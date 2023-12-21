"Наши бойцы сражаются не за это": Мизулина осудила "голый бал" Ивлеевой
Мизулина заявила, что "голая" вечеринка Ивлеевой в Москве — это цинизм
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина высказалась в своем Телеграм-канале по поводу "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, которая прошла в эту среду в столице.
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"Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, – цинично, — написала Мизулина. — Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. И я в этом абсолютно уверена, пообщавшись недавно с ранеными солдатами. Такие тусовки – выстрел в ногу всей политике, которую проводит государство".
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИсполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина
Общественный деятель добавила, что знаменитости "живут в другом мире, отличном от того, в котором живет вся страна".
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"Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов – как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне", – подчеркнула она.
Вечеринка Анастасии Ивлеевой состоялась в московском клубе "Мутабор" и получила название "голая". По дресс-коду гости должны были прийти в полуобнаженных нарядах.
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Скриншот публикации Насти Ивлеевой в социальной сети
Участниками праздника стали обычные люди, а также звезды российского шоу-бизнеса: Ксения Собчак, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган и Оксана Самойлова, Карина Нигай и другие.
"Хозяйка вечера" Ивлеева на критику в свой адрес пока не отреагировала.