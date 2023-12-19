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Герои России рассказали о боях, за которые получили награду - РИА Новости, 19.12.2023
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19:43 19.12.2023 (обновлено: 20:37 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/geroy-1916808972.html
Герои России рассказали о боях, за которые получили награду
Герои России рассказали о боях, за которые получили награду - РИА Новости, 19.12.2023
Герои России рассказали о боях, за которые получили награду
Герои России, получившие сегодня из рук президента "Золотую Звезду", рассказали детали подвигов, за которые их наградили. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:43
2023-12-19T20:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
нато
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Герои России, получившие сегодня из рук президента "Золотую Звезду", рассказали детали подвигов, за которые их наградили.Так, рядовой Евгений Кудинов сообщил, что во время боя вражеские танки были от него на расстоянии 50 метров."Сначала было около двух часов массивной артподготовки, потом по радиостанции сказали, что в нашу сторону выдвигаются танки. Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее", — сказал военнослужащий.По его словам, противник "не прошел". Российские военные сначала отбили танковую атаку, после чего у украинской пехоты не получилось даже подойти к российским подразделениям. Еще один военнослужащий, получивший награду из рук президента, Андрей Митяшин рассказал, что ему помог его опыт, который был накоплен с самого начала спецоперации. Во время выполнения задач он лично и по радиосвязи подсказывал, как лучше действовать. &quot;В этих боях противник, безусловно, превосходил нас числом и по бронетехнике, и по живой силе наступающей, применялись образцы вооружения НАТО. Из-за согласованных действий наших подразделений — мотострелков, танкистов, артиллеристов — был отброшен на исходные рубежи и понес большие потери как в личном составе, так и в технике. Уничтожили экипажем порядка пяти-шести танков, а также несколько БМП, в том числе образцы НАТО&quot;, — рассказал майор Митяшин.Другой боец, Вячеслав Мацкевич, также награжденный во вторник, поведал, что ему с однополчанами удалось выбить превосходивший в пять-шесть раз по количеству контингент противника из опорного пункта и "поспособствовать дальнейшему наступлению". Действия сослуживцев он назвал дерзкими, резкими и неожиданными настолько, что противник был ошарашен. Мацкевич и Митяшин признались, что наград удостоились благодаря ребятам, с которыми выполняли боевые задачи.Ранее сегодня Владимир Путин после заседания коллегии Минобороны вручил военнослужащим Звезды Героев России.
https://ria.ru/20231219/vozmozhnost-1916804898.html
https://ria.ru/20231219/putin-1916787610.html
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безопасность, россия, владимир путин, нато, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, НАТО, Технологии
Герои России рассказали о боях, за которые получили награду

Герой России Кудинов рассказал, что украинский танк был в 50 метрах от него

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою Российской Федерации рядовому Евгению Кудинову
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль Золотая Звезда Герою Российской Федерации рядовому Евгению Кудинову - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" Герою Российской Федерации рядовому Евгению Кудинову
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Герои России, получившие сегодня из рук президента "Золотую Звезду", рассказали детали подвигов, за которые их наградили.
Так, рядовой Евгений Кудинов сообщил, что во время боя вражеские танки были от него на расстоянии 50 метров.
«
"Сначала было около двух часов массивной артподготовки, потом по радиостанции сказали, что в нашу сторону выдвигаются танки. Я и товарищи мои готовились к бою, я слышал танки, что они едут, вышел из окопа на дорогу, а танк стоял от меня метрах в пятидесяти. Но так получилось, что я оказался немного быстрее", — сказал военнослужащий.
По его словам, противник "не прошел". Российские военные сначала отбили танковую атаку, после чего у украинской пехоты не получилось даже подойти к российским подразделениям.
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Еще один военнослужащий, получивший награду из рук президента, Андрей Митяшин рассказал, что ему помог его опыт, который был накоплен с самого начала спецоперации. Во время выполнения задач он лично и по радиосвязи подсказывал, как лучше действовать.
«

"В этих боях противник, безусловно, превосходил нас числом и по бронетехнике, и по живой силе наступающей, применялись образцы вооружения НАТО. Из-за согласованных действий наших подразделений — мотострелков, танкистов, артиллеристов — был отброшен на исходные рубежи и понес большие потери как в личном составе, так и в технике. Уничтожили экипажем порядка пяти-шести танков, а также несколько БМП, в том числе образцы НАТО", — рассказал майор Митяшин.

Другой боец, Вячеслав Мацкевич, также награжденный во вторник, поведал, что ему с однополчанами удалось выбить превосходивший в пять-шесть раз по количеству контингент противника из опорного пункта и "поспособствовать дальнейшему наступлению".
Действия сослуживцев он назвал дерзкими, резкими и неожиданными настолько, что противник был ошарашен.
Мацкевич и Митяшин признались, что наград удостоились благодаря ребятам, с которыми выполняли боевые задачи.
Ранее сегодня Владимир Путин после заседания коллегии Минобороны вручил военнослужащим Звезды Героев России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинНАТОТехнологии
 
 
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