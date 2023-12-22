https://ria.ru/20231222/reper-1917565954.html
Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке
Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке - РИА Новости, 22.12.2023
Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке
Рэпер Vacío (Николай Васильев) принес извинения за участие в скандальной вечеринке в Москве, заявил, что не хотел никого оскорбить, видео с его извинениями есть РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T19:10
2023-12-22T19:10
2023-12-22T20:32
шоубиз
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рэпер Vacío (Николай Васильев) принес извинения за участие в скандальной вечеринке в Москве, заявил, что не хотел никого оскорбить, видео с его извинениями есть в распоряжении РИА Новости.В пятницу Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление практически в голом виде на вечеринке в клубе "Мутабор"."Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны", - сказал он.Он сообщил, что "был приглашен на вечеринку", где предлагался "почти голый" дресс-код. "Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю", - заявил Васильев.По его словам, он не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
https://ria.ru/20231221/vecherinka-1917284819.html
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Осужденный на 15 суток рэпер принес извинения
Рэпер Vacío (Васильев) принес извинение за участие в скандальной вечеринке в «такое тяжелое время для страны», заявил, что не хотел никого оскорбить.
2023-12-22T19:10
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происшествия
Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке
Рэпер Vacío принес извинения за участие в скандальной вечеринке в Москве
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Рэпер Vacío (Николай Васильев) принес извинения за участие в скандальной вечеринке в Москве, заявил, что не хотел никого оскорбить, видео с его извинениями есть в распоряжении РИА Новости.
В пятницу Лефортовский суд Москвы арестовал Васильева на 15 суток и оштрафовал на 200 тысяч рублей за появление практически в голом виде на вечеринке в клубе "Мутабор".
"Меня зовут Васильев Николай Михайлович... Приношу извинения за то, что оскорбил чувства многих людей в столь тяжелое время для нашей страны", - сказал он.
Он сообщил, что "был приглашен на вечеринку", где предлагался "почти голый" дресс-код. "Я придумал свой образ и хотел удивить публику, которая присутствовала на этом закрытом мероприятии. И в итоге был замешан в видео с участниками вечеринки, которых я абсолютно не знаю", - заявил Васильев.
По его словам, он не поддерживает и не хотел никакой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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