https://ria.ru/20231224/tsar-1917728412.html

Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России

Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России - РИА Новости, 24.12.2023

Глава МИД ЦАР не исключила своего участия в саммите БРИКС в России

Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не исключает своего участия в саммите БРИКС в РФ, если получит РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T09:24

2023-12-24T09:24

2023-12-24T09:24

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БАНГИ, 24 дек - РИА Новости. Глава МИД Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила в интервью РИА Новости, что не исключает своего участия в саммите БРИКС в РФ, если получит приглашение. "Послушайте, если меня пригласят, да, почему мне там не быть?" - ответила министр на вопрос о возможности посещения саммита БРИКС в России. Ранее президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. Председателем республиканского оргкомитета стал глава Татарстана Рустам Минниханов. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, брикс, цар, россия