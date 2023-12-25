https://ria.ru/20231225/msu-1918024110.html
У студента юридического факультета МГУ выявили корь
У студента юридического факультета МГУ выявили корь - РИА Новости, 25.12.2023
У студента юридического факультета МГУ выявили корь
Случай кори выявили у студента юридического факультета Московского государственного университета, с 25 декабря до 11 января вводится дистанционный режим... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T18:47
2023-12-25T18:47
2023-12-25T18:47
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Случай кори выявили у студента юридического факультета Московского государственного университета, с 25 декабря до 11 января вводится дистанционный режим обучения, а в здании юрфака проводится дезинфекция, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В связи с регистрацией 1 случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания... В здании (Ленинские горы, 1, строение 3, блок А,Б – юридический факультет МГУ и высшая школа государственного аудита МГУ) проводится дезинфекция... Введен дистанционный режим обучения с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам с 25 декабря по 11 января", - говорится в сообщении. Отмечается, что также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультетов, находящихся в здании юридического факультета, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.
https://ria.ru/20231222/vaktsina-1917524457.html
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мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество, общество
МГУ имени М. В. Ломоносова, Здоровье - Общество, Общество
У студента юридического факультета МГУ выявили корь
Занятия на юрфаке МГУ перевели в дистант из-за кори у студента