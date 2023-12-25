https://ria.ru/20231225/kirkorov-1918003863.html

Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника

Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника - РИА Новости, 25.12.2023

Адвокат Киркорова высказался о ссоре певца и охранника

Конфликт трехмесячной давности между охранником "Крокус Сити холла" и певцом Филиппом Киркоровым был разрешен сразу, его вспомнили сейчас из-за вечеринки в... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T21:08

2023-12-25T21:08

2023-12-25T21:17

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Конфликт трехмесячной давности между охранником "Крокус Сити холла" и певцом Филиппом Киркоровым был разрешен сразу, его вспомнили сейчас из-за вечеринки в клубе "Мутабор", заявил РИА Новости представитель артиста Александр Добровинский. "Ситуацию с охранником, которого толкнул Филипп Киркоров, утрясли сразу же после инцидента. Охранник написал заявление, к Киркорову пришел следователь, они поговорили и сразу все решили мирно, никакого дела не было. Сейчас об этом вспомнили, чтобы очернить его после вечеринки Насти Ивлеевой", — прокомментировал Александр Добровинский.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что охранник "Крокус Сити холла" написал на Киркорова заявление в полицию о причинении легких телесных повреждений. По версии паблика, после концерта Ани Лорак 27 сентября певец якобы грубо оттолкнул охранника у края сцены, отчего тот не удержался и соскочил в зал.На прошлой неделе в московском клубе "Мутабор" Анастасия Ивлеева устроила развлечение для селебрити, где побывал и Киркоров. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде.Депутат Госдумы Мария Бутина сообщила, что обратилась в несколько ведомств с просьбой дать правовую оценку вечеринке на предмет соответствия закону о запрете пропаганды ЛГБТ*. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала вечеринку, устроенную "в то время, когда гибнут наши ребята на СВО", циничной. Рэпера Vacío (Николай Васильев), который щеголял на вечеринке в носке на половом органе, Лефортовский суд Москвы в пятницу арестовал на 15 суток (за мелкое хулиганство) и оштрафовал на 200 тысяч рублей (за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений).* Запрещенная в России экстремистская организация

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

филипп киркоров, александр добровинский, ани лорак, крокус сити холл, россия, москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса