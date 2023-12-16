"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль
Пугачева и Галкин* вернулись в Израиль, чтобы отметить 70-летие Макаревича*
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила на своей странице в Instagram**, что вернулась с Кипра в Израиль, чтобы отметить день рождения ее друга музыканта и иноагента Андрея Макаревича*.
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"Идем с Максом (имея в виду Максима Галкина*, — Прим. ред.) на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять", — написала артистка.
Свой пост знаменитость сопроводила селфи, на котором позирует в черной шляпке и аккуратно уложенными локонами.
© @alla_orfeyСкрин из соцсети певицы Аллы Пугачевой
© @alla_orfey
Скрин из соцсети певицы Аллы Пугачевой
Информацию о возвращении в Израиль также подтвердил и супруг знаменитости. На своей странице в соцсети он разместил ролик, в котором сообщил, что после гастролей по Европе вернулся в эту страну.
В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.
В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию.
В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.
Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.
После начала СВО Андрей Макаревич* тоже осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить в Израиле.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
После начала СВО Андрей Макаревич* тоже осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить в Израиле.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.