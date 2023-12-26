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Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы - РИА Новости, 26.12.2023
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Туризм
 
11:25 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/kanikuly-1918102468.html
Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы
Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы - РИА Новости, 26.12.2023
Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы
Каждый десятый россиянин, планирующий путешествие в новогодние каникулы, намерен их продлить и вернуться домой после 8 января, рассказали РИА Новости в сервисе... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T11:25
2023-12-26T11:25
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новости - туризм
туризм
туристы
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куда можно лететь
отдых в россии
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Каждый десятый россиянин, планирующий путешествие в новогодние каникулы, намерен их продлить и вернуться домой после 8 января, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. "Часть россиян собирается продлить зимние каникулы: 13,4 процента туристов, оформивших авиазаказы на период праздничных выходных, вернутся домой позже 8 января. Большинство из них, или 5,2 процента, решили отдохнуть на три-четыре дня дольше. Остальные задержатся в путешествии на один-два дня (4,3 процента) или на пять-шесть дней (3,9 процента)", – рассказали в сервисе. Аналитики узнали, что в этом году довольно много россиян отправятся на длинные выходные за границу. "32,6 процента бронирований приходятся на другие страны, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. По России же будут путешествовать 67,4 процента туристов", – поделились в компании. Самым популярным направлением внутри России, по данным сервиса, стала Москва. На нее приходится 25,9 процента авиазаказов. Россияне также полетят отдыхать в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Новосибирск и Махачкалу. "За границей российских туристов в зимние каникулы больше всего привлекает Таиланд: 9,2 процента отправятся в Бангкок, а 8,3 процента – на Пхукет. Кроме того, в топ-10 вошли Стамбул, Бали, Дубай, Ереван, Минск, Баку, Сеул и Тбилиси", – уточнили в OneTwoTrip.
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РИА Новости
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новости - туризм, туризм, туристы, новый год, куда можно лететь, отдых в россии, отдых на море, авиабилеты
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Новый год, куда можно лететь, отдых в России, Отдых на море, Авиабилеты
Эксперты рассказали, сколько россиян планируют продлить новогодние каникулы

Каждый десятый турист из России собирается продлить новогодние выходные

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлешмоб Дедов Морозов в Московском аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Флешмоб Дедов Морозов в Московском аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Каждый десятый россиянин, планирующий путешествие в новогодние каникулы, намерен их продлить и вернуться домой после 8 января, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip.
"Часть россиян собирается продлить зимние каникулы: 13,4 процента туристов, оформивших авиазаказы на период праздничных выходных, вернутся домой позже 8 января. Большинство из них, или 5,2 процента, решили отдохнуть на три-четыре дня дольше. Остальные задержатся в путешествии на один-два дня (4,3 процента) или на пять-шесть дней (3,9 процента)", – рассказали в сервисе.
Аналитики узнали, что в этом году довольно много россиян отправятся на длинные выходные за границу. "32,6 процента бронирований приходятся на другие страны, что на 25 процентов больше, чем годом ранее. По России же будут путешествовать 67,4 процента туристов", – поделились в компании.
Самым популярным направлением внутри России, по данным сервиса, стала Москва. На нее приходится 25,9 процента авиазаказов. Россияне также полетят отдыхать в Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Екатеринбург, Красноярск, Мурманск, Новосибирск и Махачкалу.
"За границей российских туристов в зимние каникулы больше всего привлекает Таиланд: 9,2 процента отправятся в Бангкок, а 8,3 процента – на Пхукет. Кроме того, в топ-10 вошли Стамбул, Бали, Дубай, Ереван, Минск, Баку, Сеул и Тбилиси", – уточнили в OneTwoTrip.
Шарджа, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
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