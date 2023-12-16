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"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль - РИА Новости, 16.12.2023
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Шоубиз
 
02:48 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/pugacheva-1916143524.html
"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль
"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль - РИА Новости, 16.12.2023
"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль
Певица Алла Пугачева сообщила на своей странице в Instagram**, что вернулась с Кипра в Израиль, чтобы отметить день рождения ее друга музыканта и иноагента... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T02:48
2023-12-16T02:48
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алла пугачева
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максим галкин
андрей макаревич
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила на своей странице в Instagram**, что вернулась с Кипра в Израиль, чтобы отметить день рождения ее друга музыканта и иноагента Андрея Макаревича*.&quot;Идем с Максом (имея в виду Максима Галкина*, — Прим. ред.) на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять&quot;, — написала артистка.Свой пост знаменитость сопроводила селфи, на котором позирует в черной шляпке и аккуратно уложенными локонами. Информацию о возвращении в Израиль также подтвердил и супруг знаменитости. На своей странице в соцсети он разместил ролик, в котором сообщил, что после гастролей по Европе вернулся в эту страну. В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию. В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.После начала СВО Андрей Макаревич* тоже осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить в Израиле. *Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, алла пугачева, израиль, максим галкин, андрей макаревич, кипр, россия
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Алла Пугачева, Израиль, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Кипр, Россия
"Будем гулять": Галкин* и Пугачева вернулись в Израиль

Пугачева и Галкин* вернулись в Израиль, чтобы отметить 70-летие Макаревича*

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сообщила на своей странице в Instagram**, что вернулась с Кипра в Израиль, чтобы отметить день рождения ее друга музыканта и иноагента Андрея Макаревича*.
«

"Идем с Максом (имея в виду Максима Галкина*, Прим. ред.) на юбилей замечательного человека и музыканта. Андрею Макаревичу* 70 лет. Будем гулять", — написала артистка.

Свой пост знаменитость сопроводила селфи, на котором позирует в черной шляпке и аккуратно уложенными локонами.
© @alla_orfeyСкрин из соцсети певицы Аллы Пугачевой
Скрин из соцсети певицы Аллы Пугачевой
© @alla_orfey
Скрин из соцсети певицы Аллы Пугачевой
Информацию о возвращении в Израиль также подтвердил и супруг знаменитости. На своей странице в соцсети он разместил ролик, в котором сообщил, что после гастролей по Европе вернулся в эту страну.

В прошлом году Алла Пугачева и Максим Галкин* вместе с детьми переехали в Израиль после того, как юморист публично осудил спецоперацию.

В сентябре того же года Минюст включил шоумена в реестр иностранных агентов.
Позже стало известно, что в разгар военных действий между Израилем и ХАМАС Галкин*, обещавший помогать стране бороться с террористами, уехал на гастроли в Европу, а затем и вовсе покинул новую родину. Знаменитости переехали на Кипр.

После начала СВО Андрей Макаревич* тоже осудил действия российских властей по отношению к Украине и отменил концерты на родине. Тогда же он остался жить в Израиле.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиАлла ПугачеваИзраильМаксим ГалкинАндрей МакаревичКипрРоссия
 
 
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