другие, мол, еще лучше служили.Сколько же с тех пор у нас вышло клипов со всякой пошлятиной, с не пойми кем в главных ролях. Как же это обидно.Кстати, если уж вспоминать афганскую войну, то взятие дворца Амина — легендарный "Шторм-333", считается на Западе одной из самых блестящих русских военных операций. Его изучают в ведущих военных академиях мира. А вы помните хоть один наш фильм, прославляющий этот подвиг? И я не помню. Тем временем американцы умудряются снимать духоподъемное патриотическое кино даже на материале своих позорных поражений — возьмите хоть "Черного ястреба".О героях СВО хочется говорить бесконечно, между тем все инфополе забивают какие-то мутные Блинкены и Байдены. Ладно бы они были реальными политиками, но ведь это просто наемные клоуны на зарплате. Мировую историю творят сегодня вовсе не они. Ее делают в Новороссии Александр Леваков и Илья Гаврилов, Евгений Кудинов и Андрей Митяшин. Давайте не забывать их имена и лица.Сегодня наши военные безупречно исполняют свой долг перед Родиной. Но как мы исполняем свой долг перед ними?

https://ria.ru/20231226/podderzhka-1918160377.html

https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916727114.html

https://ria.ru/20231219/geroy-1916703925.html

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аналитика, сво, россия, украина, герои, военнослужащие, армия