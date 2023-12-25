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И днем, и ночью. В России разработан новый метод диагностики апноэ - РИА Новости, 25.12.2023
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Наука
 
09:00 25.12.2023
https://ria.ru/20231225/nauka-1917294417.html
И днем, и ночью. В России разработан новый метод диагностики апноэ
И днем, и ночью. В России разработан новый метод диагностики апноэ - РИА Новости, 25.12.2023
И днем, и ночью. В России разработан новый метод диагностики апноэ
Ученые СГМУ установили, что нарушения деятельности головного мозга во время ночного апноэ сохраняются и после пробуждения. В настоящее время научная команда... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T09:00
2023-12-25T09:00
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ученые СГМУ установили, что нарушения деятельности головного мозга во время ночного апноэ сохраняются и после пробуждения. В настоящее время научная команда ведет разработку мобильного приложения для обнаружения данного синдрома без длительных процедур мониторинга ночного сна человека. Результаты представлены в scientific reports.Сон – сложное физиологическое состояние, во время которого происходят процессы восстановления различных функций организма. В современном обществе качественно спать получается не у всех: стрессы, световое загрязнение и снижение обычной двигательной активности в дневное время приводят к развитию нарушений сна – трудностям с засыпанием, частым пробуждениям, храпу и апноэ.Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – распространенная патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время ночного отдыха. Заболевание характеризуется временным спадением мягких тканей верхних дыхательных путей, что ведет к их полному перекрытию (обструкции). Из-за этого на определенное время (от 2 до 60 секунд) человек перестает дышать при сохраненных дыхательных движениях мускулатуры.Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ) пояснили, что временная остановка дыхания приводит к кислородному голоданию мозга и нарушениям сердечного ритма. Таким образом, по их мнению, обычный храп может быть маркером серьезного системного заболевания.&quot;В настоящее время постановка диагноза апноэ требует проведения ночного мониторинга (полисомнография): пациента подключают к специальным датчикам, которые непрерывно и длительно (всю ночь) фиксируют разные параметры (ЭКГ, регистрация движения глаз, сатурация и пр.)&quot;, – отметила заведующая кафедрой медицинской биофизики СГМУ Анастасия Руннова, добавив, что процедура довольно дорогая и не всегда комфортная для пациентов.Команда саратовских ученых совместно с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины под руководством Антона Киселева установили, что нарушения деятельности головного мозга при апноэ могут быть зафиксированы не только во время ночного сна, но и при дневной активности человека. Для диагностики синдрома по обнаруженным признакам было разработано специальное мобильное приложение."С помощью мобильного диагностического устройства можно будет поставить диагноз апноэ и определить степень выраженности этого синдрома без необходимости полного ночного сна пациента", – сообщила Руннова, подчеркнув, что в дальнейшем развитие технологии будет направлено на разработку прибора, позволяющего диагностировать данное нарушение непосредственно во время обычного приема врача-терапевта.По ее словам, технология будет основана на анализе процессов связности и синхронизации в активности головного мозга и сердечно-сосудистой системы пациента."Данные методы уже сегодня реализованы на базе высокотехнологичных методов параллельного программирования с применением технологий искусственного интеллекта", – добавила эксперт.Работа поддержана Минздравом РФ и Российским научным фондом (РНФ).
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, россия, сон, медицина, здоровье - общество
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Россия, сон, Медицина, Здоровье - Общество

И днем, и ночью. В России разработан новый метод диагностики апноэ

© iStock.com / gorodenkoffСканирование мозговых волн
Сканирование мозговых волн - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© iStock.com / gorodenkoff
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Ученые СГМУ установили, что нарушения деятельности головного мозга во время ночного апноэ сохраняются и после пробуждения. В настоящее время научная команда ведет разработку мобильного приложения для обнаружения данного синдрома без длительных процедур мониторинга ночного сна человека. Результаты представлены в scientific reports.
Сон – сложное физиологическое состояние, во время которого происходят процессы восстановления различных функций организма. В современном обществе качественно спать получается не у всех: стрессы, световое загрязнение и снижение обычной двигательной активности в дневное время приводят к развитию нарушений сна – трудностям с засыпанием, частым пробуждениям, храпу и апноэ.
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Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – распространенная патология, связанная с резким уменьшением или полной остановкой дыхания во время ночного отдыха. Заболевание характеризуется временным спадением мягких тканей верхних дыхательных путей, что ведет к их полному перекрытию (обструкции). Из-за этого на определенное время (от 2 до 60 секунд) человек перестает дышать при сохраненных дыхательных движениях мускулатуры.
Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского (СГМУ) пояснили, что временная остановка дыхания приводит к кислородному голоданию мозга и нарушениям сердечного ритма. Таким образом, по их мнению, обычный храп может быть маркером серьезного системного заболевания.
«

"В настоящее время постановка диагноза апноэ требует проведения ночного мониторинга (полисомнография): пациента подключают к специальным датчикам, которые непрерывно и длительно (всю ночь) фиксируют разные параметры (ЭКГ, регистрация движения глаз, сатурация и пр.)", – отметила заведующая кафедрой медицинской биофизики СГМУ Анастасия Руннова, добавив, что процедура довольно дорогая и не всегда комфортная для пациентов.

Команда саратовских ученых совместно с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины под руководством Антона Киселева установили, что нарушения деятельности головного мозга при апноэ могут быть зафиксированы не только во время ночного сна, но и при дневной активности человека. Для диагностики синдрома по обнаруженным признакам было разработано специальное мобильное приложение.
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"С помощью мобильного диагностического устройства можно будет поставить диагноз апноэ и определить степень выраженности этого синдрома без необходимости полного ночного сна пациента", – сообщила Руннова, подчеркнув, что в дальнейшем развитие технологии будет направлено на разработку прибора, позволяющего диагностировать данное нарушение непосредственно во время обычного приема врача-терапевта.
По ее словам, технология будет основана на анализе процессов связности и синхронизации в активности головного мозга и сердечно-сосудистой системы пациента.
"Данные методы уже сегодня реализованы на базе высокотехнологичных методов параллельного программирования с применением технологий искусственного интеллекта", – добавила эксперт.
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Работа поддержана Минздравом РФ и Российским научным фондом (РНФ).
 
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