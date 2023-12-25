Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:25 25.12.2023 (обновлено: 07:45 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/bolezni-1917835907.html
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 25.12.2023
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19
Ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Москве стабильна, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону, сообщила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T06:25
2023-12-25T07:45
общество
москва
анастасия ракова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_5ebe5d91703881b28d0189b7c9de3a99.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Москве стабильна, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Несмотря на то, что пандемия уже осталась в прошлом и ковид на сегодняшний день является обычным сезонным заболеванием, конечно, эта тема всегда волнует москвичей. Могу сказать, что на сегодняшний день ситуация в городе с заболеваемостью стабильная, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону. Волна, которая сейчас идет, ниже по цифрам, чем волна даже прошлого года, который уже не был связан с ковидом", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Москве.Вице-мэр отметила, что уже неделю фиксируется снижение заболеваемости. "Обращения в скорую помощь, госпитализации всегда немножко задерживаются, они на неделю позже начинаются. Поэтому сейчас мы по госпитализации вышли на планку. Я думаю, что в ближайшие дни уже пойдем в минус", - добавила Ракова. Заммэра уточнила, что на текущий момент нет нагрузки ни на поликлиническую сеть, ни на стационарную.
https://ria.ru/20231220/orvi-1917006385.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896378298_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_2723006da7c30f7d4c65a4bdec2d38f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова , коронавирус covid-19, здоровье - общество
Общество, Москва, Анастасия Ракова , Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В Москве рассказали о стабильном уровне заболеваемости гриппом и COVID-19

Ракова: заболеваемость гриппом и COVID-19 в Москве остается стабильной

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрививка от COVID-19
Прививка от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Прививка от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Москве стабильна, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Несмотря на то, что пандемия уже осталась в прошлом и ковид на сегодняшний день является обычным сезонным заболеванием, конечно, эта тема всегда волнует москвичей. Могу сказать, что на сегодняшний день ситуация в городе с заболеваемостью стабильная, заболеваемость соответствует осенне-зимнему сезону. Волна, которая сейчас идет, ниже по цифрам, чем волна даже прошлого года, который уже не был связан с ковидом", - сказала Ракова, отвечая на вопрос о том, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Москве.
Вице-мэр отметила, что уже неделю фиксируется снижение заболеваемости.
"Обращения в скорую помощь, госпитализации всегда немножко задерживаются, они на неделю позже начинаются. Поэтому сейчас мы по госпитализации вышли на планку. Я думаю, что в ближайшие дни уже пойдем в минус", - добавила Ракова.
Заммэра уточнила, что на текущий момент нет нагрузки ни на поликлиническую сеть, ни на стационарную.
Лечение гриппа и простуды - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Власти Москвы оценили ситуацию с ОРВИ и коронавирусом в городе
20 декабря, 16:26
 
ОбществоМоскваАнастасия РаковаКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала