Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России
Глава МИД ЦАР не исключила участия в саммите БРИКС в РФ, если будет приглашение
© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон
Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон. Архивное фото
БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не исключает своего участия в саммите БРИКС в РФ, если получит приглашение.
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"Послушайте, если меня пригласят, да, почему мне там не быть?" - ответила министр на вопрос о возможности посещения саммита БРИКС в России.
Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.