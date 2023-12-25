https://ria.ru/20231225/msu-1918024110.html

У студента юридического факультета МГУ выявили корь

У студента юридического факультета МГУ выявили корь - РИА Новости, 25.12.2023

У студента юридического факультета МГУ выявили корь

Случай кори выявили у студента юридического факультета Московского государственного университета, с 25 декабря до 11 января вводится дистанционный режим... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T18:47

2023-12-25T18:47

2023-12-25T18:47

мгу имени м. в. ломоносова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Случай кори выявили у студента юридического факультета Московского государственного университета, с 25 декабря до 11 января вводится дистанционный режим обучения, а в здании юрфака проводится дезинфекция, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В связи с регистрацией 1 случая кори у студента МГУ имени М.В. Ломоносова проводит полный комплекс противоэпидемических мероприятий: определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания... В здании (Ленинские горы, 1, строение 3, блок А,Б – юридический факультет МГУ и высшая школа государственного аудита МГУ) проводится дезинфекция... Введен дистанционный режим обучения с применением дистанционных образовательных технологий для обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам с 25 декабря по 11 января", - говорится в сообщении. Отмечается, что также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультетов, находящихся в здании юридического факультета, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.

https://ria.ru/20231222/vaktsina-1917524457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгу имени м. в. ломоносова, здоровье - общество, общество