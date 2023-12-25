https://ria.ru/20231225/bolezni-1917835907.html

В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19

В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2023

В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19

Ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Москве стабильна, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T06:25

2023-12-25T06:25

2023-12-25T07:45

общество

москва

анастасия ракова

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Москве стабильна, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Несмотря на то, что пандемия уже осталась в прошлом и ковид на сегодняшний день является обычным сезонным заболеванием, конечно, эта тема всегда волнует москвичей. Могу сказать, что на сегодняшний день ситуация в городе с заболеваемостью стабильная, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону. Волна, которая сейчас идет, ниже по цифрам, чем волна даже прошлого года, который уже не был связан с ковидом", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Москве.Вице-мэр отметила, что уже неделю фиксируется снижение заболеваемости. "Обращения в скорую помощь, госпитализации всегда немножко задерживаются, они на неделю позже начинаются. Поэтому сейчас мы по госпитализации вышли на планку. Я думаю, что в ближайшие дни уже пойдем в минус", - добавила Ракова. Заммэра уточнила, что на текущий момент нет нагрузки ни на поликлиническую сеть, ни на стационарную.

https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html

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общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, здоровье - общество