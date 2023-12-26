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Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:21 26.12.2023 (обновлено: 14:21 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/armiya-1918156116.html
Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу
Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу - РИА Новости, 26.12.2023
Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу
Российская армия выполнила главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:21
2023-12-26T14:21
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская армия выполнила главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании. "Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", — сказал генерал армии. Он подчеркнул, что задачу удалось выполнить благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов.Верховный главнокомандующий со своей стороны высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, добавил министр.Российская армия в зоне проведения специальной военной операции занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории, подчеркнул Шойгу.Задачи на 2024 год Минобороны обсудит в январе. Речь на селекторном совещании пойдет о приоритетах, которые на коллегии Минобороны расставил Владимир Путин.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а уже спустя три месяца президент России констатировал, что оно полностью провалилось. По данным на начало декабря, в безуспешных попытках атаковать Киев потерял более 125 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20231225/marinka-1918032584.html
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сергей шойгу, безопасность
Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские военные выполнили главную цель года, заявил Шойгу

Шойгу: эффективные оборонительные рубежи помогли сорвать наступление ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская армия выполнила главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление, заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговом селекторном совещании.
«
"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", — сказал генерал армии.
Он подчеркнул, что задачу удалось выполнить благодаря эффективно выстроенным оборонительным рубежам, надежности техники и решительным действиям бойцов.
Верховный главнокомандующий со своей стороны высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, добавил министр.
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Российская армия в зоне проведения специальной военной операции занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории, подчеркнул Шойгу.
Задачи на 2024 год Минобороны обсудит в январе. Речь на селекторном совещании пойдет о приоритетах, которые на коллегии Минобороны расставил Владимир Путин.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а уже спустя три месяца президент России констатировал, что оно полностью провалилось. По данным на начало декабря, в безуспешных попытках атаковать Киев потерял более 125 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли своих целей ни на одном из направлений.
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