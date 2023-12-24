https://ria.ru/20231224/partiya-1917782453.html

"Партия роста"

"Партия роста" - РИА Новости, 24.12.2023

"Партия роста"

Всероссийская политическая партия "Партия роста" была создана в феврале-марте 2016 года на базе политической партии "Правое дело". Ее председателем был избран... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T17:28

2023-12-24T17:28

2023-12-24T17:46

справки

борис титов

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владислав даванков

партия роста

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Всероссийская политическая партия "Партия роста" была создана в феврале-марте 2016 года на базе политической партии "Правое дело". Ее председателем был избран Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Эмблемой партии стала синяя стрелка, направленная вверх и вправо. Внутри стрелки белыми буквами написано название партии. В качестве программы партии был утвержден доклад "Стратегия роста", в котором предлагалось существенно снизить административное давление на бизнес, обеспечить модернизацию экономики квалифицированными кадрами, в течение трех лет снизить долю государственной и муниципальной собственности, продолжить масштабную цифровизацию государственных услуг, снизить ключевую ставку Центрального банка РФ до 5,5%, начать монетизацию экономики и как минимум вдвое нарастить денежное предложение, сделать суд независимым от власти и др. В 2016 году на выборах в Государственную думу 7-го созыва партия получила 1,29% голосов, не получив места в нижней палате парламента страны. Однако сумела провести 3трех кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В 2018 году на президентских выборах партия выдвинула кандидатом Бориса Титова, который получил 0,76% голосов избирателей. 7 июля 2020 года на съезде партии был манифест партии, целями которого стали построение "общества инициативы и конкуренции, общества свободных людей" и "создание экономики миллионов предпринимателей для миллионов людей, создание миллионы новых, современных, достойно оплачиваемых рабочих мест". На этом съезде председателем партии был переизбран Титов, одновременно был восстановлен институт сопредседателей партии. В 2021 году во время избирательной кампании в Госдуму 8-го созыва партия выступала с программными тезисами, в которых позиционировала себя как "партию производящего класса России, голос конкурентного, независимого от государства бизнеса" и среднего класса. В числе требований фигурировали разгосударствление и демонополизация экономики, принятие новой конституции "свободной, открытой миру, независимой, демократической страны", приватизация на фондовом рынке всех государственных СМИ. По итогам голосования партия получила 0,52% голосов избирателей, не получив мест в нижней палате парламента. Однако сумела провести по одномандатному округу одного своего представителя. 27 июня 2023 года глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста для оптимизации организационных усилий и исключения борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках в ходе предстоящих предвыборных кампаний в 19 региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания. 24 декабря 2023 года в Москве в многофункциональном кластере "Ломоносов" в ходе съездов Партии роста и "Новых людей" председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Условное название новой партии — "Новые Люди. Рост". В этот же день единым кандидатом на президентских выборах был выдвинут Владислав Даванков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, борис титов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, партия роста