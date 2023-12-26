https://ria.ru/20231226/nikolaev-1918216855.html

"Обидно": Николаев сказал, кто вынудил Пугачеву покинуть Россию

"Обидно": Николаев сказал, кто вынудил Пугачеву покинуть Россию - РИА Новости, 26.12.2023

"Обидно": Николаев сказал, кто вынудил Пугачеву покинуть Россию

Народный артист России Юрий Николаев в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" с сожалением прокомментировал отъезд из России певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T21:36

2023-12-26T21:36

2023-12-26T21:51

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Народный артист России Юрий Николаев в передаче Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" с сожалением прокомментировал отъезд из России певицы Аллы Пугачевой. "Обидно, что такое произошло. Так, как любили Пугачеву на всех ступеньках иерархии, [не любили больше никого — ред.]. Она мудрая, умная, талантливая женщина. Почему так произошло?.." — отметил Юрий Николаев.Его жена Элеонора Николаева, присутствовавшая на съемке, обвинила в случившемся супруга исполнительницы."Мне кажется, он [Максим Галкин* — ред.] ее подтолкнул на это", — предположила Элеонора. "Ну, не будем сейчас никого осуждать", — завершил тему артист. Алла Пугачева и Юрий Николаев, который в этом году отмечает 75-летний юбилей, были коллегами по программе "Утренняя почта" в 1980-1990—х годах. В этом проекте вышли первые клипы певицы на ее новые песни.С 2005 года мужем Аллы Пугачевой стал артист Максим Галкин*, разница в возрасте у супругов 27 лет. Официально пара оформила свои отношения в декабре 2011 года. В сентябре 2013 года Пугачева и Галкин стали родителями близнецов Лизы и Гарри.В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. Тогда же Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.В середине декабря супруги сообщили, что вернулись в Израиль ради юбилея их общего друга музыканта Андрея Макаревича*.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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Алёна Пава

новости шоу-бизнеса, знаменитости, юрий николаев, алла пугачева, андрей малахов, россия-1 (телеканал), россия, максим галкин