https://ria.ru/20231222/reper-1917565954.html

Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке

Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке - РИА Новости, 22.12.2023

Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке

Рэпер Vacío (Николай Васильев) принес извинения за участие в скандальной вечеринке в Москве, заявил, что не хотел никого оскорбить, видео с его извинениями есть РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T19:10

2023-12-22T19:10

2023-12-22T20:32

шоубиз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917573167_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_96f9d3b89b9db95da22a7a0517751039.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рэпер Vacío (Николай Васильев) принес извинения за участие в скандальной вечеринке в Москве, заявил, что не хотел никого оскорбить, видео с его извинениями есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление практически в голом виде на вечеринке в клубе "Мутабор"."Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны", - сказал он.Он сообщил, что "был приглашен на вечеринку", где предлагался "почти голый" дресс-код. "Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю", - заявил Васильев.По его словам, он не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

https://ria.ru/20231221/vecherinka-1917284819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Осужденный на 15 суток рэпер принес извинения Рэпер Vacío (Васильев) принес извинение за участие в скандальной вечеринке в «такое тяжелое время для страны», заявил, что не хотел никого оскорбить. 2023-12-22T19:10 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия