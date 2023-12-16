https://ria.ru/20231216/pugacheva-1916143524.html

"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль

"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль - РИА Новости, 16.12.2023

"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль

Певица Алла Пугачева сообщила на своей странице в Instagram**, что вернулась с Кипра в Израиль, чтобы отметить день рождения ее друга музыканта и иноагента... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T02:48

2023-12-16T02:48

2023-12-16T02:48

шоубиз

новости шоу-бизнеса

знаменитости

алла пугачева

израиль

максим галкин

андрей макаревич

кипр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784037794_0:264:3164:2044_1920x0_80_0_0_7007bdd3e1b807f2b05fa3e2d6429f97.jpg

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила на своей странице в Instagram**, что вернулась с Кипра в Израиль, чтобы отметить день рождения ее друга музыканта и иноагента Андрея Макаревича*."Идем с Максом (имея в виду Максима Галкина*, — Прим. ред.) на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять", — написала артистка.Свой пост знаменитость сопроводила селфи, на котором позирует в черной шляпке и аккуратно уложенными локонами. Информацию о возвращении в Израиль также подтвердил и супруг знаменитости. На своей странице в соцсети он разместил ролик, в котором сообщил, что после гастролей по Европе вернулся в эту страну. В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.После начала СВО Андрей Макаревич* тоже осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить в Израиле. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231212/pugacheva-1915391968.html

израиль

кипр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости шоу-бизнеса, знаменитости, алла пугачева, израиль, максим галкин, андрей макаревич, кипр, россия