https://ria.ru/20231226/mikroklimat-1918122475.html

Умный микроклимат стал еще умнее: разработки ТИОН – на защите здоровья

Умный микроклимат стал еще умнее: разработки ТИОН – на защите здоровья - РИА Новости, 26.12.2023

Умный микроклимат стал еще умнее: разработки ТИОН – на защите здоровья

Людям важно, что они едят и пьют. Но так ли серьезно относимся мы к тому, чем дышим? Специалисты ТИОН меняют представление о чистом воздухе в квартире, офисе, в РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:11

2023-12-26T17:11

2023-12-26T17:11

здоровье - общество

россия

воздух

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918120537_0:94:2047:1245_1920x0_80_0_0_06f60cb6b0153050eff9355d64e88c07.jpg

Людям важно, что они едят и пьют. Но так ли серьезно относимся мы к тому, чем дышим? Специалисты ТИОН меняют представление о чистом воздухе в квартире, офисе, в больших общественных пространствах. О качестве воздуха, новых прорывных устройствах для его очистки и масштабных социальных проектах, о создании "чистых помещений" в медучреждениях, системах мощной фильтрации воздуха на различных производствах, о комфортном микроклимате в учебных заведениях, а также о других достижениях года в интервью корреспонденту РИА Новости Карине Ивашко рассказал генеральный директор группы компаний ТИОН Станислав Козлов. - Станислав Игоревич, что значит умный микроклимат? И насколько человеку важно и нужно знать, чем он дышит?- На самом деле, этот вопрос напрямую связан с миссией нашей компании: предоставить жителям городов знания о том, чем они дышат и дать им возможность дышать чистым воздухом.Мы развиваем технологию и бизнес в области мониторинга воздуха, в области тонкой очистки воздуха и в области управления микроклиматом в помещениях. Управление микроклиматом и обеспечение помещений чистым воздухом – это не только вопросы качества и продолжительности жизни, но и возможность макроскопического снижения электропотребления в мировом масштабе.Качество воздуха влияет абсолютно на каждого человека. По данным ВОЗ, 90% людей в мире дышат загрязненным воздухом. Всемирная организация, изучающая аллергию, выявила, что 40% населения планеты страдают от этого заболевания. Поэтому для меня умный микроклимат и те приборы, которые создаем мы в ТИОН, это возможность повысить качество и продолжительность жизни.- Вы предлагаете клиенту много разных устройств: очиститель, обеззараживатель, бризер, увлажнитель. Кому какой прибор будет полезнее? У них же функции частично дублируются?- У этих приборов абсолютно разные функции. Сейчас расскажу, но хотел бы добавить сюда еще кондиционер. Люди часто путают кондиционер с бризером. Но они вовсе не похожи: кондиционер берет воздух в помещении и по принципу рециркуляции охлаждает его и подает обратно. То есть притока нового воздуха с улицы нет. И получается, что уровень СО2 не снижается, а только увеличивается. А если кондиционер работает еще и на обогрев, он сжигает кислород. Бризер же берет воздух на улице, очищает, если надо, нагревает и далее подает в помещение. Также в нем есть функция рециркуляции – то есть подмеса воздуха. Прибор забирает его из помещения, очищает и смешивает с потоком с улицы. Тем самым бризер решает вопрос поступления свежего воздуха и повышения уровня кислорода в помещении.Очиститель борется с пылью, вирусами, микробами, которые находятся в воздухе. Работает по принципу рециркуляции: забирает воздух в помещении, прогоняет через систему фильтрации и очищенный воздух подает обратно.Увлажнитель – тоже очевидно: увлажняет воздух. Но увлажнитель ТИОН делает это традиционным, приближенным к естественному методу увлажнения: сухой воздух забирает из помещения, пропускает через фильтр и воду внутри прибора и возвращает уже увлажненным. Зимой в квартирах очень сухой воздух, в том числе из-за отопления. Если с утра першение в горле, кашель, чихаете – это, весьма вероятно, слизистая пересохла.Важно понимать, что наши приборы умные, и работают по показателям. Например, для бризера можно установить датчик уровня СО2, на который будет ориентироваться прибор. А для увлажнителя сразу в комплекте идет выносной датчик, который измеряет температуру и влажность воздуха, отображая их на дисплее, передает данные увлажнителю по Блютус, что позволяет использовать прибор в режиме автоматического поддержания влажности.- А вот скажите, с такими приборами окно открыть уже нельзя – смысла в них не будет? Мой опыт показывает, что и с очистителем, и с увлажнителем все равно хочется проветрить комнату.- Если говорить о бризере, который компания ТИОН первой придумала и выпустила в России, то он как раз и предназначен для того, чтобы заменить окно. Откуда появились бризеры? Вспомним, что в конце 90-х начался бум на пластиковые окна. И если деревянные окна герметичными не были, то есть какой-то объем кислорода через них поступал, то с пластиковыми образовывался барьер. Поэтому появился так называемый рынок духоты и встал вопрос о том, как решить проблему. В ответ мы придумали бризер, который избавляет от необходимости открывать окно. В итоге нет шума, аллергенов, пыли, неприятных запахов с улицы, так как наш прибор обладает многоступенчатой системой фильтрации и очистки. Никакие вирусы не попадут. При этом мы учли климатические особенности нашей страны: эти приборы имеют подогрев воздуха, чтобы не размораживать помещение в зимний период. И можно соблюдать баланс в нашей системе MagicAir ("МэджикЭйр"), когда отопительные приборы работают вкупе с бризером, и потребление электроэнергии становится более экономичным. Значит, коммунальные расходы ниже. А главное, вы получаете нужное количество кислорода. Поэтому вам не придется ночью просыпаться от духоты и открывать окно. И у вас будет достаточно кислорода, чтобы проснуться бодрым и отдохнувшим.- А если собака в доме, кошка, какой прибор будет эффективнее? Как говорят врачи, есть животное – есть и аллергены.- Я бы рекомендовал наш обеззараживатель TION Clever ("ТИОН Клевер") – у нас огромное количество отзывов о нем. И все наши сотрудники, партнеры, у кого аллергия, его хвалят. Можно добавить к нему очиститель – будет еще эффективнее.- Согласно экспертному заключению ФБУН ГНЦ ВБ "ВЕКТОР" Роспотребнадзора, TION Clever эффективен в борьбе с ковидом. За счет чего?- На самом деле, не только TION Clever, а целая группа наших устройств эффективна против коронавируса – за счет технологии очистки воздуха TION ("ТИОН"), которая была придумана нами в 2006 году и запатентована. Она работает на принципе электростатики и борется не только с ковидом, но и с такими страшными болезнями, как чума, Эбола, патогенами различных групп. Эффективность обеззараживания составляет 99,9%. То есть, если в помещении есть вирусы, бактерии, грибки, на выходе вы получаете стерильный воздух. Поэтому наша технология применяется в медицине, в частности, мы оборудуем операционные. И цифры, которые я называю, подтверждены различными исследованиями и институтами.- ТИОН известен своими решениями и для медицинских объектов. Что делается в этом направлении сейчас?- Да, сотрудничество с медучреждениями – важнейшее направление нашей деятельности. Мы оснастили более двух тысяч медицинских объектов оборудованием для очистки и обеззараживания воздуха, применяя разработанную нами технологию очистки воздуха TION. В частности, речь о так называемых "чистых помещениях", где проводят открытые операции, о перинатальных центрах, другие объектах, где важна стерильность. В рамках этой работы несколько лет назад мы начали развивать инжиниринговое направление и теперь проектируем объекты медицинского назначения, в том числе системы очистки воздуха под профиль клиники, под конкретные условия. Организуем поставку оборудования и монтаж "чистых помещений" под ключ от концептуального проекта до сервисного обслуживания.У нас сильный штат технологов, проектировщиков, и это одно из ключевых направлений, по которому мы планируем развиваться и расти.- Заговорили о технологиях – давайте расскажем о вашем Инновационном центре…- Инновационный центр ТИОН – это подразделение холдинга, которое отвечает за поиски и внедрение в Группе компаний новых технологий, поиск новых ниш и бизнес-возможностей. Ключевые его задачи – обеспечить технологическое лидерство на стратегических рынках за счет исследований и инновационных разработок, улучшить характеристики продуктов за счет регулярного поиска и внедрения новых технологий и материалов. А также увеличить скорость освоения и внедрения новых технологий. Поэтому Инновационному центру мы придаем ключевое значение. Нам за последнее время удалось провести несколько очень важных и интересных пилотов.Это пилот проекта, который мы реализуем при поддержке Агентства инноваций Москвы. Речь идет о тестировании инновационной системы по созданию умного микроклимата в школах, которая подразумевает комплексный мониторинг, подачу и очистку воздуха. Мы установили наши приборы в двух школах, организовав для детей безопасную и комфортную среду. Также сотрудничаем с РХТУ имени Менделеева – ведущим институтом в области химии. У нас есть совместные научные разработки. И еще есть важный пилот с одним из промышленных предприятий по очистке стоков, где ТИОН применяет свои инновационные установки и методы мембранной очистки. С одной стороны, все это социально значимые проекты, поиск новых технологий и возможностей по очистке воздуха, воды, но с учетом растущего практического применения это еще и перспективные коммерческие истории.- А как ТИОН работает на международной арене? Что делает в части ВЭД?- Мы продвигаем нашу продукцию не только в России, но и за ее пределами. Мы активно продаем свои устройства в страны ЕАЭС. А в этом году удалось осуществить первую поставку нашего бризера в Индию. И он показал колоссальную эффективность. Вы даже не представляете! По замерам воздуха за окном до применения нашего прибора показатель содержания частиц там был более 200 долей на миллион (ppm). Для наглядности: снимаем фильтр – оттуда песок сыпется. А с нашими приборами показатель снижается до пяти ppm.- Судя по вашему сайту, большое значение вы придаете обратной связи от рынка. Что дает ее анализ, и как вы оцениваете роль сервисной службы в сборе данных?- Обратная связь очень важна, и как руководитель компании я даже больше ценю негативные оценки, потому что они дают точки роста, выявляя сбои и недочеты. Поэтому сервисная служба играет огромную роль в сборе данных о качестве нашей продукции. Мы, например, проводим анкетирование клиентов, а также наших партнеров и поставщиков. По результатам опросов общий уровень удовлетворенности продукцией и сервисом составил 9,5 баллов из 10 - согласитесь, высокая оценка. Кстати, благодаря статистике мы знаем, что брак по всем нашим приборам составляет менее одного процента. Это прекрасный результат – в пять раз лучше, чем норма для производственных предприятий в среднем.Качество сервиса мониторится и внутри компании - для этого есть специальный менеджер. Он, в частности, отслеживает все звонки в наш колл-центр, дает оценку работе его сотрудников, в случае необходимости указывает на недочеты.В общем, качеству и сервису мы уделяем особое внимание, и эти труды были отмечены в этом году на премией "Качество обслуживания и права потребителей". Группа компаний ТИОН получила престижную награду в категории "Товары народного потребления", одержав победу в номинации "БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ГОДА. Техника для очистки воздуха и вентиляции".- Новый год уже близко – время подводить итоги. Текущий год ознаменовался какими-то громкими победами?- Да! У нас появился абсолютно новый прибор – увлажнитель воздуха TION Iris ("ТИОН Айрис"). Он обладает сверхмощной производительностью — 1200 мл/час, при этом работает с низким уровнем шума. Лично я рекомендую его всем. Прибор отличный, обратная связь от рынка максимально положительная, что не может не радовать. Также у нас появились клапаны инфильтрации воздуха (КИВ), которые, мы уверены, найдут широкое применение у застройщиков при строительстве нового жилья. Тоже очень функциональные.Еще из побед — в этом месяце компания ТИОН стала лауреатом награды VII Регионального Форума "Лучшее для России. Развитие Регионов 2023". Мы получили главный приз в категории "Бизнес и сервис" за лучшую стратегию развития устойчивого бизнеса в регионах России. А значит, мы на правильном пути.- Раз уж заговорили о наградах компании ТИОН. Лучший социальный проект России – "Чистый воздух для побед". Красиво звучит. Что это за история?- Да, компания ТИОН получила награду "Лучший социальный проект России" в категории "Поддержка спорта и здорового образа жизни" за социально ориентированный проект "Чистый воздух для побед". Претендентов на награду в этом году было много, но победили мы.Наш проект реализуется с 2022 года и нацелен на поддержку молодых и талантливых спортсменов — воспитанников Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко", на популяризацию спорта и заботу о здоровье.В ходе проекта мы установили на тренировочной базе "Ангелы Плющенко" в Подмосковье и подарили подопечным ученикам Академии наше оборудование для очистки и обеззараживания воздуха. Наши приборы могут работать постоянно в присутствии людей, не содержат УФ-ламп и ртути. Поэтому спортсмены и тренеры могут сосредоточиться на тренировках и не думать о вирусах, аллергенах и пыли.Кроме того, группа компаний ТИОН оказывает и финансовую поддержку тренировочного процесса воспитанников Академии "Ангелы Плющенко".- Какие задачи ставите на будущий год и ближайшую перспективу?- Как я сказал ранее, наша задача – развивать внешнеэкономическую деятельность в дружественных странах. Что касается России, у компании ТИОН есть стратегия развития на пять лет. В этом году в связи со всеми изменениями в мире мы ее серьезно скорректировали. Если коротко, план такой: усиление роли компании как ключевого производителя и поставщика "чистых помещений", разработка новых и совершенствование существующих устройств, расширение линейки приборов для бытового применения в категории "умный микроклимат". Так, мы готовим к запуску новую модель бризера с улучшенными характеристиками по шуму, производительности и в новом дизайне, запустим линейку небольших приточно-вытяжных установок с рекуперацией, а также вентилятор с ультрамодным, необычным дизайном. А еще у нас появится новая категория, но это пока секрет.Реклама, Рекламодатель и продавец товаров: АО "Тион Умный микроклимат", ОГРН 1105476029890, юридический и фактический адрес: 630090, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 20, офис 112. Erid: 4CQwVszH9pWvJQanjqz

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Клевер. увлажнитель Клевер. увлажнитель 2023-12-26T17:11 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, воздух