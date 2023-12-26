https://ria.ru/20231226/spasli-1918228890.html

В Свердловской области врачи спасли девочку, чуть не замерзшую в сугробе

В Свердловской области врачи спасли девочку, чуть не замерзшую в сугробе - РИА Новости, 26.12.2023

В Свердловской области врачи спасли девочку, чуть не замерзшую в сугробе

Врачи спасли двухлетнюю девочку, которая чуть не замерзла в сугробе в свердловском поселке Красноярка, ребенок пережил две клинические смерти, сообщает... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:21

2023-12-26T16:21

2023-12-26T16:25

происшествия

серов

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Врачи спасли двухлетнюю девочку, которая чуть не замерзла в сугробе в свердловском поселке Красноярка, ребенок пережил две клинические смерти, сообщает департамент информационной политики региона. Как ранее информировала областная прокуратура, 23 ноября двухлетняя девочка была оставлена родителями на попечение старшей сестры. Родители ушли на работу. Пока старшая сестра спала, девочка вышла на улицу, не надев на себя верхнюю теплую одежду. Впоследствии в дневное время она была обнаружена отцом, вернувшимся на обед, в сугробе недалеко от дома без признаков дыхания и сердцебиения. Ребенка госпитализировали в местную больницу с переохлаждением, он был в тяжелом состоянии, на ИВЛ, пояснял региональный минздрав. "Маленькая Стефания из поселка Красноярка под Серовом в конце ноября провалилась в сугроб неподалеку от дома. Малышка несколько часов провела на морозе и едва не погибла. Но уральские врачи совершили невозможное. Девочку, дважды пережившую клиническую смерть, спасли", – говорится в сообщении. Отмечается, что фельдшер Любовь Трофимова и медсестра Маргарита Горева фельдшерско-акушерского пункта Красноярки первыми оказались рядом с девочкой. Пока скорая помощь ехала на экстренный вызов из Серова, врачи начали проводить реанимационные мероприятия и вернули ребенка к жизни. "Однако во время пути в больницу малышка пережила еще одну клиническую смерть. Медики начали оказывать ей помощь прямо в машине и передали пациентку реаниматологам. Через трое суток вертолет санитарной авиации перевез ребенка в Екатеринбург, где его лечили и восстанавливали специалисты детской городской клинической больницы №9", – уточнили в ведомстве. Сейчас девочка находится дома, у нее полностью сохранены все функции. Медики контролируют ее состояние амбулаторно, добавили в департаменте.

https://ria.ru/20231222/voditel-1917505136.html

серов

екатеринбург

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происшествия, серов, екатеринбург