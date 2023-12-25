Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника
Юрист Добровинский: ссору Киркорова и охранника вспомнили из-за "Мутабора"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКонцерт Филиппа Киркорова "55. Голд. Золотые хиты"
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфликт трехмесячной давности между охранником "Крокус Сити холла" и певцом Филиппом Киркоровым был разрешен сразу, его вспомнили сейчас из-за вечеринки в клубе "Мутабор", заявил РИА Новости представитель артиста Александр Добровинский.
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"Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, утрясли сразу же после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову пришел следователь, они поговорили и сразу все решили мирно, никакого дела не было. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить его после вечеринки Насти Ивлеевой", — прокомментировал Александр Добровинский.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что охранник "Крокус Сити холла" написал на Киркорова заявление в полицию о причинении легких телесных повреждений.
По версии паблика, после концерта Ани Лорак 27 сентября певец якобы грубо оттолкнул охранника у края сцены, отчего тот не удержался и соскочил в зал.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку
Певцы Филипп Киркоров и Ани Лорак во время международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Архивное фото
На прошлой неделе в московском клубе "Мутабор" Анастасия Ивлеева устроила развлечение для селебрити, где побывал и Киркоров.
Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.
Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в несколько ведомств с просьбой дать правовую оценку вечеринке на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ*.
Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала вечеринку, устроенную "в то время, когда гибнут наши ребята на СВО", циничной.
* Запрещенная в России экстремистская организация