https://ria.ru/20231224/partiya-1917782453.html
"Партия роста"
"Партия роста" - РИА Новости, 24.12.2023
"Партия роста"
Всероссийская политическая партия "Партия роста" была создана в феврале-марте 2016 года на базе политической партии "Правое дело". Ее председателем был избран... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T17:28
2023-12-24T17:28
2023-12-24T17:46
справки
борис титов
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владислав даванков
партия роста
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Всероссийская политическая партия "Партия роста" была создана в феврале-марте 2016 года на базе политической партии "Правое дело". Ее председателем был избран Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Эмблемой партии стала синяя стрелка, направленная вверх и вправо. Внутри стрелки белыми буквами написано название партии. В качестве программы партии был утвержден доклад "Стратегия роста", в котором предлагалось существенно снизить административное давление на бизнес, обеспечить модернизацию экономики квалифицированными кадрами, в течение трех лет снизить долю государственной и муниципальной собственности, продолжить масштабную цифровизацию государственных услуг, снизить ключевую ставку Центрального банка РФ до 5,5%, начать монетизацию экономики и как минимум вдвое нарастить денежное предложение, сделать суд независимым от власти и др. В 2016 году на выборах в Государственную думу 7-го созыва партия получила 1,29% голосов, не получив места в нижней палате парламента страны. Однако сумела провести 3трех кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В 2018 году на президентских выборах партия выдвинула кандидатом Бориса Титова, который получил 0,76% голосов избирателей. 7 июля 2020 года на съезде партии был манифест партии, целями которого стали построение "общества инициативы и конкуренции, общества свободных людей" и "создание экономики миллионов предпринимателей для миллионов людей, создание миллионы новых, современных, достойно оплачиваемых рабочих мест". На этом съезде председателем партии был переизбран Титов, одновременно был восстановлен институт сопредседателей партии. В 2021 году во время избирательной кампании в Госдуму 8-го созыва партия выступала с программными тезисами, в которых позиционировала себя как "партию производящего класса России, голос конкурентного, независимого от государства бизнеса" и среднего класса. В числе требований фигурировали разгосударствление и демонополизация экономики, принятие новой конституции "свободной, открытой миру, независимой, демократической страны", приватизация на фондовом рынке всех государственных СМИ. По итогам голосования партия получила 0,52% голосов избирателей, не получив мест в нижней палате парламента. Однако сумела провести по одномандатному округу одного своего представителя. 27 июня 2023 года глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза с Партией роста для оптимизации организационных усилий и исключения борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках в ходе предстоящих предвыборных кампаний в 19 региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания. 24 декабря 2023 года в Москве в многофункциональном кластере "Ломоносов" в ходе съездов Партии роста и "Новых людей" председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений. Условное название новой партии — "Новые Люди. Рост". В этот же день единым кандидатом на президентских выборах был выдвинут Владислав Даванков.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, борис титов, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владислав даванков, партия роста
Справки, Борис Титов, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владислав Даванков, Партия Роста
Всероссийская политическая партия "Партия роста" была создана в феврале-марте 2016 года на базе политической партии "Правое дело". Ее председателем был избран Уполномоченным при Президенте России по защите
прав предпринимателей Борис Титов
.
Эмблемой партии
стала синяя стрелка, направленная вверх и вправо. Внутри стрелки белыми буквами написано название партии.
В качестве программы
партии был утвержден доклад "Стратегия роста", в котором предлагалось существенно снизить административное давление на бизнес, обеспечить модернизацию экономики квалифицированными кадрами, в течение трех лет снизить долю государственной и муниципальной собственности, продолжить масштабную цифровизацию государственных услуг, снизить ключевую ставку Центрального банка РФ до 5,5%, начать монетизацию экономики и как минимум вдвое нарастить денежное предложение, сделать суд независимым от власти и др.
В 2016 году на выборах
в Государственную думу 7-го созыва партия получила 1,29% голосов, не получив места в нижней палате парламента страны. Однако сумела провести 3трех кандидатов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
В 2018 году на президентских выборах партия выдвинула кандидатом
Бориса Титова, который получил 0,76% голосов
избирателей.
7 июля 2020 года на съезде партии был манифест партии, целями которого стали построение "общества инициативы и конкуренции, общества свободных людей" и "создание экономики миллионов предпринимателей для миллионов людей, создание миллионы новых, современных, достойно оплачиваемых рабочих мест". На этом съезде председателем партии был переизбран Титов, одновременно был восстановлен институт сопредседателей партии.
В 2021 году во время избирательной кампании в Госдуму 8-го созыва партия выступала с программными тезисами, в которых позиционировала себя как "партию производящего класса России, голос конкурентного, независимого от государства бизнеса" и среднего класса. В числе требований фигурировали разгосударствление и демонополизация экономики, принятие новой конституции "свободной, открытой миру, независимой, демократической страны", приватизация на фондовом рынке всех государственных СМИ.
По итогам голосования партия получила 0,52% голосов
избирателей, не получив мест в нижней палате парламента. Однако сумела провести по одномандатному округу одного своего представителя
.
27 июня 2023 года глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил о создании политического союза
с Партией роста для оптимизации организационных усилий и исключения борьбы представителей двух партий на одних и тех же избирательных участках в ходе предстоящих предвыборных кампаний в 19 региональных заксобраний, городские думы и муниципальные собрания
.
24 декабря 2023 года в Москве в многофункциональном кластере "Ломоносов" в ходе съездов Партии роста и "Новых людей" председатели партий Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение о слиянии политических объединений
. Условное название новой партии — "Новые Люди. Рост
".
В этот же день единым кандидатом на президентских выборах был выдвинут
Владислав Даванков.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников