https://ria.ru/20231226/kanikuly-1918102468.html

Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы

Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы - РИА Новости, 26.12.2023

Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы

Каждый десятый россиянин, планирующий путешествие в новогодние каникулы, намерен их продлить и вернуться домой после 8 января, рассказали РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T11:25

2023-12-26T11:25

2023-12-26T11:25

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Каждый десятый россиянин, планирующий путешествие в новогодние каникулы, намерен их продлить и вернуться домой после 8 января, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Часть россиян собирается продлить зимние каникулы: 13,4 процента туристов, оформивших авиазаказы на период праздничных выходных, вернутся домой позже 8 января. Большинство из них, или 5,2 процента, решили отдохнуть на три-четыре дня дольше. Остальные задержатся в путешествии на один-два дня (4,3 процента) или на пять-шесть дней (3,9 процента)", – рассказали в сервисе. Аналитики узнали, что в этом году довольно много россиян отправятся на длинные выходные за границу. "32,6 процента бронирований приходятся на другие страны, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. По России же будут путешествовать 67,4 процента туристов", – поделились в компании. Самым популярным направлением внутри России, по данным сервиса, стала Москва. На нее приходится 25,9 процента авиазаказов. Россияне также полетят отдыхать в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Новосибирск и Махачкалу. "За границей российских туристов в зимние каникулы больше всего привлекает Таиланд: 9,2 процента отправятся в Бангкок, а 8,3 процента – на Пхукет. Кроме того, в топ-10 вошли Стамбул, Бали, Дубай, Ереван, Минск, Баку, Сеул и Тбилиси", – уточнили в OneTwoTrip.

https://ria.ru/20231225/puteshestviya-1917984300.html

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