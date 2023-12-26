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Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах" - РИА Новости, 26.12.2023
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14:01 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/aurus-1918174002.html
Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах"
Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах" - РИА Новости, 26.12.2023
Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах"
Большинство лидеров стран СНГ, прибывших на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, передвигаются на российских автомобилях "Аурус" (Aurus),... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T14:01
2023-12-26T14:01
казахстан
туркмения
азербайджан
касым-жомарт токаев
сердар бердымухамедов
владимир путин
снг
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Большинство лидеров стран СНГ, прибывших на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, передвигаются на российских автомобилях "Аурус" (Aurus), передает корреспондент РИА Новости. Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл туда на автомобиле "Мерседес", а остальные главы государств - на автомобилях "Аурус". Примечательно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в "Павловск" на "Аурусе" белого цвета. Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры. После Павловска лидеров стран Содружества ждут в Царском селе и в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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казахстан, туркмения, азербайджан, касым-жомарт токаев, сердар бердымухамедов , владимир путин, снг, политика, россия, санкт-петербург
Казахстан, Туркмения, Азербайджан, Касым-Жомарт Токаев, Сердар Бердымухамедов , Владимир Путин, СНГ, Политика, Россия, Санкт-Петербург
Большинство лидеров стран СНГ передвигаются по Петербургу на "Аурусах"

Большинство лидеров стран СНГ на саммите в Петербурге ездят на "Аурусах"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСедан Aurus Senat
Седан Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Седан Aurus Senat. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек - РИА Новости. Большинство лидеров стран СНГ, прибывших на традиционную неформальную встречу в Санкт-Петербурге, передвигаются на российских автомобилях "Аурус" (Aurus), передает корреспондент РИА Новости.
Днем во вторник лидеры стран Содружества приехали в музей-заповедник "Павловск". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл туда на автомобиле "Мерседес", а остальные главы государств - на автомобилях "Аурус". Примечательно, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов прибыл в "Павловск" на "Аурусе" белого цвета.
Неформальная встреча глав государств СНГ, которую традиционно собирает перед Новым годом президент РФ Владимир Путин, стартовала во вторник в Санкт-Петербурге. Российский лидер пригласил коллег из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана начать общение не за столом переговоров, а в ходе экскурсии по дворцово-парковым комплексам Северной столицы. Лидеры Белоруссии и Азербайджана в это время проводят двусторонние переговоры.
После Павловска лидеров стран Содружества ждут в Царском селе и в Петергофе. Завершится неформальный саммит СНГ беседой в Константиновском дворце в Стрельне.
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КазахстанТуркменияАзербайджанКасым-Жомарт ТокаевСердар БердымухамедовВладимир ПутинСНГПолитикаРоссияСанкт-Петербург
 
 
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