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Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника - РИА Новости, 25.12.2023
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Шоубиз
 
21:08 25.12.2023 (обновлено: 21:17 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/kirkorov-1918003863.html
Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника
Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника - РИА Новости, 25.12.2023
Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника
Конфликт трехмесячной давности между охранником "Крокус Сити холла" и певцом Филиппом Киркоровым был разрешен сразу, его вспомнили сейчас из-за вечеринки в... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T21:08
2023-12-25T21:17
шоубиз
филипп киркоров
александр добровинский
ани лорак
крокус сити холл
россия
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знаменитости
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфликт трехмесячной давности между охранником "Крокус Сити холла" и певцом Филиппом Киркоровым был разрешен сразу, его вспомнили сейчас из-за вечеринки в клубе "Мутабор", заявил РИА Новости представитель артиста Александр Добровинский. &quot;Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, утрясли сразу же после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову пришел следователь, они поговорили и сразу все решили мирно, никакого дела не было. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить его после вечеринки Насти Ивлеевой&quot;, — прокомментировал Александр Добровинский.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что охранник "Крокус Сити холла" написал на Киркорова заявление в полицию о причинении легких телесных повреждений. По версии паблика, после концерта Ани Лорак 27 сентября певец якобы грубо оттолкнул охранника у края сцены, отчего тот не удержался и соскочил в зал.На прошлой неделе в московском клубе "Мутабор" Анастасия Ивлеева устроила развлечение для селебрити, где побывал и Киркоров. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в несколько ведомств с просьбой дать правовую оценку вечеринке на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ*. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала вечеринку, устроенную "в то время, когда гибнут наши ребята на СВО", циничной. Рэпера Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, Лефортовский суд Москвы в пятницу арестовал на 15 суток (за мелкое хулиганство) и оштрафовал на 200 тысяч рублей (за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений).* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20231225/kirkorov-1917937791.html
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филипп киркоров, александр добровинский, ани лорак, крокус сити холл, россия, москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Филипп Киркоров, Александр Добровинский, Ани Лорак, Крокус Сити Холл, Россия, Москва, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника

Юрист Добровинский: ссору Киркорова и охранника вспомнили из-за "Мутабора"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
Концерт Филиппа Киркорова 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфликт трехмесячной давности между охранником "Крокус Сити холла" и певцом Филиппом Киркоровым был разрешен сразу, его вспомнили сейчас из-за вечеринки в клубе "Мутабор", заявил РИА Новости представитель артиста Александр Добровинский.
«

"Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, утрясли сразу же после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову пришел следователь, они поговорили и сразу все решили мирно, никакого дела не было. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить его после вечеринки Насти Ивлеевой", — прокомментировал Александр Добровинский.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что охранник "Крокус Сити холла" написал на Киркорова заявление в полицию о причинении легких телесных повреждений.
По версии паблика, после концерта Ани Лорак 27 сентября певец якобы грубо оттолкнул охранника у края сцены, отчего тот не удержался и соскочил в зал.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку
Певцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля Жара в Баку - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Архивное фото
На прошлой неделе в московском клубе "Мутабор" Анастасия Ивлеева устроила развлечение для селебрити, где побывал и Киркоров.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в несколько ведомств с просьбой дать правовую оценку вечеринке на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ*.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала вечеринку, устроенную "в то время, когда гибнут наши ребята на СВО", циничной.
Рэпера Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, Лефортовский суд Москвы в пятницу арестовал на 15 суток (за мелкое хулиганство) и оштрафовал на 200 тысяч рублей (за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений).
* Запрещенная в России экстремистская организация
Певец Филипп Киркоров и музыкальный продюсер Татьяна Тур на ледовом шоу Татьяны Навки Вечера на хуторе во Дворце спорта Мегаспорт в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Киркоров объяснил, почему отказался от главной роли в шоу Навки
Вчера, 14:28
 
ШоубизФилипп КиркоровАлександр ДобровинскийАни ЛоракКрокус Сити ХоллРоссияМоскваЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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