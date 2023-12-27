https://ria.ru/20231227/kor-1918377025.html

Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова

Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова - РИА Новости, 27.12.2023

Мир вокруг России "горит" корью, заявила Попова

Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:24

2023-12-27T10:24

2023-12-27T10:39

здоровье - общество

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мир вокруг России "горит корью", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия 24". "Те вирусы кори, которые циркулируют в России, завезены к нам были из 16 разных стран, случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью", — сказала она. Попова отметила, что сегодня ситуация по кори контролируемая, ей болеют непривитые. Глава Роспотребнадзора напомнила, что от кори защищает прививка. По словам Поповой, в России за 2023 год в целом удалось не допустить распространения ни одного из завезенных инфекционных заболеваний. Все такие случаи выявляли быстро и сразу же купировали, проводя все необходимые мероприятия, пояснила она.

https://ria.ru/20231220/kor-1916913272.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия