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Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова - РИА Новости, 27.12.2023
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10:24 27.12.2023 (обновлено: 10:39 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова - РИА Новости, 27.12.2023
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова
Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:24
2023-12-27T10:39
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". "Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью", — сказала она. Попова отметила, что сегодня ситуация по кори контролируемая, ей болеют непривитые. Глава Роспотребнадзора напомнила, что от кори защищает прививка. По словам Поповой, в России за 2023 год в целом удалось не допустить распространения ни одного из завезенных инфекционных заболеваний. Все такие случаи выявляли быстро и сразу же купировали, проводя все необходимые мероприятия, пояснила она.
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здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова

Попова: вирусы кори были завезены в Россию из 16 стран, мир вокруг горит корью

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24".
«
"Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью", — сказала она.
Попова отметила, что сегодня ситуация по кори контролируемая, ей болеют непривитые. Глава Роспотребнадзора напомнила, что от кори защищает прививка.
По словам Поповой, в России за 2023 год в целом удалось не допустить распространения ни одного из завезенных инфекционных заболеваний. Все такие случаи выявляли быстро и сразу же купировали, проводя все необходимые мероприятия, пояснила она.
Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В России заболеваемость корью спорадическая, заявил Онищенко
20 декабря, 12:25
 
Здоровье - ОбществоАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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