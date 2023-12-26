"Обидно": Николаев сказал, кто вынудил Пугачеву покинуть Россию
Ведущий Николаев считает, что в отъезде Пугачевой из России виноват Галкин*
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Юрий Николаев на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт" в 2019 году
Телеведущий Юрий Николаев на премьере фильма "Алла Пугачева. Тот самый концерт" в 2019 году. Архивное фото
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народный артист России Юрий Николаев в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" с сожалением прокомментировал отъезд из России певицы Аллы Пугачевой.
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"Обидно, что такое произошло. Так, как любили Пугачеву на всех ступеньках иерархии, [не любили больше никого — ред.]. Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло?.." — отметил Юрий Николаев.
Его жена Элеонора Николаева, присутствовавшая на съемке, обвинила в случившемся супруга исполнительницы.
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"Мне кажется, он [Максим Галкин* — ред.] ее подтолкнул на это", — предположила Элеонора.
"Ну, не будем сейчас никого осуждать", — завершил тему артист.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСупруга Валентина Юдашкина Марина, певица Алла Пугачева, телеведущий Юрий Николаев и певица Аида Ведищева. 2010 год. Архивное фото
Супруга Валентина Юдашкина Марина, певица Алла Пугачева, телеведущий Юрий Николаев и певица Аида Ведищева. 2010 год. Архивное фото
Алла Пугачева и Юрий Николаев, который в этом году отмечает 75-летний юбилей, были коллегами по программе "Утренняя почта" в 1980-1990—х годах. В этом проекте вышли первые клипы певицы на ее новые песни.
С 2005 года мужем Аллы Пугачевой стал артист Максим Галкин*, разница в возрасте у супругов 27 лет. Официально пара оформила свои отношения в декабре 2011 года. В сентябре 2013 года Пугачева и Галкин стали родителями близнецов Лизы и Гарри.
В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. Тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.
В середине декабря супруги сообщили, что вернулись в Израиль ради юбилея их общего друга музыканта Андрея Макаревича*.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.