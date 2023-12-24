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Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России - РИА Новости, 24.12.2023
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09:24 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/tsar-1917728412.html
Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России
Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России - РИА Новости, 24.12.2023
Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России
Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не исключает своего участия в саммите БРИКС в РФ, если получит РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T09:24
2023-12-24T09:24
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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не исключает своего участия в саммите БРИКС в РФ, если получит приглашение. "Послушайте, если меня пригласят, да, почему мне там не быть?" - ответила министр на вопрос о возможности посещения саммита БРИКС в России. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
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в мире, брикс, цар, россия
В мире, БРИКС, ЦАР, Россия
Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России

Глава МИД ЦАР не исключила участия в саммите БРИКС в РФ, если будет приглашение

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон
Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не исключает своего участия в саммите БРИКС в РФ, если получит приглашение.
«
"Послушайте, если меня пригласят, да, почему мне там не быть?" - ответила министр на вопрос о возможности посещения саммита БРИКС в России.
Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
Флаги стран-участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
ЦАР заявила о желании расширить сотрудничество со странами БРИКС
09:17
 
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