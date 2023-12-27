https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова - РИА Новости, 27.12.2023
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова
Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:24
2023-12-27T10:24
2023-12-27T10:39
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". "Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью", — сказала она. Попова отметила, что сегодня ситуация по кори контролируемая, ей болеют непривитые. Глава Роспотребнадзора напомнила, что от кори защищает прививка. По словам Поповой, в России за 2023 год в целом удалось не допустить распространения ни одного из завезенных инфекционных заболеваний. Все такие случаи выявляли быстро и сразу же купировали, проводя все необходимые мероприятия, пояснила она.
https://ria.ru/20231220/kor-1916913272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова
Попова: вирусы кори были завезены в Россию из 16 стран, мир вокруг горит корью