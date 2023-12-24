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Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер - РИА Новости, 24.12.2023
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15:32 24.12.2023
https://ria.ru/20231224/gripp-1917768583.html
Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер
Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер - РИА Новости, 24.12.2023
Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер
Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ, состояние всех детей оценивается как... РИА Новости, 24.12.2023
2023-12-24T15:32
2023-12-24T15:32
тюмень
адлер
луганская народная республика
здоровье - общество
грипп
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САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. Ранее группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда была вызвана скорая помощь. "Скорая" прибыла на станцию незамедлительно, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным Минздрава РФ на пятницу, лечение получали 86 детей, из которых у 16 выявлен грипп А, у 70 - ОРВИ, остальные 38 детей и 11 сопровождающих здоровы, но оставались под присмотром медиков. Одного ребенка без признаков заболевания в пятницу забрала домой мама. "По информации, полученной от МЗ Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы, у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А. Двенадцать детей 23.12.2023 переданы законным представителям, в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара, из них шесть детей с гриппом А, пять детей с ОРЗ и один ребенок здоров", - написала Пащенко. Она отметила, что родители всех выписанных детей получили на руки лекарства и рекомендации по дальнейшему наблюдению. "По возвращении их в ЛНР все дети будут находится под наблюдением медиков Краснодонского района", - добавила министр.
https://ria.ru/20231221/delo-1917160976.html
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Ольга Фомченкова
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тюмень, адлер, луганская народная республика, здоровье - общество, грипп
Тюмень, Адлер, Луганская Народная Республика, Здоровье - Общество, Грипп
Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер

Минздрав ЛНР: у 61 ребенка, следовавшего в поезде из Тюмени, подтвердили грипп А

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота медицинской лаборатории
Работа медицинской лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа медицинской лаборатории. Архивное фото
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САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.
Ранее группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда была вызвана скорая помощь. "Скорая" прибыла на станцию незамедлительно, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным Минздрава РФ на пятницу, лечение получали 86 детей, из которых у 16 выявлен грипп А, у 70 - ОРВИ, остальные 38 детей и 11 сопровождающих здоровы, но оставались под присмотром медиков. Одного ребенка без признаков заболевания в пятницу забрала домой мама.
"По информации, полученной от МЗ Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы, у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А. Двенадцать детей 23.12.2023 переданы законным представителям, в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара, из них шесть детей с гриппом А, пять детей с ОРЗ и один ребенок здоров", - написала Пащенко.
Она отметила, что родители всех выписанных детей получили на руки лекарства и рекомендации по дальнейшему наблюдению. "По возвращении их в ЛНР все дети будут находится под наблюдением медиков Краснодонского района", - добавила министр.
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ТюменьАдлерЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоГрипп
 
 
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