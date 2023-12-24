https://ria.ru/20231224/gripp-1917768583.html

Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер

Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер - РИА Новости, 24.12.2023

Медики подтвердили грипп А у 61 ребенка из поезда Тюмень — Адлер

Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ, состояние всех детей оценивается как... РИА Новости, 24.12.2023

2023-12-24T15:32

2023-12-24T15:32

2023-12-24T15:32

тюмень

адлер

луганская народная республика

здоровье - общество

грипп

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САРАТОВ, 24 дек - РИА Новости. Грипп А подтвердился у 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, еще у 39 проявились признаки ОРВИ, состояние всех детей оценивается как удовлетворительное, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале. Ранее группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась из лагеря в Тюмени в ЛНР, в поезде Тюмень - Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на ближайшей станции Колышлей в Пензенской области, куда была вызвана скорая помощь. "Скорая" прибыла на станцию незамедлительно, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. По данным Минздрава РФ на пятницу, лечение получали 86 детей, из которых у 16 выявлен грипп А, у 70 - ОРВИ, остальные 38 детей и 11 сопровождающих здоровы, но оставались под присмотром медиков. Одного ребенка без признаков заболевания в пятницу забрала домой мама. "По информации, полученной от МЗ Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы, у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А. Двенадцать детей 23.12.2023 переданы законным представителям, в связи с их отказом от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара, из них шесть детей с гриппом А, пять детей с ОРЗ и один ребенок здоров", - написала Пащенко. Она отметила, что родители всех выписанных детей получили на руки лекарства и рекомендации по дальнейшему наблюдению. "По возвращении их в ЛНР все дети будут находится под наблюдением медиков Краснодонского района", - добавила министр.

https://ria.ru/20231221/delo-1917160976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюмень, адлер, луганская народная республика, здоровье - общество, грипп