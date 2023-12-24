Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер
Минздрав ЛНР: у 61 ребенка, следовавшего в поезде из Тюмени, подтвердили грипп А
Работа медицинской лаборатории. Архивное фото
САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.
Ранее группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда была вызвана скорая помощь. "Скорая" прибыла на станцию незамедлительно, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным Минздрава РФ на пятницу, лечение получали 86 детей, из которых у 16 выявлен грипп А, у 70 - ОРВИ, остальные 38 детей и 11 сопровождающих здоровы, но оставались под присмотром медиков. Одного ребенка без признаков заболевания в пятницу забрала домой мама.
"По информации, полученной от МЗ Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы, у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А. Двенадцать детей 23.12.2023 переданы законным представителям, в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара, из них шесть детей с гриппом А, пять детей с ОРЗ и один ребенок здоров", - написала Пащенко.
Она отметила, что родители всех выписанных детей получили на руки лекарства и рекомендации по дальнейшему наблюдению. "По возвращении их в ЛНР все дети будут находится под наблюдением медиков Краснодонского района", - добавила министр.